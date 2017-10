Iedzīvotāji bez maksas var nodot sagrābtās lapas un zāli

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot pašu sagrābtās lapas un zāli P/A «Ogres namsaimnieks» lapu laukumā Ogrē, Doles ielā, informē P/A «Ogres namsaimnieks» sabiedrisko attiecību speciāliste Ineta Saviča.

Laukums strādā darba dienās no pulksten 9 līdz pulksten 16.00, iepriekš vēlams piezvanīt pa tālruni 26564339 Ģirtam (lapas un nopļautā zāle jāizber no maisiem).

Lapas var nodot arī atkritumu apsaimniekotāja SIA «Ķilupe» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43b. Darba laiks pirmdienās – piektdienās no pulksten 10 līdz pulksten 19, sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz pulksten 16 (lapas jāizber no maisiem konteinerā).

Tāpat šajā laukumā bez maksas var nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena/sulas pakas, PET pudeles, dienas gaismas spuldzes, baterijas, akumulatorus, metāla atkritumus utt.