Kvoruma trūkuma dēļ pārceļ Ogres pensionāru biedrības sapulci

Piektdien, 3.martā, pulksten 11 Ogres novada kultūras centra (OKC) Mazajā zālē bija paredzēta Ogres pensionāru biedrības atskaišu un valdes pārvēlēšanas sapulce. Diemžēl uz to no 308 biedriem bija ieradušies vien 50, līdz ar to sapulce kvoruma trūkuma dēļ nevarēja notikt.

Saskaņā ar statūtiem pārvēlēšanu sapulcē jāpiedalās vairāk nekā pusei biedru, tas ir vismaz 155 cilvēkiem. Pašreizējais Ogres pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Staudžs pauž sarūgtinājumu par senioru neatsaucību. «Pensionāri ir aktīvi braucēji ekskursijās, arī uz balli bija pieteikušies 170 biedri, bet uz pārvēlēšanu sapulci diemžēl ieradās krietni mazāks skaits. Atvainojos tiem pansionāriem, kas šoreiz atnāca velti, jo valdes pārvēlēšana nevarēja notikt. Iespējams, pie vainas ir objektīvi apstākļi, jo šobrīd plosās vīrusi. Ceru, ka pensionāri būs aktīvāki un uz nākamo atskaišu pārvēlēšanu sapulci, kas paredzēta 24.martā pulksten 11 OKC Mazajā zālē, ieradīsies krietni kuplākā skaitā,» saka J.Staudžs.

Likumdošana paredz, ka nākamajā atskaišu pārvēlēšanu sapulcē vairs nav nepieciešama vairāk nekā puse biedru, lai ievēlētu jaunu valdi, tāpēc šī sapulce varēs notikt un tie, kas lemšanā nepiedalīsies, vēlāk par gala rezultātu varēs pārmest tikai un vienīgi sev.

Dzintra Dzene