Ķeipenē būs svētki vasaras plaukumā

1.jūlijā netālu no Ķeipenes tautas nama visas dienas garumā risināsies «Svētki vasaras plaukumā».

No pulksten 8 lieli un mazi puķu mīļi laipni aicināti veidot ziedu skulptūru. Līdzi jāņem ziedi un zaļumi.

Pulksten 9 – Veselības taku iestaigāšanas pārgājiens Ķeipenes parkā.

10 – Rīta tēja Tējas dārzā pie Ķeipenes tautas nama.

No 10 – Ķeipenes pamatskolas pludmales volejbola laukumā – «Ķeipenes Kauss 2017» pludmales volejbolā. Aicināti startēt un veidot komandas veselīga dzīvesveida entuziasti! Komandu reģistrācija no 9.30 pie volejbola laukuma.

11 – Pasākumi un aktivitātes bērniem.

14 – no Ķeipenes tautas nama sāksies maratons «Apkārt Ķeipenei 2017». Reģistrēšanās no pulksten 13 pie Ķeipenes tautas nama. Vērtēšana pa grupām: zēnu grupa – no 9 līdz 15 gadiem; meiteņu grupa (9-15 g.); vīriešu grupa (16-30); sieviešu grupa (16-30); vīru gr. (30-45); sievu gr. (30-45); senioru grupa – no 45 gadiem.

Mazo skrējiens. Grupas: no 1 līdz 2 gadu vecumam kopā ar vienu no vecākiem; no 3 līdz 4 g. vecumam.; no 5 līdz 6 g.; 7- gadīgo skrējiens; 8- gadīgo skrējiens.

Pulksten15 – maratona dalībnieku apbalvošana un svētku zupas baudīšana.

20 – pļaviņā Ķeipenes brīvdabas estrādes atklāšana. Tautas deju kolektīvu «Sadancis 2017», kurā piedalīsies Ķeipenes deju kolektīvi «Zeltupīte», «Dandzis», «Veldze» un viņu draugi – Sarkaņu senioru deju kolektīvs «Senči», Suntažu senioru d/k «Suncele», Meņģeles senioru d/k «Sumulda», Lēdmanes senioru d/k «Lēdmane», Akmenes kultūras centra senioru d/k «Alsa» (Lietuva), Pociema vidējās paaudzes d/k «Nāburgi», Suntažu vidējās paaudzes d/k «Sunta», Kokneses vidējās paaudzes d/k «Rats», Ogres vidējās paaudzes d/k «Aija», Garkalnes jauniešu d/k «Ritenītis», Lielvārdes jauniešu d/k «Pūpolītis» un «Rotadata».

22.30 – zaļumballe. Spēlēs grupa «Dadži» no Madonas puses. Ieeja brīva.

Uldis Prancāns