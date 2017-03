Ko darīt, ja nevari atmaksāt kredītu laikā?

[ A+ ] /[ A- ]

Ātros kredītus cilvēki izmanto dažādu īstermiņa naudas problēmu atrisināšanai, un, lai gan tiem nevajadzētu pieteikties, nepārliecinoties par savām iespējām šo aizdevumu noteiktajā laikā atmaksāt, kā zināms, dzīvē gadās visādas situācijas, kas var mainīt Tavus plānus saistībā ar kredītsaistību nosegšanu, tādēļ svarīgi ir saprast, kādas ir rīcības iespējas gadījumā, ja Tev ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atdotu aizņemto naudu. Viena no iespējām šādās situācijās ir ātro kredītu pagarināšana.

Kas raksturo ātros kredītus?

Ātrie kredīti ir īstermiņa naudas aizdevumi, kurus Latvijā piešķir nebanku kreditori un kuriem var pieteikties gan internetā, gan ar SMS starpniecību. Būtiskākie ātro kredītu aspekti ir:

Maksimālā aizdevuma summa (aizņemoties pirmo reizi) parasti ir 300 eiro;

Aizņemoties otro reizi, maksimālā kredīta summa var sasniegt līdz pat 1500 eiro;

Kredīta atmaksas periods ir līdz 30 dienām;

Lielākā daļa kreditoru pirmo aizdevumu piedāvā bez procentu maksas;

Ātro kredītu var iegūt Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoši iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši pilngadību;

Šis aizdevums tiek piešķirts bez ķīlas vai galvojuma.

Ātro kredītu pagarināšana

Tas ir maksas pakalpojums, bet iespēja aizdevumu atmaksāt vēlāk . Ja esi paņēmis kredītu, bet jau savlaicīgi zini, ka tā atmaksāšana laikā Tev sagādās grūtības, nebanku kreditoru pakalpojumu vidū ietilpst arī ātro kredītu pagarināšana jeb aizdevuma atmaksas laika pagarināšana uz noteiktu termiņu.

Aizdevumu pagarināšanai ir raksturīgs:

Kreditoru piedāvātais aizdevumu atmaksas pagarināšanas periods ir atšķirīgs – parasti kreditori piedāvā patērētājiem izvēlēties kādu no fiksētajiem pagarināšanas laikiem, piemēram, 7, 14 vai 30 dienas, savukārt citi kreditori ir noteikuši tikai vienu iespējamo kredīta pagarināšanas laiku, piemēram, 30 dienas;

Nebanku kreditori ir noteikuši kredītu pagarināšanas procentu maksu, kuras lielums ir atkarīgs no izvēlētā aizdevuma pagarināšanas termiņa – jo mazāks termiņš, jo mazāka maksa;

Kredīta pagarināšanas pieprasījumu ir nepieciešams veikt dažas dienas pirms kredīta atmaksas gala termiņa – tādā veidā kreditors zina, ka Tu vēlies atmaksāt aizdevumu vēlāk un tam ir laiks izvērtēt Tavu pieprasījumu;

Parasti aizdevumu atmaksas laika pagarināšanu var veikt divas reizes.

Kā kreditori izvērtē, vai pagarināt Tavu aizdevuma atmaksas laiku?

Aizdevēji, izvērtējot katra patērētāja kredīta pagarināšanas pieprasījumu, skatās gan to, kāda ir konkrētā cilvēka kredītvēsture, gan to, cik liela ir aizdevuma summa, gan to, vai šis ir tikai pirmais vai varbūt jau otrais aizdevuma pagarinājums. Visi minētie aspekti ietekmēs to, vai Tu varēsi pagarināt sava aizdevuma atmaksas laiku, uz cik ilgu laiku Tu to varēsi izdarīt un, protams, cik Tev šis pakalpojums maksās.

Ātro kredītu pagarināšana ir pakalpojums, ko kreditori piedāvā izmantot patērētājiem, kuri ir nonākuši grūtībās, tādēļ pirms šādu aizdevumu ņemšanas, rūpīgi izvērtē, vai varēsi to atdod laikā. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt vai pagarināt!