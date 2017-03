Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 10.marta numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada vieglatlētikas senioriem 16 medaļas Rīgā

Aivars Puriņš, Ogres novada vieglatlētikas senioru pārstāvis

4.martā Rīgas sporta manēžā notika Latvijas sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) 54. sporta spēļu finālsacensības vieglatlētikā telpās, kurās Ogres novada komanda izcīnīja 16 medaļas (četras zelta, piecas sudraba un septiņas bronzas).

P/A «Ogres namsaimnieks» apmeklētāju ērtībai – Klientu servisa centrs

Dzintra Dzene

P/A «Ogres namsaimnieks» ik dienu apmeklē vairāki desmiti klientu. Lai viņiem nenāktos maldīties pa gaiteņu labirintiem, meklējot vajadzīgo speciālistu, ēkas otrajā stāvā ikviens, neatkarīgi no tā, kāds jautājums vai problēma viņu šurp atvedis, var vērsties Klientu servisa centrā (KSC).

Skaidro iespējas daudzdzīvokļu namu siltināšanas jomā

Dzintra Dzene

Aizvadītās nedēļas nogalē, 2. martā, informatīvās kampaņas «Dzīvo siltāk» ietvaros Ogres novada pašvaldībā notika seminārs par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un tam pieejamo valsts atbalstu. Uzklausīt Ekonomikas ministrijas Attīstības finanšu institūcijas «ALTUM» un Ogres novada pašvaldības pārstāvju, kā arī P/A «Ogres namsaimnieks» direktora Aigara Brieža skaidrojumus šajos jautājumos bija ieradušies daudzdzīvokļu māju vecākie, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs un citi interesenti.

Pašvaldība plāno bez atlīdzības nodot lietošanā telpas divām biedrībām

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 9.marta sēdē deputāti skatīja divus lēmumprojektus, kas paredz nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai «ŪSK Ogre» pašvaldībai piederošās neapdzīvotās telpas Ogrē, Austrumu ielā 18, bet biedrībai «Ogres latviešu biedrība» telpas Ogrē, Mālkalnes prospektā 30. Abas biedrības ir sabiedriskā labuma organizācijas.

Gaidot Latvijas simtgadi, aicina rakstīt veltījumus Lielvārdes ielām

Marta Poga

Lielvārdes novada pašvaldības darbinieki informē, ka, iedvesmojoties no mākslinieces un bērnu grāmatu ilustratores Gundegas Muzikantes idejas, Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas darbinieki aicina rakstīt un ilustrēt savus veltījumus Lielvārdes ielām.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klase – kā liela ģimene

Uldis Prancāns

Šoreiz pie mums ciemojas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas topošie absolventi kopā ar klases audzinātāju, angļu valodas skolotāju Ilzi Krastiņu.

Scenogrāfs, latviešu skatuves glezniecības pamatlicējs Jānis Kuga

Uldis Prancāns

Ne tikai ikšķilieši vien – visa Latvija un ārzemju tautiešu diaspora var lepoties ar savu pasaules novadnieku Jāni Kugu.

Rembatietes – Latvijas vicečempiones

Aivars Gailītis, SK «Rembate Legacy» treneris

4.martā sporta klubs «Rembate Legacy» piedalījās Latvijas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu, kas notika Jelgavā. Komandu konkurencē šoreiz vislabāk veicās mūsu meitenēm, kuras kopvērtējumā izcīnīja godpilno 2.vietu, savukārt Rembates komandas veterāni ierindojās 4.vietā.

Ķeguma novada komandai 3.vieta svaru bumbu celšanā

Vaclavs Griņevičs

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgas sporta manēžā notika Latvijas sporta veterānu – senioru savienības (LSVS) 54. sporta spēļu finālsacensības svaru bumbu celšanā, kurā augsto trešo vietu izcīnīja Ķeguma novada komanda.

Stipra kaluma vīri

Uldis Prancāns

Taurupes centrā atrodas vēsturiskā Kurmja kroga ēka. Rakstītie avoti vēsta, ka savulaik šajā vietā mūsu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis (1863-1908) «slīcinājis» bēdas, kad viņa iecerētā, taurupiete – Kaukēnu Anniņa noraidījusi bildinājumu.

Pārogres ielu problēmas risinās, līdzko to ļaus laika apstākļi

Ritvars Raits

Pavasaris ir gadalaiks, kad visizteiktāk atklājas visas nebūšanas ar mūsu ceļiem un ielām. «OVV» jau pagājušajā nedēļā iesaistījās neapmierinošā ielu stāvokļa, kas atrodas Pārogrē, Lielvārdes un Ķeguma ielas, kā arī 1. Maija gatves rajonā, aktualizēšanā. Šonedēļ šis jautājums tika skatīts Ogres novada pašvaldībā, atliek cerēt, ka pirmos uzlabojumus iedzīvotāji sagaidīs jau šopavasar.

Pašvaldība plāno izsolē iegādāties nekustamo īpašumu Ķeipenē

Marta Poga

Trešdien, 8.martā, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti steidzamā kārtā skatīja lēmumprojektu par piedalīšanos izsolē, lai Ķeipenes pagastā iegādātos nekustamo īpašumu «Viļņi» – 2.

Deputāte Gaile kļūdījusies vai apzināti melo?

Ritvars Raits

Pagājušajā nedēļā Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondents Edgars Kupčs viesojās Ogrē, lai uzzinātu, kā klājas vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp laikrakstam «Ogres Vēstis Visiem». Viņa savāktie materiāli tika izmantoti radioraidījumā, kas bija veltīts Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajam nacionāla līmeņa konkursam Latvijas mediju atbalstam. Viedokli par «OVV» E.Kupčs bija jautājis arī Ogres novada domes deputātei Valdai Gailei, jāatzīst, ka deputātes atbilde mani pamatīgi pārsteidza…

Atrod, iespējams, nošautu suni

7.martā meža masīvā Ķeipenē atrasts suņa līķis ar, iespējams, šautu brūci. Uzsākts kriminālprocess, norīkota ekspertīze.

Noskaidroti starpnovadu erudītākie ģeogrāfi

Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klašu audzēkņiem piedalījās 23 uzvaras pretendenti – 16 no Ogres novada izglītības iestādēm, pieci no Ķeguma un divi no Lielvārdes.

Mūzikas olimpiādes augstākās notis

Daudzkrāsainās mākslas pasaules spožākā izpausme ir mūzika. Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienības mūzikas olimpiādē jaunākajā grupā piedalījās astoņas meitenes un viens puisis no Ogres, Jumpravas, Ķeipenes, Ķeguma un Lēdmanes izglītības iestādēm.

– Vai šopavasar ievērosit gavēni?

Zane Teilāne no Ogres:

– Man liekas, ka nē. Tiem, kas baznīcā iet, tiem to vajag. Viņi vairāk tic Dievam. Pavadot Meteņus, ir tas laiks, kad ir jāsāk gavēt. Manu paziņu vidū, man liekas, ka nav neviena, kas gavē, cik es zinu…