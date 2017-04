5.maijs būs brīvdiena, strādāsim sestdien, 13.maijā

[ A+ ] /[ A- ]

2017.gadā nebūsim iztikuši bez darbadienas pārcelšanas uz sestdienu. Ar Ministru kabineta rīkojumu no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, darbadiena no piektdienas, 5.maija, tiks pārcelta uz sestdienu 13.maiju.

Šo rīkojumu ieteikts izpildīt visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku. Līdz ar to maija mēneša pirmajā nedēļā liela daļa no mums strādās tikai divas dienas – otrdien, 2.maijā, un trešdien, 3.maijā.