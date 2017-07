KULTŪRA: Kas? Kur? Kad?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā

Ogrē

28.jūlijā pulksten 17 – Ogres pilsētas svētku ieskandināšanas pasākums Ogres Mākslas skolā. Izstādes «Mākslas sala» atklāšana; tikšanās ar 19.starptautiskās keramikas, tekstila un grafikas meistardarbnīcas «Trīs. Galotne» dalībniekiem.

4.augustā pulksten 18 – svētku atklāšana ar izstādi «Upe» Ogres Vēstures un mākslas muzejā un grupas «Ideagnosis» performanci «Viļņošanās».

4.augustā pulksten 20 Krasta promenādē pie peldošās skatuves un laipas – unikāla iespēja piedzīvot gaismas, mūzikas un deju uzvedumu «Upes stāsts» (piedalās Ogres novada amatierkolektīvi un viesi).

No pulksten 20 Ogres upes krastos maģisko noskaņu uzburs latviešu postfolkloras grupa «Zāle».

Vakara turpinājumā – uzvedums «Upes stāsts». Noslēgumā – uguņošanu pie Līkā tilta!

Par pārējiem Ogres pilsētas svētku pasākumiem – «OVV» nākamās nedēļas kultūras kalendārā.

Ķeipenē

No 28.jūlija līdz 6.augustam – Mākslinieku Savienības biedru 10.Ķeipenes plenērs.

5.augustā pulksten 20 Ķeipenes estrādē – plenēra noslēguma pasākums.

6.augustā pie Ķeipenes tautas nama – plenēra darbu izstāde.

Lauberē

29.jūlijā Lauberes svētki – Lauberes pagastam 100!

29.jūlijā pulksten 9.30 laukumā pie Lauberes kultūras nama – tirdziņš.

10 laukumā pie Lauberes k/n – pagasta simtgades «Ziedu upes» izveide. Aicinājums līdzi ņemt dažādus ziedus.

10 – 19 laukumā pie Lauberes k/n – Lauberes jostas aušana. Iedzīvotāji aicināti ieaust savu vēstījumu.

11 laukumā pie Lauberes k/n – Lauberes svētku svinīgā atklāšana.

11 – 16 laukumā pie Lauberes k/n – radošās darbnīcas.

12 Lauberes k/n – Liepājas ceļojošais cirks. Pēc izrādes katrs varēs iejusties triku meistara ādā.

13.30 starts pie Lauberes k/n – skrējiens «Mana Laubere». Divas distances.

14.30 Lauberes k/n – kopīgas pusdienas.

11 – 18 Lauberes parkā – lēkājamās atrakcijas.

16 parka estrādē – māsu Legzdiņu koncerts «Sirds ir pilna prieka».

18 parka estrādē – Lēdmanes dāmu deju kopas «Dīva» koncerts (vadītāja Alda Račika).

20 parka estrādē – koncerts «Es savam pagastam», piedalās Lauberes k/n pašdarbības kolektīvi.

21.45 parka estrādē – salūts!

22 parka estrādē – zaļumballe, muzicēs Juris Neretnieks.

Suntažos

29.jūlijā pulksten 22 – zaļumballe kopā ar grupu «Baltie lāči». Darbosies kafejnīca «Bitīte».

30.jūlijā 10.30 – katoļu draudžu kapusvētki Suntažos.

Krapē

31.jūlijā pulksten 17 Krapes tautas namā – Tekstilmozaīkas meistarklase (vadītāja, modes dizainere Ilze Mendziņa).

Lielvārdes novadā

Lielvārdē

– 30.jūlijā Lielvārdes novada svētki 2017 – «Zīmju ceļš Laimas zīmē».

28.jūlijā pulksten 18.30 Lielvārdes ev. lut. baznīcā – ekumēniskais dievkalpojums. Uzstājas senās mūzikas vokālais ansamblis «Modus Vivendi».

20 pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja – apbalvošanas ceremonija «Gada novadnieks 2016».

20.30 pie A. Pumpura Lielvārdes muzeja – muzikālās apvienības «Mielavs un Taurētāji» koncerts. Pēc koncerta – mākslas konkursa darbu izstādes «Laimas zemē dzīvojot» atklāšana.

00.00 Lāčplēša laukumā – orientēšanās sacensības «Nakc oriententerēšanās».

29.jūlijā pulksten 6 pie A. Pumpura Lielvārdes muzeja – makšķerēšanas sacensības «Lielvārdes zive 2017».

9 Rembates parkā – amatnieku gadatirgus «Pašas Laimas labumiņi».

11 – 13 Interešu un izglītības centrā «Lielvārdi», Skolas ielā 5, – IIC «Lielvārdi» darbnīca.

11.30 pie IIC «Lielvārdi», Skolas ielā 5, – pulcēšanās svētku gājienam. Tikšanās ar atraktīvajiem garkājiem.

12 – svētku gājiens «Zīmju ceļš Laimas zīmē» (Skolas iela 5 – Lāčplēša iela – Slimnīcas iela – Rembates parks).

No pulksten 12 Austriņu pludmalē – muzikāli izklaidējoša programma «Daugavas ritmi».

12 Rembates parkā – piepūšamās atrakcijas. Lielās koka spēles.

13 Spīdalas saliņā – amatiermākslas kolektīvu koncerts «Godāsim Laimas māti».

13 – 17 alus darbnīcā un tirgotavā «Pumpurs», Lāčplēša ielā 21 – ekskursija brūzī un iepazīšanās ar alus brūvēšanas noslēpumiem.

15 Rembates parkā – vides objekta «Goda krēsls Arvedam un Verai Paeglēm» svinīga atklāšana.

15.30 – 19.30 kultūras nama «Lielvārde» stāvlaukumā – Latvijas Spēkavīru čempionāta posms.

16 k/n «Lielvārde» – Lielvārdes novada radošās studijas darbu izstādes «Vasaras virpulī» atklāšana.

16 – 20 Lielvārdes novada Tūrisma informācijas centrā – Lielvārdes novada apceļošanas spēles dalībnieku apbalvošana. Radošā darbnīca.

20 Spīdalas saliņā – Atis Auzāns ar jauno koncertprogrammu «Uzliec veco gramafonu».

22 – svētku zaļumballe kopā ar grupu «Tirkizbend», Dj Terapeec.

23.30 – orientēšanās sacensību «Nakc oriententerēšanās» uzvarētāju apbalvošana.

00.00 – svētku uguņošana!

30.jūlijā no pulksten 10 līdz 10.40 – dalībnieku reģistrēšanās pie Lielvārdes novada Sporta centra.

11 – smilšu volejbols, strītbols, futbols, florbols.

11 – Tautas sporta diena (pudeļu boulings, masu skrējiens, ģimeņu krikets, atraktīvas stafetes, mešana mērķī, tēvu – dēlu sacensības).

12 – zolītes turnīra III posms.

Ikšķiles novadā

Ikšķilē

30.jūlijā no pulksten 10 līdz 15 Ikšķilē (no Lupīnu līdz Ausekļa ielai) – Daugavas prospekta ielas svētki – gadatirgus Ikšķilē (aicina Ikšķiles novada uzņēmēji, amatnieki, tirgotāji un ražotāji). Programmā: gadatirgus, degustācijas, uzņēmumu prezentācijas, radošās darbnīcas (augu deķu aušana u.c.), muzicēs «Teikas» muzikanti, piepūšamās atrakcijas, trušu māja (Ikšķiles mini Zoo) u.c., draugi no citiem novadiem ar saviem darinājumiem.

Ķeguma novadā

Tomē

Līdz 8.septembrim Tomes bibliotēkā apskatāma Ērika Rāceņa foto izstāde «Ceļojumu piezīmes. Venēcija». Izstāde papildināta ar literatūru par Itālijas vēsturi, ģeogrāfiju, literatūru, mūziku, mākslu, kā arī ar periodisko izdevumu materiāliem – ceļojumu piezīmēm par Itāliju un Venēciju.