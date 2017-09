Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19.septembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

«Aspazija» palīdz sievietēm atgūt zaudēto dzīvesprieku

Dzintra Dzene

Sestdien, 16. septembrī, Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) notika Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas (LSIA) «Aspazija» organizētais pasākums «Esi zinošs, esi radošs», kura laikā tika atklāta biedrības dalībnieču darbu izstāde «Rožu krādziņas». Klātesošie arī paši varēja iesaistīties radošajās darbnīcās un noklausīties NVO atbalsta sektora projektu koordinatores, biedrības «Sadarbības platforma» valdes priekšsēdētājas Laumas Celmas sagatavoto prezentāciju «Rīgas NVO nama labā prakse, pieredze, attīstība, sadarbība».

Bērnudārzam «Zvaniņš» ir uzburta sava pilsētiņa

Evija Kozlovska, bērnudārza «Zvaniņš» vadītājas vietniece izglītības jomā

Kamēr bērni Jumpravā baudīja vasaras brīvlaiku, tikmēr pieaugušie cītīgi strādāja, lai bērniem septembrī būtu prieks atgriezties savā mīļajā bērnudārzā. Jau ziemā tika ieplānoti bruģēšanas darbi – jaunas bruģētas taciņas ap bērnudārzu. Kad bruģēšanas darbi tika sākti, sekoja pārsteigums!

Uzsāks Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas «Aizupēs» pārbūvi

Marta Poga

Ogres tehnikums (OT) noslēdzis būvdarbu līgumu ar SIA «Torensberg», kas rekonstruēs OT dienesta viesnīcu «Aizupēs».

Televīzijas šovā «Lauku sēta» piedalās lielvārdiete Elīna Lapiņa

Agate Gavare

No 21.septembra TV kanālā LNT tiks demonstrēts azartiskais, nemitīgu pārsteigumu un vētrainu attiecību piepildītais realitātes šovs «Lauku sēta». Starp šova 12 dalībniekiem ir arī 35 gadus vecā lielvārdiete Elīna Lapiņa.

Dzejas dienu uvertīra Ogrē

Uldis Prancāns

15.septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā ar muzikāli vārsmotu pasākumu «Uvertīra Latvijas simtgadei» noslēdzās Ogres novada ikgadējās Dzejas dienas.

– Vai jums kādreiz bijusi nepieciešama policijas palīdzība?

Signe Kaše no Ogres:

– Man kaut kā līdz šim ir palaimējies iztikt bez policijas palīdzības. Dzīvē gadās tādas situācijas, kad aizdomājos, vai nevajadzētu saukt palīgā, tomēr līdz šim saviem spēkiem esmu tās atrisinājusi.

Starptautiskais keramikas simpozijs OMS sasniedzis galotni

Sestdien, 16.septembrī, Ogres Mākslas skolā (OMS) atklāta 19.starptautiskā keramikas, tekstila un grafikas simpozijā tapušo darbu izstāde «Galotne», kas ir kā noslēgums trīs gadus ilgajam meistardarbnīcu ciklam «Trīs. Saknes. Zarotne. Galotne».

Jumpravieši jauno amatiermākslas sezonu atklāj ar Olimpiskajām spēlēm

Zane Skrauča, Jumpravas kultūras nama pasākumu organizatore

Septembra vidū Jumpravas kultūras nams jau tradicionāli amatiermākslas jaunās sezonas sākumu iezīmē ar Jumpravas Olimpiskajām spēlēm, kas norisinājās Jumpravas vidusskolas stadionā.

Ķeguma novada dambretistiem triumfs Degumniekos

Viktors Kreicbergs

Jau piekto gadu dambretes meistars un enerģiskais organizators Maigonis Juhnevičs savā dzimtajā Ošupes pagastā bija sapulcinājis kuplāko dambretistu skaitu Baltijā. 12 komandu konkurencē pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja ķegumieši, kuriem netrūka arī individuālo balvu.

Bērnības tradīcijas nemainās

Dzintra Dzene

Nezinu, kā šobrīd, bet savulaik vecāki nepaklausīgus bērnus mēdza biedēt ar policistu, sakot: «Neklausīsi, atnāks onkulis no policijas un tevi paņems!» Vēlākos laikos vairākkārt tika uzsvērts un vecāki aicināti nepārvērst policiju par bubuli, gluži pretēji, – mācīt atvasēm, ka šīs institūcijas pārstāvji ir tie, kas grūtā brīdī steigsies palīgā un uz kuriem vienmēr var paļauties.

Ikšķilē taps «Minku parks»

Agate Gavare

Lai uzlabotu iedzīvotāju rekreācijas iespējas, Ikšķiles novada pašvaldība jau pirms dažiem gadiem izskatīja iespēju pilsētas centrālajā daļā izbūvēt atpūtas parku, kurā vienlaikus varētu atpūsties gan bērni, gan pieaugušie novadnieki, kā arī novada viesi. Izvērtējot dažādas idejas, plānotajai atpūtas vietai tika izvēlēts arī saistošs nosaukums – «Minku parks», kas ļaus šo vietu vieglāk identificēt un vairot tās atpazīstamību, ziņo pašvaldība.

Iespējams, pieļauj emocionālo vardarbību

Saņemta informācija, ka, iespējams, kādās mājās Birzgales pagastā pret bērnu pieļauta emocionālā vardarbība. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Nākamgad Latvijā uzstādīs vēl 40 stacionāros fotoradarus

Pagājušajā nedēļā Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz precizēt plānotos ieņēmumus un izdevumus pasākumiem, kuri saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu. Grozījumi izstrādāti, lai sekmīgi īstenotu iepriekš plānotās aktivitātes fotoradaru uzstādīšanā – 2018.gadā paredzēts uzstādīt 40 stacionāros fotoradarus, līdz ar to kopumā uz Latvijas ceļiem darbosies 100 plānotie stacionārie fotoradari. Vienlaikus ir paredzēts, ka no septembra uz Latvijas ceļiem darbu uzsāks 12 jauni pārvietojamie fotoradari.

Vēl nebijušu produktu debija pārtikas izstādē

Lūk, pāris interesanti produkti nesen notikušajā pārtikas izstādē «Riga Food 2017»!

Bezalkoholiskais ingvera dzēriens «Ingverini» ar Latvijas augu piedevām. Ingveru jau no seniem laikiem dēvē par dzīvības, veselības un skaistuma sakni, kā arī par zelta garšaugu. Tas uzlabo vielmaiņu, stimulē asinsriti, to izmanto veselības uzlabošanā un vēl un vēl… Tamdēļ mājražotājs Jānis Smelteris no Ikšķiles novada apvienojis veselīgo un vērtīgo – ingveru ar Latvijas augu piedevām.

Čaklu sēņotāju gardums – sēņu tītenīši kāpostu lapās

8-10 paprāvas kāpostlapas, puskilograms svaigu sēņu, viena ēdamkarote tomātu pastas, pusglāze irdenas griķu putras, sāls – pēc garšas.