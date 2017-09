23.septembrī soļošanas sacensības Ogres stadionā

[ A+ ] /[ A- ]

23.septembrī Ogres stadionā notiks tradicionālās sacensības soļošanā, kas veltītas olimpiskā vicečempiona Jāna Daliņa piemiņai. Sacensību atklāšana pulksten 10.45.

Soļošanas sacensībās, kuras ar Ogres novada pašvaldības atbalstu organizē VS «Jūdze» un Ogres novada sporta centrs, piedalīties aicināti visu vecumu soļotāji. Īpaši gaidīti bērnudārzu audzēkņi, kuri varēs startēt 500 m distancē. Komandu cīņā starp bērnudārziem tiks izcīnītas «Jūdzes» balvas – kausi, kas pienāksies par trim pirmajām vietām. Soļošanas ieskaitē tiks vērtēti četri labākie rezultāti zēniem un meitenēm no katra bērnudārza, piedalīties var neierobežots dalībnieku skaits. Bērnudārzu komandu pieteikumi jāiesniedz līdz 20.septembrim. Individuālajā vērtējumā pirmo triju vietu ieguvēji saņems balvas un diplomus. Iepriekšējie pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi georgsgutpelcs@inbox.lv. Sacensību dienā pieteikties varēs stadionā no pulksten 10.00.