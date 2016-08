Ķeguma novada trūcīgie var saņemt pārtikas pakas

[ A+ ] /[ A- ]

2014. gada 12. martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Ķeguma novada pašvaldības darbinieki informē, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektus personas, uzrādot Ķeguma novada pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu par trūcīgās personas statusu vai nonākšanu ārkārtas vai krīzes situācijā, var saņemt:

* Tomes skolā (katra mēneša pirmās un trešās nedēļas otrdienā no pulksten 10 līdz pulksten 12, tālrunis: 26651835);

* Birzgales ambulances otrajā stāvā, Invalīdu biedrības telpās Nākotnes ielā 1 (katra mēneša ceturtdienā no pulksten 10 līdz pulksten 13, tālrunis: 26277912);

* Ķeguma sadzīves pakalpojumu ēkas otrajā stāvā, Ķeguma prospektā 1 (katra mēneša pirmās nedēļas un trešās nedēļas pirmdienā no pulksten 10 līdz pulksten 13, tālrunis 26215627);

* Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklī Rembatē, Ķeguma ielā 6 – 3 (otrdienās no pulksten 10 līdz pulksten 18, trešdienās no pulksten 10 līdz pulksten 14 un ceturtdienās no pulksten 10 līdz pulksten 18, tālrunis 28336516).

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties neformāli izglītojošos papildpasākumos (interesēties biedrībā «JADARA», zvanot pa tālruni 29424612 Ritai Reinsonei), ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ja iepriekšminētās ģimenēs ir bērni līdz 18 gadu vecumam, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces.

Savukārt informācija par iespējām ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no pieciem līdz 16 gadiem, saņemt individuālos mācību piederumus vai skolas somas, tiks sniegta papildus.

Marta Poga