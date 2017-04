Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 12.aprīļa numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada bērnudārzu Sporta diena – Lieldienu noskaņās

Ritvars Raits

7.aprīlī Ogres stadiona hallē norisinājās tradicionālā Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu Sporta diena, kurā piedalījās bērni, viņu audzinātājas, auklītes un vecāki ne vien no Ogres, bet arī no Ogresgala, Madlienas, Suntažiem, Krapes, Meņģeles, Mazozoliem, Lauberes, Ķeipenes un Taurupes.

Trimdas latviešu literatūras kolekcija «Grāmatu klēts» atgriežas Lauberē

Dzintra Dzene

Piektdien, 7.aprīlī, Lauberes pagasta bibliotēkā svinīgi tika atklāta trimdas latviešu literatūras kolekcija «Grāmatu klēts», ko Ogres novada pašvaldībai dāvājusi Dace Jansone. Pēdējos 15 gadus tā mājvietu bija radusi Lielvārdē, bet, mainoties pašvaldības vadībai, kļuvusi lieka. Ogres novada domes deputāti, ne mirkli nešauboties, pieņēma D.Jansones dāvinājumu, un «Grāmatu klēts» atgriezusies Lauberē, kur savulaik uzsākta tās veidošana.

Godina ONKC ēkas arhitektus un atklāj Oļģerta Kraukļa personālizstādi

Dzintra Dzene

Piektdien, 7.aprīlī, Ogres novada Kultūras centra (ONKC) vadība pie ieejas Lielajā zālē atklāja īpašu goda plāksni, kas veltīta ēkas arhitektiem Oļģertam Krauklim un Birutai Burčikai. Šajā pašā dienā tika atklāts arī ONKC renovētais otrā stāva vestibils un tajā apskatāmā O.Kraukļa personālizstāde.

Svinīgi atklāj «Ķeipenes piparkūku» studiju

Dzintra Dzene

Lai gan Ziemassvētki jau sen aizvadīti, piektdien, 7.aprīlī, Ķeipenē smaržoja pēc piparkūkām. Tiesa gan, ķeipenieši pie tā jau pieraduši, jo daudzus gadus šeit sekmīgi darbojas Andriksonu ģimenes uzņēmums IK «Ķeipenieši», kuri cep gardas piparkūkas dažādiem svētkiem un dzīves gadījumiem. Uzņēmums ir paplašinājies, un nu svinīgi atklāta arī «Ķeipenes piparkūku» studija.

– Kur un kā plānojat svinēt Lieldienas?

Mareks Ozoliņš no Ogres:

– Ja laiks būs silts un saulains, droši vien apmeklēsim kādu Lieldienu pasākumu pilsētā. Jebkurā gadījumā šos svētkus atzīmēsim mājās – krāsosim olas un slēpsim, lai bērnam būtu prieks meklēt un atrast.

Mazozolu devītie – kolosāli draudzīgs, radošs, enerģisks un jautrs sešnieks

Uldis Prancāns

Šoreiz pie mums viesojas Taurupes pamatskolas Mazozolu struktūrvienības 9.klase un tās audzinātāja, latviešu, angļu un krievu valodas skolotāja Ineta Dreimane.

Izklaides parks «Avārijas Brigāde» jau maijā būs atvērts skolēnu grupām

Gundega Puča

Lēdmanē topošais tematiskais izklaides parks «Avārijas Brigāde» ir izsludinājis grupu reģistrāciju parka apmeklējumam no 22. līdz 31. maijam. Šajā laikā tas būs atvērts tikai iepriekš reģistrētām grupām (sākot no 15 cilvēkiem).

Slaidēnu pilskalns – «Daugavas kaimiņš», valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis

Uldis Prancāns

Birzgales Slaidēnu pilskalna «mūžs» datējams ar I gadu tūkstoti pirms mūsu ēras un mūsu ēras I gadu tūkstoti. Apdzīvotība attiecināma uz mūsu ēras I gadu tūkstoša otro pusi.

Mūsu florbolistiem visu kalumu medaļas

Ritvars Raits

Pagājušās nedēļas nogalē notika ELVI florbola līgas izšķirošās spēles. Trijos no četriem mačiem piedalījās Lielvārdes florbola audzēkņi, kuri izcīnīja visu kalumu godalgas. Visvairāk mūsējiem sudraba medaļu, jo par Latvijas vicečempioni kļuva komanda «Lielvārde/FatPipe», kas finālspēlē ar 4:7 atzina «Triobet/Ulbrokas» pārākumu.

Lieldienas gaidot

Elīna Zelčāne

Tuvojas Lieldienas. Šogad, kā katru gadu, mūsu ģimene dosies uz baznīcu, krāsos olas un meklēs, vai Lieldienu zaķis kādā krūmu pudurītī nav atstājis arī šokolādes olas. Domāju, ka neesam vienīgā Latvijas ģimene, kuras svētku rituāli iekļauj sevī gan kristīgās, gan latviskās un no citām zemēm ienākušās tradīcijas.

Kā Āboliņš no Baloža mēģināja piedzīt 28.46 EUR

Ritvars Raits

Sarežģīts un smags aizejošais deputātu sasaukuma laiks bijis Lielvārdes novada pašvaldības domei. Viens no galvenajiem problēmu radītājiem, protams, ir skandalozais deputāts Jānis Āboliņš, par kura visā valstī izskanējušo afēru ar 200 miljonu eiro parādzīmi beidzot uzsākts kriminālprocess. Tas gan Āboliņu nav atturējis no jaunām izrādīšanās akcijām, piemēram, no mēģinājuma piedzīt no domes priekšsēdētāja Imanta Baloža valsts nodevu par tiesas izdevumiem.

Lielākā alga Trapiņam, visvairāk amatu – Mangulim

Ritvars Raits

3.aprīlis bija pēdējā diena, kad valsts amatpersonas varēja iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam savas ienākumu deklarācijas. «OVV» salīdzināja četru mūsu novadu pašvaldību vadītāju mantisko stāvokli un konstatēja, ka vislielākais atalgojums pērn bijis ikšķilietim Indulim Trapiņam, visvairāk amatu – ogrēnietim Artūram Mangulim, visvairāk nekustamo īpašumu – lielvārdietim Imantam Balodim, bet visvairāk automašīnu – ķegumietim Robertam Ozolam.

Par viltus zvaniem policijai var nākties atbildēt

Dzintra Dzene

Lai gan par joku dienu tiek uzskatīts 1.aprīlis, Ogres novada pašvaldības policijas darbiniekiem ar dažiem «jokdariem» nācās saskarties dienu vēlāk, 2.aprīlī. Lai arī likumsargiem piemīt humors, katram jokam ir savas robežas un par izdarīto var nākties atbildēt.

Uzbrūk skolotājai

Saņemta informācija, ka nepilngadīgais V. mācību iestādē Suntažos 27.martā fiziski uzbruka skolotājai un regulāri traucē mācību stundas.

Labāko pūtēju orķestru vidū Ogres, Madlienas un Ikšķiles kolektīvi

Pavasara otro mēnesi Jelgavā skanīgi ievadīja Latvijas pūtēju orķestru konkursi. Kopumā piedalījās 47 pūtēju orķestri (44 no Latvijas, divi no Igaunijas, viens no Lietuvas).

Skolēni piedalās konkursā «Atgriešanās dzimtenē – gaidītie un negaidītie»

Uldis Prancāns

Trešo gadu Ogres novada izglītības iestādes piedalās deportācijām veltītajā konkursā «Atgriešanās dzimtenē – gaidītie un negaidītie». Konkursa mērķis – radīt jaunajā paaudzē dziļāku izpratni par Latvijas vēstures notikumiem, papildināt zināšanas vēstures mācību satura apguvē un attīstīt prasmi strādāt komandā.