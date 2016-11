Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 11.novembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Florbolā uzvar ogrēnieši un lielvārdieši

Ritvars Raits

9.novembrī Ogres 1.vidusskolas sporta hallē norisinājās Skolēnu sporta spēļu turnīri florbolā B un C vecuma grupu puišiem, kurā piedalījās komandas no visiem četriem mūsu novadiem. B vecuma grupā zelta medaļas izcīnīja Ogres Valsts ģimnāzijas izlase, bet C grupā – Lielvārdes pamatskola.

Sveiks titula «Ķeguma novada lepnums 2016» laureātus

Ritvars Raits

17.novembrī Valsts svētku pasākumā, kas pulksten 19.00 notiks Ķeguma komercnovirziena vidusskolas aktu zālē, tiks pasniegts Ķeguma novada pašvaldības apbalvojums «Ķeguma novada lepnums 2016». Titulam tika izvirzītas četras personas – Dace Priedoliņa, Alda Grašiņa, Inese Cīrule un Gunārs Jākobsons. Lēmums par to, kuras no nominētajām personām saņems šo apbalvojumu, bet kurām tiks pasniegts pašvaldības Atzinības raksts, jau pieņemts, bet paši laureāti un viņu sveicēji to uzzinās tikai pasākuma laikā.

OMS audzēkņi Valsts svētkus gaida, dāvājot saulainu izstādi

Dzintra Dzene

Trešdien, 9.novembrī, Ogres Mākslas skolā (OMS) tika atklāta audzēkņu radošo darbu izstāde «Sēd saulīte sudrabā», kas veltīta valsts dzimšanas dienai ceļā uz Latvijas simtgadi.

Aicina gatavot latviskās Saules zīmes

Marta Poga

Novembrī, kad atzīmējam Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, svētku noskaņas radīšanai tiek izmantoti gan valsts karogi, gan dažādi dekorēšanas elementi. Ikviens tiek aicināts apmeklēt Ogres Centrālo bibliotēku (OCB) un apgūt Saules zīmju izgatavošanas prasmes.

– Vai jums ir patriotisks noskaņojums un svētku sajūta?

Mārīte Kārkliņa no Ogres:

– Tieši tā! Teikšu, ka patriotisks noskaņojums man ir visu laiku. Par svētku sajūtu arī tā var teikt, jo ir ne tikai lielie, bet arī mazie svētki – jāprot tikai pamanīt. Lāčplēša dienas vakarā ar bērnu iesim lāpu gājienā.

«Ir tikai pašsaprotami, ja mēs cienām un godājam Jāņa Špakovska darbus un piemiņu»

Marta Poga

Godinot Ogres Goda pilsoņa Jāņa Špakovska piemiņu, Ogres novada pašvaldība viņa atdusas vietā Smiltāju kapos uzstādījusi piemiņas akmeni.

Krapieši sakopj vidi ap sevi

Uldis Prancāns

Krapes pagastā Ogres novada pašvaldības projektu konkursa ietvaros veiksmīgi īstenots dzīvē projekts «Ar radošu skatu Lobē».

Birzgalietis Apinis iemūžināts pastmarkā

Agate Gavare

Latvijas Pasts pirmoreiz izdevis pastmarku bloku, kas veltīts paralimpiskajiem medaļniekiem – Riodežaneiro 2016.gada septembrī notikušo 15. Vasaras Paralimpisko spēļu medaļu ieguvējiem no Latvijas. Uz jaunajām pastmarkām ir Diāna Dadzīte, Edgars Bergs, kā arī birzgalietis Aigars Apinis, informē Gundega Vārpa, VAS «Latvijas Pasts» Ārējo komunikāciju vadītāja.

Valdzinošā Indija. Dzelzceļš

Ainārs Kadišs

Šķiet, nebūs pārspīlēts, ja teikšu, ka par Indijas dzelzceļu vairāk vai mazāk ir dzirdējuši daudzi. Tas ir, varētu teikt, leģendārs.

Taurupes un Meņģeles pagasta lepnums – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri

Uldis Prancāns

Lāčplēša dienas priekšvakarā jāatceras seši Ogres novada attālāko pagastu – Taurupes un Meņģeles iedzīvotāji – Latvijas Brīvības cīņu varoņi, kuri, aizstāvot Dzimteni, godam nopelnīja valsts augstāko militāro apbalvojumu.

SK «Rembate» izcīna Siguldas kausu

Aivars Gailītis, SK «Rembate» treneris

Spraigā komandu cīņā noslēdzās jubilejas turnīrs svaru stieņa spiešanā uz atkārtojumu skaitu «Siguldas kauss», kas šogad norisinājās jau desmito reizi. Sacensībās, kas reizē bija Latvijas kausa izcīņas 18. posms, par uzvarētāju kļuva Rembates komanda, atstājot tūlīt aiz sevis baušķeniekus un mājiniekus – siguldiešus.

Vai varonim jābūt pārcilvēkam?

Elīna Zelčāne

Patriotisma nedēļas laikā ir ierasts runāt par varonību. Mums patīk stāsti, kuri iedvesmo, un tēli, kuri iemieso mūsu augstākās vērtības. Varoņi palīdz tautai apzināties tās spēku un ceļ nacionālo pašapziņu. Taču, vai mēs esam gatavi pieņemt varoņus, kuri nav ideāli? Varoņus, kuri kādā dzīves brīdī ir rīkojušies varonīgi, bet kādā citā reizē pieļāvuši kļūdas un bijuši tikpat nepilnīgi kā ikviens no mums?

Ārzemnieks izkrāpj naudu, solot ilgu un laimīgu kopdzīvi

Dzintra Dzene

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirknī ar iesniegumu vērsusies kāda Ogres pusē dzīvojoša sieviete, kurai interneta sarakstē iepazīts ārzemnieks, solot ilgu un laimīgu kopdzīvi, izkrāpis prāvu naudas summu.

Kādā Ogres dzīvoklī kratīšanas laikā atrod 12 gramus marihuānas

Valsts policijas darbinieki saņēma operatīvo informāciju par to, ka Ogrē kāds jaunietis tirgo marihuānu. Saistībā ar šo informāciju tika uzsākts kriminālprocess.

Neierodas uz militārajām mācībām

Saņemta informācija, ka L. 15.augustā Ogres novadā nav ieradusies uz rezerves karavīru militārajām mācībām. Uzsākta administratīvā lietvedība.

14 skolnieces no Ogres apmeklēs bezmaksas programmēšanas nodarbības

Sestdien, 5. novembrī, aizsākās Tele2 Shared Service Center (Tele2 SSC) stipendiju programmas nodarbības 3. – 4. klašu meitenēm programmēšanas pamatu apguvei Ogrē. Kopumā stipendiju programmas laikā 14 meitenes no Ogres apmeklēs Learn IT programmēšanas nodarbības, informē Tele2 SSC komunikācijas konsultante Elīna Kresa.

Andris Alksnis no pasaules čempionāta vieglatlētikā atved piecas medaļas

Aivars Puriņš, Ogres novada vieglatlētikas senioru pārstāvis

No 26. oktobra līdz 6.novembrim Austrālijas pilsētā Pērtā notika pasaules čempionāts vieglatlētikā veterāniem (WMAC 2016), kurā no Latvijas piedalījās 15 vieglatlētikas veterāni, viņu skaitā arī Ogres novada vieglatlētikas veterānu komandas soļotājs – ikšķilietis Andris Alksnis. «OVV» jau ziņoja par ikšķilieša izcīnīto zelta medaļu piecu kilometru soļošanā. Čempionāta turpinājumā Andris startēja ne mazāk izcili, iegūstot vēl trīs zelta un vienu sudraba godalgu.

Lāčplēsis – tautas cīņu simbols

Gunārs Kušķis

Tautas atmodas laika dzejnieks Andrejs Pumpurs savā eposā ir nemirstīgi iedzīvinājis tautas teiku tēlu. Šīs tēls dzīvos tautā tik ilgi, cik dzīvos pati tauta.

Ēdināšana skolā – stāsts nav par veģetāriešiem

«OVV» jau informēja savus lasītājus, ka Ikšķiles Brīvā skola tiesā uzvarējusi Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) strīdā par tikai veģetāras pārtikas nodrošināšanu saviem audzēkņiem. Tāds tiesas lēmums rosinājis daudz diskusiju, tāpēc savās pārdomās par šo situāciju nolēmusi dalīties ikšķiliete Tīna. Lūk, triju bērnu māmiņas viedoklis.