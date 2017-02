[ A+ ] /[ A- ]

«Advokātu dienu 2017» laikā zvērināta advokāte Ilze Skačkova sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas Ķeguma novadā:

14.martā no pulksten 14.00 līdz 19.00 Rembatē – Pakalpojumu centrā, Lielvārdes ielā 3; 15. martā no 14.00 līdz 19.00 Ķegumā – dienas centra telpās, Liepu alejā 1 b; 16.martā no 14.00 līdz 19.00 Tomē – dienas centra telpās «Ābelītes»; 17.martā no 14.00 līdz 19.00 Birzgalē – pagasta pārvaldes ēkā. Pieteikties konsultācijai var pa tālruni 26810464, informē www.kegums.lv.

Konsultāciju tēmas: laulības šķiršana, uzturlīdzekļi, saskarsme ar bērniem, mantojums, īpašums un īpašuma tiesības, kopīpašnieku strīdi, parādu piedziņa, fiziskas vai juridiskas personas maksātnespējas process, īrnieku un nomnieku attiecības, administratīvās un krimināllietas u.c.