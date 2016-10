No 1.novembra – izmaiņas maršrutā Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija

[ A+ ] /[ A- ]

Atsaucoties pasažieru ierosinājumam, no 2016.gada 1.novembra tiks veiktas izmaiņas maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija reisu izpildes dienās un laikos, informē Autotransporta direkcijas Komunikāciju nodaļā.

Turpmāk maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija autobuss svētdienās no Ogres autoostas izbrauks plkst.7.25 un 16.40, bet no Lāčplēša stacijas – plkst.8.30 un 17.45. Līdz ar attiecīgo reisu atklāšanu tiek veiktas izmaiņas esošo reisu izpildes laikos. Autobuss, kas no Ogres autoostas izbrauc plkst.11.45, bet no Lāčplēša stacijas – plkst.12.50, pasažieru pārvadājumus nodrošinās ceturtdienās (pirms tam minētie reisi tika izpildīti ceturtdienās un svētdienās). Savukārt autobuss, kas no Ogres autoostas izbrauc plkst.15.05, bet no Lāčplēša stacijas – plkst.16.15, minētajā maršrutā brauks no pirmdienas līdz sestdienai un svētku dienās (pirms tam šie reisi tika izpildīti katru dienu).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.