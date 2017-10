Ikšķiles vidusskolas muzejā skatāma seno mācību grāmatu izstāde

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles vidusskolas muzeja vadītāja Anna Indāne informē, ka šoreiz muzeja ekspozīcija «Seno mācību grāmatu izstāde» ir dāvana kolēģiem aizvadītajā Skolotāju dienā.

Ekspozīcijā var atrast mācību grāmatas, metodisko literatūru un kartes, kas izdotas līdz 1940. gadam. Ir virkne mācību grāmatu no latviešu trimdas vietām ārpus Latvijas. Pateicoties māksliniekam Valdim Villerušam un dažiem citiem muzeja draugiem un viņu dāvinājumiem, izstādē var apskatīt arī dažas retas un vērtīgas daiļliteratūras grāmatas, ābeces. Ikšķiliete Rita Pakalne ekspozīcijai ir iedevusi vairākus ar mācīšanas un audzināšanas jautājumiem saistītus vērtīgus un retus izdevumus no pagājušā gadsimta 20. – 30.gadiem. Tāpat liela daļa ekspozīcijā redzamā materiāla radusies no tagadējiem un bijušajiem skolas pedagogiem, piemēram, I.Krapānes, P.Neilanda, M.Marksas, E.Baltrunas, E.Serafimovičas un citiem.

Izstādi var apskatīt visu oktobra mēnesi.

A.Indāne norāda, ka muzeja darbinieki ļoti priecājas par ikvienu muzejam dāvāto grāmatu vai citiem materiāliem. Īpašs prieks par materiāliem un grāmatām, kas saistīti ar skolas tematiku, lai gan netiek atraidīti arī citi ar Ikšķiles vēsturi saistīti svarīgi materiāli, jo Ikšķilē pagaidām vēl nav sava novadpētniecības muzeja.