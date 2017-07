Enerģētikas muzejā seno elektroierīču izstāde «Elektrība dara visu»

[ A+ ] /[ A- ]

«Latvenergo» koncerna Enerģētikas muzejā Ķegumā ir apskatāma atjaunotā izstāde «Elektrība dara visu», kurā iekļauti līdz šim neeksponēti artefakti. Ekspozīcija iepazīstina ar savulaik Latvijas mājsaimniecībās lietotajām elektroierīcēm, liela daļa no kurām dažādos vēstures laikos ražotas tepat Latvijas rūpnīcās. Izstādē redzamas ne tikai sadzīves liecības, bet arī spilgti sava laika rūpnieciskā dizaina paraugi.

Vai mēs atceramies pirmo ģimenē nopirkto televizoru, putekļu sūcēju, veļas mašīnu vai ledusskapi, pirmo matu fēnu vai loku šķēres? Vai zinām, kā un kāpēc audzis elektroenerģijas patēriņš, un esam domājuši par to, kā agrāk brīdināja par drošību, darbojoties ar elektroierīcēm? Par to izstādē «Elektrība dara visu» atgādinās 20.gadsimtā mājsaimniecībās lietotās interesantākās elektroierīces, ar kurām uzaugusi ne viena vien paaudze, un fotogrāfijas, senas elektrības maksājumu kvītis un rēķini, daudzveidīgi plakāti. Izstāde ļauj no laika distances varbūt pat ar smaidu paskatīties uz ne tik senā ikdienā izmantotām lietām, dažas no kurām vēl joprojām ir labi pazīstamas un tiek lietotas, bet citas sen nodotas aizmirstībai un šodien kā retums atrodamas tikai muzeju kolekcijās.

Būsiet laipni gaidīti Enerģētikas muzejā Ķegumā! Muzejs atrodas Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Daugavas kreisajā krastā, Ķeguma HES-2 teritorijā. Vasarā muzejs strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 17.00, ieeja muzejā ir bez maksas.

Agate Gavare