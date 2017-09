Dzīvnieku barības izņemšana liecina par izejvielu paviršu kontroli

[ A+ ] /[ A- ]

Latvijas Veterinārārstu biedrība uzskata, ka AS «Tukuma Straume» ražotās sausās suņu barības «Dogo» un kaķu barības «Ņau-ņau» piespiedu izņemšana no tirgus ir paviršas izejvielu kontroles likumsakarīgs rezultāts.

Jau pirms gada Latvijas Veterinārārstu biedrība informēja atbildīgās valsts institūcijas, medijus un sabiedrību par AS «Tukuma Straume» ražotajā sausajā suņu barībā atrastajām vielām, kuru daudzums barībā pārsniedz pieļaujamo normu, vai vispār nedrīkst tajā būt. To vidū pētnieki ziņoja arī par karbamīda jeb urīnvielas klātbūtni sausajā suņu barībā «Dogo», ko tagad apstiprina arī Pārtikas un veterinārā dienesta vienā no vadošajām Eiropas laboratorijām — Dānijas Veterinārajā un pārtikas laboratorijā, veiktie barības un atsevišķu izejvielu izmeklējumi.

Šajā situācijā AS «Tukuma Straume» valdes priekšsēdētāja Aivara Podnieka nesenie izteikumi par to, ka karbamīda klātbūtne uzņēmuma ražotajā barībā nav iespējama, jo tā vienkārši nevar būt, kā arī pārmetumi dzīvnieku īpašniekiem, zinātniekiem un valsts kompetentajām iestādēm par nomelnošanas kampaņu, Latvijas Veterinārārstu biedrības ieskatā liecina, ka izejvielu drošuma un kvalitātes jautājumi AS «Tukuma Straume» joprojām netiek pienācīgi novērtēti un situācija, kad visa saražotā barība ir jāizņem no tirdzniecības un jālikvidē, ir šādas ražotāja rīcības likumsakarīgas sekas.

Tā ir bēdīga pieredze konkrētajam ražotājam, bet jācer, ka tā kalpos par labu mācību tiem Latvijas ražotājiem, kuri uzskata, ka ražošanas izejvielu kontroli var neveikt un paļauties tikai uz pavadošajiem sertifikātiem vai citu pievienoto dokumentāciju, LVB viedokli pauž biedrības priekšsēdētāja Māra Viduža.

2016.gada 20.septembrī LVB rīkoja zinātnisku konferenci «Suņu megaesophagus/polineiropātijas uzliesmojuma cēloņu izpēte», lai informētu profesionāļu sabiedrību par Latvijas suņus neparasti bieži skārušās slimības izpētes rezultātiem un secinājumiem. Pētījumu finansēja organizācija ziedot.lv no sabiedrības ziedotiem līdzekļiem.

Redakcijas informācija: Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzņēmuma «Tukuma Straume» ražotajā barībā «Dogo ar mājputnu gaļu» (partijas numurs (kods) 2870; derīguma termiņš – 29.06.2018.) konstatējis neatļautu vielu – karbamīdu. Uzņēmums šobrīd atsauc piesārņoto barības partiju no tirgus, savukārt PVD aicina suņu īpašniekus pārskatīt savus suņu barības krājumus un neizmantot ēdināšanā «Dogo ar mājputnu gaļu» barību ar iepriekš minēto partijas numuru un derīguma termiņu. Piesārņotās partijas apjoms ir 31 tonna, no kuras tirdzniecībā, pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, nonākušas aptuveni 2/3. Atsauktā barības partija uzņēmumam būs jāiznīcina. Karbamīds (urīnviela) ir barības piedeva, kuru atļauts lietot atgremotāju ēdināšanā, bet suņu un kaķu barībā tā nedrīkst būt vispār, jo var dzīvniekiem izsaukt organisma saindēšanos. 25.augustā PVD informēja, ka suņu un kaķu barībā neatļautā viela karbamīds ir konstatēta arī citos laboratoriskajai izmeklēšanai nosūtītajos «Tukuma Straume» ražoto produktu un ražošanā izmantoto izejvielu paraugos, tostarp barībā kaķiem «Ņau-ņau».

Edīte Klāsone, Latvijas Veterinārārstu biedrības sekretāre