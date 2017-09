Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 1.septembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Finišējuši Ķeguma un Rembates «Veselības apļi»

Edgars Siliņš, Ķeguma novada pašvaldības sporta pasākumu organizators

Visu vasaru jeb 18 kārtas Ķegumā un Rembatē norisinājās tautas sacensības skriešanā «Veselības apļi». Ķegumā visvairāk apļu sakrāja Taive Vītola un Vaclavs Griņevičs, bet Rembatē – Loreta Viļumsone un Jānis Avens.

Šodien mūsu novados skolas durvis ver 6603 audzēkņi

Ritvars Raits

Šodien, 1.septembrī, Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadā jaunā mācību gada pirmā skolas diena ir 6603 vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem. 666 no viņiem sāk mācības pirmajā klasē.

– Kādu jūs atceraties savu 1.septembri?

Lilija Otersone, strādā Ogrē:

– Parasti saulainu! Īpašs tas bija tad, kad man pašas bērni gāja skolā pirmo reizi. Es uzskatu, ka 1.septembris nav jāatzīmē – tas ir viens darba posms, kur vienkārši atnāc un sāc strādāt. Man šī postpadomju svinēšana nepatīk.

Jaunais skatu tornis iztur zibens trāpījumu un pošas atklāšanas svētku mirklim

Uldis Prancāns

28.augusts – Meņģeles un Taurupes lolojuma – skatu torņa – būvprojekta nodošanas ekspluatācijā diena. Objekta svinīgās atklāšanas datums vēl nav noteikts, bet zināms, ka jāiekļaujas septembrī.

Aptiekas atvēršanas svētkos Ogrē – dāvinājums krīzes centram «Laipas»

Līga Ribkinska

«Mēness aptieka» atsaucās Ogres farmaceitu iniciatīvai un jaunatvērtās aptiekas svētku brīdī bija sarūpējusi dāvinājumu Ogres novada Sociālā dienesta bērnu krīzes centram «Laipas» – smilšu terapijai nepieciešamās īpašās smiltis, ko nu varēs izmantot darbā ar vardarbībā cietušajiem bērniem.

Amatniecība Latvijā nedrīkst izzust

Dzintra Dzene

Aptuveni pirms trim gadiem dzīves līkloči kopā saveda ogrēnieti Rolandu Bučkovski un rīdzinieci Kristīni Rozenbergu. Abi Ogrē izveidojuši ne vien ģimeni, bet arī savu uzņēmumu «Kinga», kurā ražo unikālus cēlkoka darba instrumentus skaistumkopšanas profesionāļiem. Turklāt tiek izmantots tikai roku darbs, sākot no pašiem izstrādājumiem, beidzot ar gaumīgo iepakojumu. Uzņēmuma devīze – «Daba rada mākslu!»

Ikšķiles jauno mākslinieku darbu izstāde – Salaspils NBD

Dzintra Dzene

Aizvadītās nedēļas nogalē Salaspils Nacionālā Botāniskā dārza (NBD) oranžērijā tika atklāta Ikšķiles novada Kultūras un izglītības centra «Rasas krāsas» vasaras radošajās darbnīcās tapušo darbu izstāde «No rudzupuķēm uz zvaigznēm». Tajā ar radošajiem darbiem dažādās tehnikās piedalās 150 bērni vecumā no pieciem līdz 13 gadiem.

Suntažu kapsētas mūrim atjaunots vēl viens posms

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros kopīgiem spēkiem īstenots ļoti darbietilpīgs veikums – biedrības «Suntalniece» vadītājas Annas Volkovas izstrādātais projekts «Suntažu kapsētas mūris» (koordinatore Vanda Leibome).

Ogres un Ķeguma vieglatlētikas veterāniem medaļas Jēkabpilī un Salaspilī

Aivars Puriņš un Liene Lazdiņa

Ogres un Ķeguma novada vieglatlētikas veterāni pagājušās nedēļas nogalē piedalījās divās sacensībās – 25.augustā mūsu seniori startēja Salaspils atklātajā čempionātā, bet 26.augustā – Jēkabpils atklātajā čempionātā «Esam kopā sportojot!». Kā vienās, tā arī otrās sacīkstēs ogrēnieši un ķegumieši izcīnīja ne vienu vien medaļu.

Kvalitātes pakāpju riņķa deja

Uldis Prancāns

Mācību gada priekšvakarā valsts pedagogiem atkal jāiespringst. Ja līdz šim viņi bija voluntāri «saskaldīti» piecās darba kvalitātes pakāpēs, tad jaunais plāns paredz reorganizēt lielākas vai mazākas izcilības piešķiršanas sistēmu – piecu pakāpju vietā būs trīs. Pirmo pakāpi piešķirs par skolotāja darbību izglītības iestādē, otro – pašvaldības mērogā, bet trešo – valsts līmenī.

Tomē atjaunots bērnu rotaļu laukums

Biedrība Tomes sieviešu klubs «Ābele» realizējusi iedzīvotāju iniciatīvas projektu «Bērnu rotaļu laukuma remonts».

Savstarpēji konfliktē

28.augustā Ogrē, Mālkalnes prospektā, 1968.g. dzimušajai I. notika konflikts ar citu sievieti. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

«Skolas pienu» un «Augļus skolai» apvieno vienā pogrammā

Agate Gavare

Ministru kabinets apstiprinājis Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstam par izglītības iestāžu apgādi ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā 2017./2018. mācību gadā. Būtiskākā atšķirība – divas līdz šim pazīstamās atbalsta programmas «Skolas piens» un «Augļi skolai» tiks apvienotas, informē ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte.

Kailgliemeži apdraud…

Uldis Prancāns

Ne jau mīļuprāt Latvijas gliemežu pētnieki par 2017.gada sugu izvēlējušies Spānijas kailgliemezi Arion vulgaris. Šī suga nav vietējā Latvijas faunā, bet ievazāta, visticamāk, ar augu stādāmo materiālu.

Dāvināt, pārdot vai novēlēt mantojumā – kā labāk atstāt īpašumu pēcnācējiem?

Dana Dadze

«Vēlos dēlam norakstīt savu privatizēto dzīvokli, kā to izdevīgāk darīt – dāvināt vai pārdot? Kā labāk noformēt nekustamo īpašumu uz bērnu vārda – kā dāvinājumu vai citādi? Ja es gribu norakstīt savu īpašumu uz meitas vārda, kā labāk to noformēt, lai neviens cits uz to nevarētu pretendēt?»