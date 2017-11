Atklāj ikšķilieša Arvīda Priednieka atmiņu grāmatu «Bērnība aiz Urāliem»

[ A+ ] /[ A- ]

Svētdien, 5.novembrī, Ikšķiles Tautas namā notika Arvīda Priednieka atmiņu grāmatas «Bērnība aiz Urāliem» atvēršanas pasākums, kurā piedalījās tās tapšanās iesaistītie, autora tuvinieki, likteņa biedri un citi interesenti.

A.Priednieks savā darbā apkopojis atmiņas par astoņos bērnības gados Sibīrijā piedzīvoto. Padomju vara 1949.gada 25.martā līdz ar vēl 19 ģimenēm no Cēsu apriņķa Ogres pagasta (pēc pašreizējā administratīvā iedalījuma – Ogres novada Mazozolu pagasta) viņu nepilnu septiņu gadu vecumā svešumā bija izsūtījusi kopā ar māti un diviem brāļiem. Tā sākās zēna ceļojums, kura dramatismu viņš tolaik vēl pilnībā neizprata, bet tas bija nolasāms cilvēku balsīs, sejās un skatienos. Tas ir stāsts par bērna redzēto un pārdzīvoto, pieaugušo sarunās noklausīto un iegaumēto vienā no liktenīgākajiem un drūmākajiem latviešu tautas vēstures posmiem pagājušā gadsimta vidū. Savā grāmatā viņš nepretendē uz absolūtu precizitāti, jo bērna skatījumā daudzas lietas varēja tikt saprastas savādāk. Fakti ir interpretēti atbilstoši tā vecuma pieredzei.

Grāmata – kā iedrošinājums citiem dalīties savās atmiņās

«Sagaidot Latvijas simtgadi, katram cilvēkam ir kāda apņemšanās. Arī Ikšķiles novada pašvaldībā ir šāda apņemšanās – uzklausīt novadnieku atmiņas, lai tās kā kamolā varētu savīt savās sirdīs. Arī A.Priednieks šo domu par grāmatu ilgi glabājis savā sirdī. Katrs rakstītais vārds ir izsāpēts, bet tas ir arī viņu stiprinājis. Bērnības atmiņas laikam ir visspilgtākās, neraugoties uz to smeldzi un sāpēm, kas pārciestas, bet reizē ar tām ir saglabājies bērnības gaišais redzējums. Taču tā nav pasaka, tā ir dzīve, mūsu tautas vēsture,» atklājot pasākumu, atzina Ikšķiles vidusskolas direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Ingūna Bērziņa.

A.Priednieks par ikšķilieti sevi sauc jau 34 gadus kopš aiziešanas izdienas pensijā pēc darba civilajā aviācijā, kur strādājis par borta mehāniķi. Savu tikšanos ar atmiņu stāsta autoru un ceļu līdz grāmatas izdošanai atcerējās arī Ikšķiles vidusskolas muzeja vadītāja Anna Indāne, kura iesākumā atsevišķus A.Priednieka stāstu fragmentus bija nolasījusi pagarinātās grupas bērniem. Viņi ar nepacietību gaidījuši turpinājumu. «Šī grāmata ir par bērna dzīvi, ja vien tajā neieskanētos Sibīrijas nots ar jautājumu – kāpēc viņam tur bija jābūt? Nobeigumā silti vārdi veltīti Arvīda un visām citām mammām, kuras savus bērnus izvilkušas Sibīrijas smagajos ceļos, audzinājušas un atvedušas atpakaļ uz dzimteni. Lai tas ir iedrošinājums arī citiem uzrakstīt savas atmiņas,» aicina A.Indāne.

Sniedz ieskatu par latviešu dzīvi un sadzīvi Sibīrijā

«Izlasot šo grāmatu, var likties, ka tā rakstīta mažora toņkārtā, bet jāatceras, ka tas tomēr ir bērna skats uz dzīvi, kad visa pasaule ir gaišāka, krāsaināka, saule spožāka un zāle zaļāka. Vēlējos, lai šī informācija paliek ne tikai dzimtas nākamajām paaudzēm, bet ir noderīga arī citiem. Varbūt tā būs arī zināms ieguldījums visas mūsu tautas vēstures lapaspusēs,» atzīst A.Priednieks.

Lai rastos priekšstats par grāmatā attēlotajiem notikumiem, nelielu ieskatu tās lapaspusēs sniedza Ikšķiles vidusskolas audzēkņi.

Grāmatā raitā valodā un ar veselīga humora piedevu A.Priednieks atklāj pārsteidzoši daudz detaļu un faktu par latviešu dzīvi Sibīrijas izsūtījumā: par sādžas sadzīvi un brīžiem visnotaļ pārsteidzošām tradīcijām, par to, kā, izrauti no savas vides un ar minimāliem resursiem izdzīvošanai, latvieši ar laiku sākuši dzīvot pat labāk par vietējiem sibīriešiem savu zināšanu, prasmju un darba tikuma dēļ, par izsūtīto attiecībām ar vietējiem iedzīvotājiem un savā starpā, par darbu kolhozā un skolas gaitām, par puiku darbiem un nedarbiem. Nenovērtējams informācijas avots ir arī grāmatā iekļautie A.Priednieka sievasmātes no izsūtījuma uz Latviju sūtīto vēstuļu fragmenti. Grāmatas noformējumā izmantota ģimenes fotogrāfija gadu pirms izsūtījuma. Jau tobrīd sejās nav ne miņas no smaida, jo tas bija nedrošības un neziņas laiks.

Kā mozaīkas gabaliņš vēsturisko notikumu kopainā

A.Priednieka grāmata tapusi ar Ikšķiles novada pašvaldības finansiālu atbalstu, lai tā kalpotu nākamajām paaudzēm par spilgtu laikmeta liecību un būtu kā atgādinājums mūsdienu sabiedrībai par padomju varas represijām pret latviešu tautu. Autoru ar grāmatas iznākšanu sveica Latvijas Politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētājs, Ogres Politiski represēto kluba vadītājs Ivars Kaļķis, kā arī Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa. «Novembris latviešiem ir nozīmīgs mēnesis, kurā cenšamies pierādīt sev, savai valstij, ka mēs esam latvieši. Mums ir liels prieks, ka valsts svētku svinēšana novadā aizsākas ar Arvīda Priednieka atmiņu grāmatas atvēršanu. Paldies autoram par grāmatu, kas arī skolā būs noderīgs vēstures materiāls ar mazliet citādāku skatījumu par šo laiku. Manuprāt, par to, ka tapusi šāda grāmata, jāpateicas arī Aivara mammai, kura spējusi saglabāt savā bērnā pozitīvo skatījumu,» atzina Č.Batņa.

Kā atzīst A.Priednieka meita Ilva, viņas tēva atmiņas ir vēl viens mozaīkas gabaliņš latviešu tautas vēsturisko notikumu kopainā. Ar aculiecinieka izpratni un emocionālo izteiksmi izklāstītam, šim stāstījumam ir sava paliekoša dokumentāla vērtība ne tikai dzimtas arhīvā, bet arī kopējā latviešu tautas vēstures liecību krājumā.

Grāmatas atvēršanas reizē savās atmiņās par Sibīrijā pavadīto laiku dalījās arī daudzi A.Priednieka līdzgaitnieki, un autors sacīja paldies ikvienam, kas piedalījās tās tapšanā, bet it īpaši Ikšķiles novada pašvaldībai un tās darbiniekiem. Pasākumā muzikālu sveicienu autoram un klātesošajiem sniedza senioru ansamblis «Saulgrieži», ar īpašu lepnumu izpildot Jāņa Rijnieka dziesmu «Ikšķile».

Dzintra Dzene

Dzintra Dzenes foto

Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.