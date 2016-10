22.oktobrī sacensības «Ložu šaušanas divcīņa – 2016»

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada sporta centrs aicina piedalīties kausa izcīņas sacensībās ar mazkalibra šauteni «Ložu šaušanas divcīņa – 2016». Sacensības notiks 22.oktobrī Ogres NSC šautuvē (Jaunogres prosp. 2, Ogrē) pulksten 11.00.

Sacensībās drīkstēs piedalīties jebkurš Ogres novada iedzīvotājs no 14 gadu vecuma. Dalības maksa – 8 eiro. Sacensības notiks individuāli ar ieroci CM-2, divos vingrinājumos. Pirmais vingrinājums – desmit šāvieni guļus pozīcijā no rokas, kontrollaiks – 2.5 min., otrais vingrinājums – desmit šāvieni stāvus pozīcijā no rokas, kontrollaiks – 3.5 min., abos vingrinājumos distance 45 m. Dalībnieku reģistrācija notiks sacensību dienā šautuves telpās no pulksten 10.30 līdz 10.55, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kā vīriešu, tā arī sieviešu konkurencē pirmo triju vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomu un kausu.

Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Sosnars (tālr. 29258191).