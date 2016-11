Kas ir nevalstiskā organizācija AFS?

[ A+ ] /[ A- ]

Iztaujāju “AFS Latvija” organizācijas attīstības koordinatori Silvu Vikmani par to, kas īsti ir AFS, kādus labumus šī nevalstiskā organizācija dod mūsu valsts un pasaules jauniešiem? Un kāpēc būtu labi, ja vecāki ļautu saviem bērniem attīstīties un iepazīt jaunu kultūru, un iegūt neaprakstāmu pieredzi, kuru neviens nevar atņemt. Tādējādi veicinot mieru pasaulē.

– Ar ko jūs nodarbojaties un kādi ir jūsu pienākumi “AFS Latvija”?

– Es esmu “AFS Latvija” organizācijas attīstības koordinatore. Tas nozīmē, ka es šajā brīvprātīgajā organizācija rūpējos par brīprātīgajiem un viņu attīstību, kā arī lai viņi būtu apmācīti.

– Kas ir AFS un kā šī organizācija izveidojusies?

– AFS ir izveidojusies pēc otrā pasaules kara. Brīvprātīgie šoferi no ASV ieradās Francijā, lai glābtu un palīdzētu un uz slimnīcu nogādātu kaujas laukā ievainotos. Šie trīs burti nozīmē American field service, tas ir vēsturisks nosaukums. Palikusi ir AFS ideja un tās vērtības, piemēram, veicināt miera pilnāku, tolerantāku pasauli. Jaunieši brauc uz citu valsti un iepazīst tās valsts valodu, paražas un kultūru. Jaunietim mainās vērtību sistēma, kuru tālāk savas dzīves laikā izmanto. Kā ir mainījušās jaunieša vērtības, to var redzēt pēc apmaiņas gada. Vārdos to nevar aprakstīt, to var tikai izjust, cik lietderīgs bijis šis laiks. Šodien AFS ir apmaiņas programma un starpkultūru izglītība, 70.gados nāca klāt jaunas dalībvalstis.

– Kādas iespējas AFS Latvija piedāvā jauniešiem?

– Mēs piedāvājam skolēniem no devītas klases doties apmaiņas programmā uz citu valsti. Šīs apmaiņas var būt gan īsākas, gan garākas, piemēram, vasaras valodas kursi līdz pat vienam gadam.

– Cik liels pieprasījums ir uz piedāvātajām iespējām, cik liels daudzums jauniešu brauc iepazīt latviešu kultūru? Un cik daudz latviešu jauniešu dodas izmantot šo iespēju – gadu padzīvot kādā no citām zemēm?

– Latvija pati par sevi nav liela valsts, tāpēc arī skolnieku skaists nav tik liels, kāds ir citās pasaules valstīs. Bet tie viduvēji varētu būt 30 jaunieši no dažādām pasaules valstīm, kas brauc pie mums ar AFS programmu. Šis skaitlis katru gadu aug. Šobrīd Latvijā ir 37 skolnieki, bet aizbraukuši no Latvijas savos apmaiņas gados ir ap 27 skolniekiem.

– Kur šie apmaiņas studenti dzīvo apmaiņas gada laikā?

– Kā jau vidusskolnieki, viņi ir nepilngadīgi. Skolniekiem ir jāiepazīst tās valsts kultūra, uz kuru viņi ir devušies, – tāds ir AFS mērķis. Ja viņi paliktu kādās kopmītēs vai kur citur, tad šis mērķis būtu grūtāk izpildāms. Tādējādi ir izveidots koncepts, kad skolnieki dzīvo viesģimenēs. Apmaiņas gada skolniekus uzņem tās valsts ģimenes, dodot pajumti, ēdienreizes un kultūru.

