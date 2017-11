[ A+ ] /[ A- ]

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk nokļūt no darba atpakaļ mājās, no 2017.gada 15.novembra maršruta Nr.7983 Rīga–Daugavpils autobuss, kas no Daugavpils autoostas izbrauc pulksten 16.00, pasažieru apmaiņu veiks arī pieturā Koknese un Ogres šoseja (šajās pieturās autobuss apstāsies attiecīgi pulksten 18.14 un 19.11), informē Valsts SIA Autotransporta direkcijā.