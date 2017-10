Iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem var atgūt daļu samaksātā IIN

[ A+ ] /[ A- ]

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie iedzīvotāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedza 12 000 eiro, var atgūt daļu no samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN).

Saskaņā ar VID rīcībā esošajiem datiem, nodokļa atmaksa pienākas vēl apmēram 120 000 iedzīvotāju, kuri līdz šim nav izmantojuši šo iespēju. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli, personai ir tikai jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija. Visērtāk to izdarīt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tajā atmaksājamā summa tiks aprēķināta automātiski.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, tiek ņemta vērā ne tikai alga, bet arī citi gada laikā gūtie ar nodokli apliekamie personas ienākumi (piemēram, ienākumi no saimnieciskās darbības, ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, dividendes, procentu ienākumi u.c.). To aprēķina saskaņā ar īpašu formulu. Formulā ir iestrādāts princips – jo personas ienākumi ir mazāki, jo lielāka ir atgūstamā nodokļu summa.

Lai pārliecinātos, vai jums ir piemērojams diferencētais neapliekamais minimums, VID aicina izmantot savā mājaslapā (www.vid.gov.lv) pieejamo diferencētā neapliekamā minimuma kalkulatoru. Kalkulatora ailītēs norādīti tie ienākuma veidi, kurus ņem vērā, veicot aprēķinu – jo precīzākus datus norādīsiet, jo precīzāks būs kalkulatora veiktais aprēķins.

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro par to periodu, kad persona saņem pensiju. Tādējādi strādājošam pensionāram piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, t.i., 235 eiro mēnesī jeb 2820 eiro gadā, bet diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja pensija ir mazāka par 235 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

Gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu var iesniegt trīs gadu laikā, tas ir, līdz 2020.gada 16.jūnijam. Deklarāciju gan elektroniski, gan papīra veidā var iesniegt visos VID klientu apkalpošanas centros un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Plašāka informācija gan par diferencēto neapliekamo minimumu, gan Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejama VID tīmekļa vietnē. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā VID aicina iedzīvotājus zvanīt uz informatīvo tālruni 67120000, konsultēties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID tīmekļa vietnes sadaļu «Uzdot jautājumu VID».

Agate Gavare