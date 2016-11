Aicina ziedot Ogres ielas kaķu sterilizācijai

[ A+ ] /[ A- ]

Piektdien, 25.novembrī, Ogres veterinārajā klīnikā, Upes prospektā 13, tika atklāta pirmā ziedojumu kastīte «Palīdzi Ogres kaķiem», kur, atstājot savu artavu, ikviens var sekmēt ātrāku bezsaimnieka kaķu sterilizāciju. Šīs idejas iniciatore ir Katrīna Kūkuma, kura šogad saņēmusi «Gada ogrēnieša 2016» titulu par ieguldījumu labdarībā.

«OVV» jau rakstīja, ka, piedaloties Ogres novada pašvaldības projektu konkursā «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā», K.Kūkuma ieguva 1000 eiro lielu finansējumu sava projekta realizācijai un sadarbībā ar SIA «Zoocentrs» četru mēnešu laikā tika sterilizēti 39 ielas kaķi. Daudzos māju pagalmos Ogrē (Ausekļa prospektā, Mālkalnes prospektā, Tīnūžu ielā un citur), pateicoties Katrīnas iniciatīvai, kaķi vairs nav apgrūtinājums, un tiek veicināta mierīga līdzāspastāvēšana starp cilvēku un dzīvnieku.

«Projekts ir noslēdzies, finansējums beidzies, bet Ogres kaķi jau, ja tā var teikt, nebeidzas, un šī ziedojumu kastīte ir kā turpinājums labi iesāktam darbam. Es to nevaru darīt viena, tāpēc arī aicinu cilvēkus iesaistīties un ziedot. Ziemā, kad ārā ir auksti, ielas kaķu sterilizācija nenotiks, jo to var darīt tikai, kad gaisa temperatūra nav zemāka par pieciem grādiem un, visticamāk, to varēs atsākt tikai martā. Tagad ir četri mēneši, kad šo naudiņu var vākt un atkal izmantot labiem darbiem. Arī nākamgad, līdzīgi kā šogad, plānoju iesniegt projektu pašvaldības projektu konkursā. Vai tas gūs atbalstu, nav zināms, bet nekas nebeidzas un iesākto turpināšu. Tā ir visā pasaulē zināma programma – noķer, sterilizē, atlaid. Vienas kaķenes sterilizācija izmaksā 35 eiro, runča – 20, bet mums ir vienošanās ar SIA «Zoocentrs» par atlaidēm, un šī summa sanāk mazāka. Vakcināciju pagaidām neveicam, bet nākamgad, ja finanses atļaus, apdomāsim arī šo iespēju. Kastrētajiem kaķiem tika nogriezts kreisās auss galiņš kā atpazīstamības zīme. Projekta laikā daudziem pamestajiem minčiem tika atrastas arī jaunas mājas. Pagaidām šī ir vienīgā ziedojumu kastīte, bet ceru, ka tuvākajā laikā tādas būs arī citos SIA «Zoocentrs» veikalos Ogrē,» stāsta K.Kūkuma.

Katrīna cer, ka nākamgad varēs izsterilizēt vēl vairāk Ogres bezsaimnieka kaķu nekā šogad. Jautāta, kāpēc iesaistījusies šajā projektā, jauniete stāsta, ka bezsaimnieka kaķu problēmai pievērsusies pirms trim gadiem, kad Zolitūdē sabruka lielveikals «Maxima» un vairāki dzīvnieki palika bez saimniekiem. «Daudzi cilvēki iesaistījās, sniedza palīdzību, un mans palīdzības veids bija paņemt pāris kaķus, kas palikuši bez mājām. Es šiem kaķīšiem atradu jaunas mājas. Ar to arī viss sākās. Nevar iedomāties, ka es viena varētu spēt palīdzēt visiem Latvijas kaķiem. Jāsāk ar savu tuvāko apkārtni un to arī darīju. Nākamais solis bija manas daudzdzīvokļu mājas pagalms. Ar piemēru, ka varu palīdzēt sava pagalma bezsaimnieka dzīvniekiem, mudināju arī citus sekot šim piemēram. Man pašai arī ir kaķis, viens no tiem, kam gribēju meklēt mājas, bet viņš izvēlējās palikt pie manis. Kopumā jaunas mājas atrastas aptuveni 50 kaķiem un pa šiem gadiem tikpat kaķu arī sterilizēti,» stāsta Katrīna, aicinot ikvienu sniegt savu artavu, mazinot iespēju vairoties ielas kaķiem.

Katrīna sadarbojas ar dzīvnieku aizsardzības biedrību «Ar sirdi delnā», un uz ziedojumu kastītes «Palīdzi Ogres kaķiem» norādīts tieši šīs biedrības reģistrācijas numurs, kā arī e – pasta adrese: ogreskaki@gmail.com, kuru var izmantot saziņai ar projekta īstenotājiem. Uz sadarbību īpaši aicināti māju vecākie, kuriem vislabāk zināms, cik viņu nama teritorijā ir bezsaimnieka minču. Atsaukties aicināts arī ikviens cits, kam rūp ielas dzīvnieku liktenis un kas vēlas palīdzēt, ziņojot par kaķu atrašanās vietām vai daloties ar citām idejām. Kā uzsver Katrīna, šādu projektu īstenošanā līdzcilvēku atbalsts ir ļoti svarīgs, lai padarītu Ogri par tīru un sakoptu pilsētu.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto