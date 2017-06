15.jūlijā notiks velosacīkstes «Ogre-Ikšķile MTB Kauss 2017»

[ A+ ] /[ A- ]

15.jūlijā norisināsies tradicionālās riteņbraukšanas sacensības «Ogre-Ikšķile MTB Kauss 2017». Sacensību centrs atradīsies Zilo kalnu distanču slēpošanas trases starta laukumā. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 10.00, pulksten 11.00 starts pašiem mazākajiem dalībniekiem, bet pulksten 12.30 – starts visās pārējās distancēs.

Sacensību dalībniekiem būs iespēja ar divriteni izbraukt un izbaudīt dabas parka «Zilie kalni» teritoriju. Arī šogad trase tiks veidota apļos tā, lai līdzjutēji maksimāli daudz varētu sekot līdzi sacensību gaitai. Katrs dalībnieks var izvēlēties savām spējām atbilstošu sacensību garumu – «maratona» distance (48 km – trīs apļi), «pusmaratona» distance (32 km – divi apļi), kā arī pagājušajā gadā ieviestā «ģimenes» distance (16 km – viens aplis). Pašiem mazākajiem sportistiem tiks organizēts bērnu velobrauciens 200 – 800 m garumā, kura finišā katrs tā dalībnieks saņems piemiņas medaļu, kā arī visiem dalībniekiem būs iespēja baudīt kopīgu putras ēšanu. Sacensību nobeigumā notiks uzvarētāju apbalvošana, kurā ātrākos velobraucējus apbalvos ar organizatoru sarūpētām balvām.

Sacensību iepriekšējā online reģistrēšanās notiks līdz 13.jūlija pulksten 24.00. Pieteikties sacensībām var «SportLat» birojā (Ganību dambis 25 D, Rīgā), kā arī mājaslapā www.sportlat.lv.

Ogres un Ikšķiles novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas īpašas dalības maksas. Pieteikties var Ogrē, «Nesēdi mājās» velosipēdu darbnīcā, Mālkalnes prospektā 26 (darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00, sestdienās no pulksten 10.00 līdz 15.00), bet Ikšķilē – Tūrisma informācijas centrā, Birzes ielā 33 (otrdienās – piektdienās: no pulksten 8.30 līdz 18.00, sestdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00).

Sacensības organizē sporta pasākumu rīkotājs – Biedrība «Sporta klubs «SportLat»» sadarbībā ar Ikšķiles un Ogres novada pašvaldībām, kā arī «Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa «Zilie kalni» attīstības aģentūru».

Jānis Dreiškins, sacensību organizators