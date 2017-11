Atklāj pirms trīsdesmit gadiem diennakts laikā tapušo fotogrāfiju izstādi

[ A+ ] /[ A- ]

Sestdien, 4. novembrī, Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) tiks atklāta izstāde «Ogre 88», kurā var aplūkot fotogrāfijas, kas uzņemtas 1988. gada 20.maijā notikušās akcijas «Viena diena Ogrē» laikā. Šie attēli fotomuzeja krājumos glabājušies gandrīz 30 gadu un mūsdienās ieguvuši kultūrvēsturisku nozīmi. Klātesošajiem bija arī iespēja tikties ar fotogrāfiju autoriem un uzklausīt viņu atmiņas par akcijas norisi.

Izstādes kuratore Dagnija Vegnere atzīst, ka, tuvojoties valsts simtgadei, arvien biežāk atceramies savu vecāku un vecvecāku stāstījumu par bērnību un jaunību, kā arī savus piedzīvojumus bērnudārzos un skolās. Dokumentāls liecinieks šīm atmiņām ir fotogrāfijas albumos, tāpēc šoreiz uz valsts vēsturi nolemts palūkoties no cita skatu punkta, caur padomju laika prizmu, jo arī tā ir mūsu vēsture.

Muzeja krājumos – ap 900 akcijas laikā uzņemtu foto

«Ogrē notikušās foto akcijas «Viena diena Ogrē» iniciators bija toreizējais Ogres foto kluba vadītājs Egons Spuris, un tā notika gadu pēc akcijas «Viena diena Latvijā. 1987» un «Viena diena Rīgā». Aicinājumam piedalīties foto akcijā Ogrē tika akreditēti 50 fotogrāfi no visas Latvijas. Muzeja krājumā glabājas ap 900 akcijas fotogrāfiju, kas ir trīsdesmit viena autora darbi. Fotogrāfi diennakts laikā dokumentēja norises visā Ogres rajonā, kas ietvēra arī tagadējo Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu. Eksponēšanai atlasījām tos attēlus, kuros redzama ikdiena kolhozos, skolās, kopmītnēs… Cita valsts iekārta, citi paradumi, bet ļaudis tie paši – mūsu vecāki, vecvecāki un arī mēs paši. Tas ir laiks, kurā dzīvojusi mūsu paaudze, bet nereti ir tendence to atbīdīt malā, it kā šis laiks uz mums neattiektos. Fotogrāfijās redzam, kā mainījusies pilsēta. Jāatzīst, arī mūsu domāšana, skatījums uz lietām un notikumiem ir mainījies. Daudzi fotogrāfijās redzamie bērni tagad jau pieauguši. Šīs fotogrāfijas ir ļoti labs tā laika dokumentāls atainojums. Piemēram, vienā no tām redzama restorāna «Ogrīte» virtuve, kāda mūsdienās nevarētu pastāvēt. Tāpat ir bilde, kā vidusskolā klāj pusdienu galdu, liekot ēdienu metāla bļodiņās. Šīs fotogrāfijas publiski varēja aplūkot izstādē tūdaļ pēc akcijas, bet vairāk līdz šim tās nav bijušas izstādītas. Atlasīt izstādei 60 fotogrāfijas, kas visspilgtāk raksturo tā laika dzīvi, nebija viegli un nācās lūgt talkā kolēģus,» stāsta D.Vegnere.

Fotogrāfijām ir liela kultūrvēsturiska nozīme

OVMM direktore Evija Smiltniece atzīst, ka šīs fotogrāfijas muzejam ir ļoti liela vērtība. «Fotogrāfi diennakts laikā pabija gandrīz visur – skolās, bērnudārzos, kantoros, pļavās, milicijā, dārzniecībās, fabrikās. Tā visa rezultātā tapis ļoti interesants materiāls. Katram fotogrāfam bija iedalītas noteiktas vietas, kas jāapmeklē. Šo darbu milzīgo kultūrvēsturisko nozīmi var novērtēt tikai ar laika distanci. Fotogrāfijas ir vispatiesākā un ticamākā laika liecība. Muzejā glabājas arī daudzi to negatīvi. Izstādē redzam citu laikmetu, citu lietu kārtību, – labāk vai sliktāk, to mēs tagad varam novērtēt. Cilvēki fotogrāfijās lielākoties smaida, dara savu darbu. Man, raugoties šajās fotogrāfijās, raisās gaišas emocijas. Visām fotogrāfijām ir paraksti ar norādi, kur tās uzņemtas. Arī tā ir ļoti liela vērtība,» atzīst E.Smiltniece.

Fotogrāfi ar prieku atceras akcijas laikā piedzīvoto

Klātesošajiem bija arī unikāla iespēja tikties ar foto autoriem un uzklausīt viņu atmiņas par akcijas norisi. Tā, piemēram, Juris Kalniņš atceras, ka todien fotografējis Rembates pagastā un viņa objektīvā iekļuvuši kadri, kas nemaz tik pozitīvi nebija. Iepazīties ar savu objektu viņš devās jau nedēļu iepriekš. Izkāpis Lielvārdes stacijā, fotogrāfs ar velosipēdu minās līdz Rembatei un nejauši nonāca lielajā padomju armijas lidlaukā, nobīstoties, ka armijnieki nenotur par spiegu. Tomēr viss beidzies laimīgi. Fotografējot apkārtni, kameras kadrā nonākušas govis ar izkritušiem spalvas kušķiem. J.Kalniņš pieļauj, ka tas varējis būt no lidlauka radaru izstarotās radiācijas, par ko tolaik skaļi netika runāts. «Īstenībā cilvēkiem tolaik patika, ka viņus nofotografē, tas tik tagad pēdējā laikā ir sastāstīts, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības un fotografēt bez atļaujas nevienu nedrīkst,» saka fotogrāfs.

Savukārt Aivars Liepiņš fotografējis Ikšķili. Viņš muzejam dāvāja tolaik uzņemto foto negatīvus. Ogrēnietis Mārtinš Vīlipsons iemūžinājis kadrus Meņģeles pusē, bet Inga Ločmele atceras, ka fotografējusi Jumpravas pagastā, kur foto uzņemti pat no cūku kompleksa jumta. Fotogrāfs Aivars Vaksis bija izvēlējies Taurupi, kur dzīvoja drauga vecāki. «Domāju, ka man būs vieglāk fotografēt, jo Taurupē dzīvo paziņas, bet pagasta partijas sekretāre šim jautājumam pievērsās ļoti nopietni. Kad izkāpu Ogres stacijā, mani sagaidīja «Volga» ar kādu tolaik vadāja tikai lielus priekšniekus. Mani aizveda uz Taurupi, paēdināja un ierādīja pat dzīvokli. Partijas sekretārei jau bija sagatavots savs saraksts ar objektiem, ko fotografēt. Tikai pēc pusdienām man izdevās aizšmaukt un bildēt to, ko pats biju ieplānojis,» atceras fotogrāfs.

Akciju plāno atkārtot

Aktīvs foto akcijas dalībnieks bija arī Vitauts Mihalovskis, kurš šobrīd ir fotokluba «Ogre» vadītājs. «Tuvojās Atmodas laiks. Gan partijas vadība, gan kultūras nama vadītāja atbalstīja šo pasākumu. Mājās pāršķirstīju tā laika foto. Daļa no šiem uzņēmumiem iegulusi arī personīgajā kapitālfondā. Līdzīgu akciju pēc savas iniciatīvas sarīkojām pēc 20 gadiem – 2008.gadā, un ir doma, ka to varētu atkārtot arī nākamgad. Agrāk fotogrāfi vairāk pārdomāja, ko fotografēt. Tagad pret foto izturas vieglprātīgāk, jo katram ir kamera vai mobilais tālrunis, ar ko uzņemt kadrus. Tiesa gan, jāpiekrīt kolēģim un jāatzīst, ka mūsdienās pats fotogrāfa darbs kļuvis sarežģītāks, jo katru bērnu vairs nevar vienkārši bildēt – jāprasa vecāku atļauja. Radošai fotogrāfijai tas gan netraucē,» atzīst V.Mihalovskis.

Kā ar humoru atzīst fotogrāfi, OVMM sarīkotajā foto izstādē ir tikai viens liels trūkums – zālē var izvietot pārāk maz foto. Tam piekrīt arī E.Smiltniece, norādot, ka nākotnē muzeja darbinieki domās arī par izstāžu rīkošanu pagastos, kur šie foto savulaik uzņemti.

Izstāde OVMM būs aplūkojama līdz 26.novembrim, un tā daudziem ir iespēja pakavēties atmiņās par laiku pirms 30 gadiem.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto

Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.