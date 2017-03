Izmaiņas autobusu maršrutos

[ A+ ] /[ A- ]

Uzlabojot reģionālo maršrutu tīklu, no 1.aprīļa spēkā stājas izmaiņas maršrutā Nr.6091 Jaunogre–Ogres stacija–Dārziņi–Jaunogre. Tāpat izmaiņas gaidāmas arī maršrutā Nr.6090 Jaunogre–Dārziņi–Jaunogre – divi reisi tiks pieskaņoti vilciena Rīga–Aizkraukle kustību sarakstam.

Turpmāk maršruta Nr.6091 Jaunogre–Ogres stacija–Dārziņi–Jaunogre autobuss, kas no Jaunogres stacijas izbrauc pulksten 21.25, galapunktā būs četras minūtes vēlāk – pulksten 21.48. Līdz ar to arī no Ogresgala un Ogres stacijas autobuss izbrauks piecas minūtes vēlāk – attiecīgi pulksten 21.50 un 22.15. Tāpat piecas minūtes vēlāk autobuss izbrauks arī no dārzniecības kooperatīva Dārziņi – pulksten 22.30, un šis reiss tiks novirzīts no Dārziņiem uz Ogres autoostu, atceļot iebraukšanu Mālkalnes prospektā.

Saskaņojot reģionālā maršruta izpildes laikus ar vilciena Rīga–Aizkraukle kustību sarakstu, no 1.aprīļa maršruta Nr.6090 Jaunogre–Dārziņi–Jaunogre autobuss no AS Ogre un no Jaunogres stacijas izbrauks piecas minūtes vēlāk – attiecīgi pulksten 15.10 un 20.15, informē Autotransporta direkcija.