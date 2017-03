11.martā sacensības šaušanā – «Pavasara kausa» izcīņa

[ A+ ] /[ A- ]

Sestdien, 11.martā, notiks Ogres novada sporta centra rīkotās sacensības ložu šaušanā «Pavasara kauss». Sacīkstes notiks Ogres NSC šautuvē (Jaunogres prosp. 2), sākums pulksten 11.00.

Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš Ogres novada iedzīvotājs no 14 gadu vecuma. Reģistrācija sacensību dienā no pulksten 10.30 līdz 10.55 šautuves telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Dalības maksa – 9.00 EUR. Sacensības notiks individuāli, izmantojot mazkalibra šautenes CM-2. Vingrinājums – 40 šāvieni (pozīcija – guļus no rokas, šaušanas laiks – 14 minūtes, distance – 45 metri, piešaušanai – 10 šāvieni). 1. – 3.vietas ieguvēji gan sieviešu, gan vīriešu kategorijā tiks apbalvoti ar kausiem un diplomiem.

Sacensības organizē un vadīs Ogres novada sporta centrs, galvenais tiesnesis – Andris Sosnars (tālr. 29258191).