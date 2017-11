Ātrā kase un pagarināts darba laiks – arī Ogres pasta nodaļās

[ A+ ] /[ A- ]

Tuvojoties gada nogalei, kas pastam visā pasaulē ir intensīvākais darba posms, Latvijas Pasts novembrī paplašina to nodaļu skaitu, kur piesaistīti papildu darbinieki sūtījumu izsniegšanai un izveidotas tā saucamās ātrās kases.

No 1.novembra ātrā kase darbojas arī Ogres 1.pasta nodaļā, Brīvības ielā 38, tās darba laiks no pulksten 11 līdz 18. Izmantojot ātro kasi, kurā klientu apmeklētākajās stundās katru darbdienu nav pieejami citi pakalpojumi, var saņemt ierakstītas vēstules, sīkpakas un pakas, kam nav nepieciešama muitas nodokļa un pēcmaksas iekasēšana. Patlaban plānots, ka ātrās kases strādās līdz gada beigām, bet nepieciešamības gadījumā to darbības termiņš tiks pagarināts.

Savukārt sestdienās tiek pagarināts darba laiks Ogres 1.pasta nodaļā Brīvības ielā 38 un Ogres 3.pasta nodaļā Mālkalnes prospektā 26 – no pulksten 9 līdz 15, informē VAS Latvijas Pasts.