Darba devēji darbiniekus meklē arī ziemā

Lai gan ziemu tradicionāli uzskata par gadalaiku, kad valstī ir visaugstākais bezdarba līmenis, Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā publicētā informācija liecina, ka mūspusē vakanču ir samērā daudz – Ogres novadā 25, Lielvārdes novadā 15, Ķeguma novadā 4, bet Ikšķiles novadā – 5.

Ogres novadā darba devēji meklē konditoru, apdrošināšanas inspektoru, metinātāju, atkritumu šķirotāju, kravas automobiļa vadītāju, automehāniķi, remontatslēdznieku, informācijas sistēmu administratoru, biroja administratoru, klientu konsultantus, deju kolektīva vadītāju, pārdevējus, kasierus, sociālos darbiniekus u.c. speciālistus. Vislielākais atalgojums tiek solīts projektēšanas inženierim – sākot no 1600 EUR. Lielvārdes novadā pieprasīti sezonas lauksaimniecības strādnieki, galvenais ekonomists, helikoptera piloti un lidotājs, pavārs, viesmīlis, pārdevēji. Uz labāko atalgojumu var cerēt galvenā ekonomista amata pretendenti – sākot no 1309 EUR. Ikšķiles novadā darbu sev var sameklēt projektu vadītājs, kravas automobiļa vadītājs, viesmīlis, pārdevējs un celtnieks. No šiem amatiem visaugstākais atalgojums solīts celtniekam – no 818 līdz 890 EUR. Ķeguma novadā šobrīd pieprasīti grāmatvedis, biroja administrators, releju aizsardzības un automātikas inženieris, kā arī apsardzes darbinieks. Grāmatvedim un administratoram alga būšot no 800 EUR un uz augšu.

Jāņem vērā, ka ne visi darba devēji par saviem vakantajiem amatiem informē Nodarbinātības valsts aģentūru, tāpēc darba meklētāji sev piemērotu un pēc iespējas labāk atalgotu nodarbošanos var meklēt arī citās mājaslapās, kā arī, protams, laikrakstos.

Ritvars Raits