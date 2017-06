Kā nokļūt Smiltāju kapos Tīnūžu autoceļa remontdarbu laikā

[ A+ ] /[ A- ]

Sakarā ar ceļa pārbūves darbiem no 7. jūnija slēgta autotransporta kustība autoceļa P5 posmā no 20,54 līdz 25 kilometram (Tīnūži – Ogre). Izņēmuma kārtā (bēru ceremoniju laikā) ceļu no Ogres līdz Smiltāju kapiem būs iespēja mērot pa ierasto maršrutu.

Ceļa posms būs slēgts aptuveni divus mēnešus, un šajā laikā, lai nokļūtu Smiltāju kapos, iedzīvotāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus. Taču, ja tiek organizēta bēru ceremonija Smiltāju kapos, trīs stundas iepriekš ir iespēja sazināties ar būvnieku pārstāvi no A/S «Ceļu pārvalde» (Juris, tālrunis: +37129232165) un vienoties par laiku, kad nepieciešams šķērsot pārbūvējamo ceļa posmu.

Apbraucamais ceļš tiek organizēts ar ceļa zīmēm un plakātiem pēc saskaņotās shēmas.