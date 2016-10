Gumijnieku skrējiens Suntažos

[ A+ ] /[ A- ]

22.oktobrī no pulksten 11 līdz pulksten 17 Suntažu estrādē norisināsies «Gumijnieku skrējiens 2016»

Suntažu jauniešu biedrības «REload» vadītāja Monika Magdalēna Ziemele informē, ka «Gumijnieku skrējiens 2016» paredzēts kā piedzīvojumu sacensības, kurās savus spēkus varēs izmēģināt jebkurš, jo apmeklētajiem būs pieejamas četras trases: Melnā trase (no 16 gadu vecuma ); Sarkanā trase (no septiņu gadu vecuma); Zaļā trase ( līdz sešu gadu vecumam); Dzeltenā trase draugu kompānijai/ģimenei no trim līdz pieciem cilvēkiem – bez vecuma ierobežojuma. Apmeklētājus sagaidīs dažādas radošās darbnīcas un sportiskas aktivitātes, kā arī silta zupiņa.

Dalības maksa – tik vien, cik zābaki kājās. Pasākums tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības finansējuma atbalstu projekta «R.A.D.I. – Ogres novadam» ietvaros.