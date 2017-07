Jūlijā Ogres novadā remontēs dzelzceļa pārbrauktuves

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «LDZ infrastruktūra» informē par plānotajiem dzelzceļa pārbrauktuvju remontdarbiem dzelzceļa posmā Ogre – Ciemupe, kas paredzēti jūlijā. Dzelzceļa pārbrauktuvju remontdarbu laikā autotransportam būs jāpārvietojas pa apvedceļiem.

Sakarā ar veicamajiem remontdarbiem autotransportam (arī operatīvajam transportam) būs liegta iespēja šķērsot šādas dzelzceļa pārbrauktuves:

* Dārza ielā, Ogrē – 3.jūlijā no pulksten 11.00 līdz 15.00;

* Karjera ielā, Ogrē – 12.jūlijā no pulksten 12.00 līdz 15.00, 21.jūlijā no pulksten 8.00 līdz 17.00, 24.jūlijā no pulksten 13.00 līdz 14.00;

* Ciemupē (autoceļš V982 Ciemupe – Ogresgals) – 24.jūlijā no pulksten 10.00 līdz 11.00;

* Ciemupē (dzelzceļa ēka 42.km, vietējais autoceļš) – 7.jūlijā no pulksten 8.00 līdz 17.00; 17.jūlijā no pulksten 8.00 līdz 17.00.