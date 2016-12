Autobusus pieskaņo vilcienu satiksmei

[ A+ ] /[ A- ]

Pieskaņojot reģionālo maršrutu autobusu satiksi vilcienam Aizkraukle–Rīga, no 11.decembra spēkā stājušies grozījumi maršrutā Nr.3002 SIA «Ogres autobuss» – AS «Ogre», Nr.6091 Jaunogres stacija–Ogres stacija–Dārziņi–Jaunogres stacija, Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre.

Maršruta Nr.3002 SIA «Ogres autobuss» – AS «Ogre» autobuss no pieturvietas AS «Ogre» turpmāk izbrauks piecas minūtes agrāk – pulksten 6.50, no pieturas «Ogres autobuss» tas izbrauks astoņas minūtes agrāk – pulksten 7.12, bet no pieturvietas «Stadions» autobuss izbrauks piecas minūtes agrāk – pulksten 6.55.

Turpmāk maršruta Nr.6091 Jaunogres stacija–Ogres stacija–Dārziņi–Jaunogres stacija autobuss no Jaunogres stacijas izbrauks piecas minūtes vēlāk – pulksten 21.25. Savukārt maršrutā Nr.6118 Ogre–Lielvārde–Rembate–Ogre tiks mainīts autobusa, kas no Ogres autoostas izbrauks pulksten 6.00, izbraukšanas laiks no pieturvietām posmā Ogres autoosta–Lielvārdes centrs, informē Valsts SIA «Autotransporta direkcijā».