Būs izmaiņas atsevišķu autobusu izbraukšanas laikā

[ A+ ] /[ A- ]

No šā gada 1.augusta tika samazināts vairāku maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija reisu izpildes laiks, kā arī mainīts atsevišķu autobusu izbraukšanas laiks. Tāpat gaidāmas izmaiņas vienā maršruta Nr.5009 Ogre–Suntaži–Madliena reisā.

Maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija autobuss no Ogres autoostas darbadienās izbrauks 10 un piecas minūtes vēlāk – attiecīgi pulksten 15.15 un 17.40, galapunktu sasniedzot ierastajā laikā. Savukārt no Lāčplēša stacijas autobuss izbrauks septiņas minūtes agrāk – pulksten 8.23. Tāpat vairākiem šī maršruta reisiem tiks samazināts reisu izpildes laiks no piecām līdz 10 minūtēm, kā rezultātā mainīsies autobusa izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām. Pasažieri tiek aicināti pirms brauciena pārbaudīt kustību sarakstu Autotransporta direkcijas mājaslapā www.atd.lv.

Savukārt sestdienās maršruta Nr.5009 Ogre–Suntaži–Madliena autobuss no Madlienas izbrauks divas minūtes vēlāk – pulksten 7.20, galapunktu sasniedzot ātrāk nekā līdz šim.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita, informē Valsts SIA Autotransporta direkcijā.