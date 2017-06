Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 16.jūnija numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Tautas teātris un skatuves mākslas kolēģi aicina uz Suntažiem

Uldis Prancāns

Šogad Ogres Tautas teātrim (OTT) pirmie 50 radošās pastāvēšanas un darbības gadi. Atzīmējot apaļo gadskārtu, 17.jūnijā Suntažos risināsies Teātra diena ar Līgo svētkos tik iemīļotās izrādes, nemirstīgās Rūdolfa Blaumaņa lugas «Skroderdienas Silmačos» iestudējumu.

Ikšķiles novada pašvaldību arī turpmāk vadīs Indulis Trapiņš

Ritvars Raits

Ikšķiles novada pašvaldības jaunā sasaukuma deputāti pirmo reizi kopā sanāca 15.jūnija rītā, lai no sava vidus izraudzītu domes priekšsēdētāju. Jau atkārtoti pašvaldības vadība tika uzticēta Indulim Trapiņam, bet tajā pašā dienā notikušajā nākamajā sēdē tika ievēlēti arī divi viņa vietnieki – Juris Saratovs un Česlavs Batņa.

Ķeguma novada pašvaldību turpmāk vadīs Ilmārs Zemnieks

Ritvars Raits

Ķeguma novada pašvaldība mūspusē bija pirmā, kurā notika jaunā deputātu sasaukuma domes sēde un priekšsēdētāja vēlēšanas. 14.jūnijā par Ķeguma novada domes priekšsēdētāju kļuva Ilmārs Zemnieks, kurš šajā amatā nomainīja Robertu Ozolu. Par I.Zemnieka vietniekiem deputāti ievēlēja Imantu Smirnovu un Pāvelu Kotānu.

Ogrē godina Komunistiskā genocīda upurus

Dzintra Dzene

1941.gada naktī no 13. uz 14.jūniju no Latvijas uz PSRS attālākiem apgabaliem piespiedu kārtā tika izvesti vairāk nekā 15 000 cilvēku. Lai gan kopš šīs Latvijas vēsturei tik traģiskās nakts pagājuši jau 76 gadi, no cilvēku atmiņām tā neizdzisīs nekad, un arī Ogrē, tāpat kā visā Latvijā, notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.

– Vai šogad jau nogaršojāt zemenes?

Oļesja Ahmedova no Ogres:

– Jā, protams! Nopirku Rīgā, tirgū. Bija grieķu, bija poļu un vēl kaut kādas valsts. Vissaldākās izrādījās no Grieķijas. Smaržoja arī! Bet vispār pēc garšas un smaržas Latvijā ir īstas ogas, no ārvalstīm tās var būt arī nekādas…

Dr. Širova klīnikā Lielvārdē – ikvienam pacientam individuāla pieeja

Dzintra Dzene

Medicīnas pakalpojumu piedāvājums mūsu valstī ir gana plašs, bet problēma nereti ir tā, ka speciālista konsultācija un izmeklējumi ar valsts finansējumu jāgaida mēnešiem ilgi. Un arī nonākot pie vajadzīgā ārsta, pacientam nereti nākas vilties – vizītei atvēlēts gaužām maz laika, jo aiz durvīm jau gaida nākamais. Pavisam citāda aina paveras Dr. Širova klīnikā Lielvārdē, kur ikvienam atnākušajam tiek atvēlēts tik laika, cik viņam nepieciešams, un samaksa no tā nemainās. Ne mazāk svarīgi arī tas, ka pakalpojumu iespējams saņemt tuvāk mājām.

Krapes skolas 150 vēsturiskie gadi un mūsdienu skolēnu sirsnīgās liecības

Uldis Prancāns

Krapes skolas pirmais nams (vienstāva ēka no laukakmeņiem) uzcelts 1867.gadā uz barona Nikolaja Fītinghofa dāvinātās zemes. Zināms, ka Krapē jau 1818.gadā skolotāja pienākumus veicis Oto Ozoliņš, mācības notika Ozolmuižā.

Seno kapulauku vēstījums Ikšķiles teritorijā

Uldis Prancāns

Latvijas vēsturisko novadu vidū Ikšķile ir viens no senākajiem. Par to savā izziņas valodā stāsta arī senkapi tagadējā Ikšķiles lauku teritorijā. Jau vēlajā dzelzs laikmetā (m. ē. 9.-12.gs.) pie likteņupes Daugavas bija lībiešu ciems.

Ikšķiles novada svētku laikā – sportiskās aktivitātes visām gaumēm

Agita Kābele, Ikšķiles novada pašvaldības sporta pasākumu organizatore

No 9. līdz 11.jūnijam notika Ikšķiles novada svētki «LABS paSĀKUMS», kuru programmā nozīmīga vieta bija atvēlēta sportiskajām aktivitātēm.

Jauno riteņbraucēju sacensībās Ikšķilē vairāk nekā 150 dalībnieku

Ritvars Raits

11.jūnijā, Ikšķiles novada svētku «LABS paSĀKUMS» trešajā dienā, birzītē pie Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas notika tradicionālās velosacīkstes bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Sacensības, ko Ikšķiles novada pašvaldība rīko sadarbībā ar biedrību «Ikšķile velo», ar katru gadu kļūst arvien populārākas. Par to liecina tas, ka šoreiz dalībnieku skaits jau pārsniedza pusotru simtu.

Krapietis Ričards Šmits izcīna vietu Latvijas izlasē

Ritvars Raits

13.jūnijā Valmierā notika sacīkstes vieglatlētikā triju vecuma grupu bērniem (2004., 2005. un 2006.g. dzim.), kas vienlaikus bija atlase uz starptautiskām sacensībām Polijā. 60 m sprintā uzvarēja krapietis Ričards Šmits, nodrošinot sev vietu Latvijas izlasē.

Deputāts Āboliņš bijis ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā

Ritvars Raits

Otrdien, 13.jūnijā, Valsts policija nāca klajā ar paziņojumu, ka pagājušajā nedēļā kriminālprocesā par Lielvārdes novada 200 miljonu eiro vekseli tikušas aizturētas sešas personas. Viens no aizturētajiem ir Lielvārdes novada domes deputāts Jānis Āboliņš, kurš tieši afēras ar vekseli dēļ 2015.gada nogalē zaudēja pašvaldības vadītāja amatu.

Lauberes saimniecības veikums un tuvākie plāni

Uldis Prancāns

Lauku pagastos sezonālo aktivitāšu versmē darbu netrūkst. Kādi svarīgākie saimnieciskie uzdevumi jau īstenoti Lauberē un kas sagaidāms tuvākajā nākotnē?

Izsaka draudus

14.jūnijā A. Ogrē, Meža prospektā, izteica draudus I. un L. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ja redzat divas zemeņu tirgotājas ar sarkanu auto…

«Šodien «Ogres Vēstīs Visiem» lasu rakstu «Nepērciet poļu zemenes par Latvijas zemeņu cenu». Arī man pie «Daugas» līdzīgi gadījās 7.jūnijā. No sarkana auto paslepus tirgojās divas meitenes un arī prasīja pieci eiro kilogramā. Nopirku. Aiznesusi mājās, pārsvēru un konstatēju, ka kilograma vietā ir tikai 900 gramu.