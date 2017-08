Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15.augusta numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Meņģelieši jau 70. reizi godinājuši savus Sporta svētkus

Ritvars Raits

Kā jau iepriekš prognozēja meteorologi, 12.augusts bija šī gada viskarstākā diena. Toties mūspuses paši sportiskākie ļaudis zinās teikt, ka viskarstāk šajā datumā gāja Meņģelē, kur nozīmīgu un apaļu jubileju (jau septiņdesmito (!)) atzīmē senākie lauku Sporta svētki Latvijā.

«Daugavas stāstus 2017» apmeklē Valsts prezidents ar kundzi

Dzintra Dzene

Svētdien, 13.augustā, Ogrē noslēdzās ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālo atbalstu organizētā diennakts nometne «Daugavas stāsti 2017». Tās mērķis – stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju. Nometnē piedalījās 30 bērni vecumā no sešiem līdz 13 gadiem, tajā skaitā 20 ārzemju latvieši – puiši un meitenes no Itālijas, Horvātijas, Vācijas, Īrijas, Zviedrijas, Šveices, Francijas, Polijas un Turcijas, kā arī 10 dalībnieki no Ogres novada. Dienu pirms noslēguma nometnes dalībniekus apciemoja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni, kura ir latviešu diasporas skolu patronese.

– Vai pēdējā laikā esat pamanījuši preču un pakalpojumu cenu kāpumu?

Vladimirs Novikovs no Ogres:

– Jā, esmu gan ievērojis. Dārgāki kļuvuši pārtikas produkti – sviests, biezpiens, krējums, siers. Ja tā paseko līdzi cenām, tad kaut nedaudz, bet palēnām dārgāks paliek pilnīgi viss.

Starptautiskais Keramikas simpozijs noslēdzas Ogres pilsētas svētkos

Dzintra Dzene

Ogrē jau 19. reizi notika starptautiskais keramikas, tekstila un grafikas simpozijs «Trīs galotnes», kura ietvaros 31 mākslinieks no Latvijas un Krievijas piedalījās dažādās meistardarbnīcās.

«Krapes ņiprie 2017» – radoši un aktīvi arī bez mobilā telefona

Vita Volkopa

No 31.jūlija līdz 5.augustam Ogres novada 30 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē, kas notika Krapes pagastā.

Kam nav simts, tas var…

Uldis Prancāns

10.augustā Madlienas pagasta «Krastos» vairāku saulainu stundu laikā viegli sportiskas un draudzīgi saviesīgas aktivitātes īstenoja Ogres novada attālāko apvidu pensionāru komandas.

Fotomirklis

Māra Salmanoviča foto

Akmens bebrs Ogres Vecupē?

Ogres frisbijistiem Latvijas vicečempionu tituls

Ritvars Raits

13.augustā Ogres Valsts ģimnāzijas sporta laukumā notika Latvijas čempionāts frisbijā, kurā Vīriešu divīzijā godpilno otro vietu izcīnīja komanda “Ogres Frisbija klubs”. Ogrēnieši nopelnīja arī Spēles gara kausu.

Jūrā sēta sēkla

Jānis Arvīds Plaudis

Augusts atnāca ar orkānu. Baidījos, ka krusa izdauzīs logus. Kā milzu vāle dārzā krītot rībēja desmit metrus gara ābele. Dzelzceļa sliedes pildījās ar koku stumbriem. Pilnīgā kontrastā ar dabas ārdīšanos risinājās procesi politikā. No «Vienotības» trallinot aizgāja vairākas dāmas, politkorektu vērtību un īpatnēju minoritāšu cienītājas. Laikam jau dibinās brašu kustību ar mērķi no jauna iekļūt Saeimā, kur diez vai par viņām balsos pat minoritātes.

Ogres novada pašvaldībā likvidē departamentu direktoru amatus

Marta Poga

Ogres novada pašvaldības domes 20. jūlijā sēdē pieņemts lēmums likvidēt departamentu direktoru amatus pašvaldības centrālajā administrācijā.

Mēģina norēķināties ar svešas personas karti

13.augustā kāds vīrietis degvielas uzpildes stacijā Tīnūžu pagastā mēģināja norēķināties ar savas sievas maksājumu karti.

«Artavas» kolektīvs uzņem ārzemju viesus

Anna Kudeiko, «Artavas» dalībniece

Šā gada 10. augustā Špakovska parkā viesojās vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem «Daugavas stāsti 2017» dalībnieki.

Esmu pārsteigts un sašutis

Ziedonis Ķirsis, pensionārs no Madlienas

Esmu 81 gadu vecs pensionārs no Madlienas. Joprojām braucu ar automašīnu. Mans šofera stāžs ir vairāk nekā 50 gadu. Nekad neesmu pieļāvis nevienu pārkāpumu, un man ir augstākā bonus – malus klase, kas ir svarīgi, veicot auto obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, jo no tā lielā mērā atkarīga apdrošināšanas maksa. Mašīnu apdrošinu reizi gadā – pērn tas man izmaksāja 28 eiro. Biju dzirdējis, ka cenas, līdzīgi kā daudzām citām precēm, arī apdrošināšanai pēdējā laikā ir augušas, bet nevarēju pat iedomāties, ka tik ļoti!

Kas vecākiem jāzina par skolu?

Agate Gavare

Līdz jaunajam mācību gadam atlicis nepilns mēnesis. Daudziem bērniem tas būs pats pirmais 1.septembris viņu mūžā, tāpēc vecākiem var būt noderīga neliela informācija par valsts un pašvaldību finansētajām izglītības iestādēm.