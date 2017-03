Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21.marta numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Bērnu koris «Lielvārde» triumfē starptautiskā konkursā Narvā

Agate Gavare

Lielvārdes novada Mūzikas un Mākslas skolas (LNMMS) bērnu koris «Lielvārde» ar triumfu atgriezies no II starptautiskā festivāla – konkursa «Kristāla zvaniņš», kas pagājušās nedēļas nogalē notika Igaunijas pilsētā Narvā. Lielvārdieši Igaunijā saņēma gandrīz maksimālo vērtējumu 100 punktu, izcīnot I pakāpes Diplomu un konkursa «Grand Prix» (lielo balvu).

LSK Ogres komiteja gaida ikvienu, kurš gatavs palīdzēt citiem

Dzintra Dzene

Jau trīs gadus biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» (LSK) Ogres komiteja apdzīvo telpas Ogrē, Mālkalnes prospektā 38, 1. stāvā (ieeja iepretim Ogres Basketbola skolai), bet Ogrē, Meža prospektā 9, izveidots Eiropas Savienības (ES) Atbalsta paku izdales punkts. Biedrība piedāvā pirmās palīdzības sniegšanas kursus, veido operatīvo vienību, organizē silto pusdienu izdali trūcīgajiem, sniedz humāno atbalstu, iznomā palīglīdzekļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī palīdz daudzās citās dzīves situācijās Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada iedzīvotājiem. Šajā darbā aicināts iesaistīties ikviens, kurš vēlas atbalstīt citus un arī pats gūt vērtīgu pieredzi.

Kamēr skolēni bauda brīvlaiku, skolotāji apgūst jaunas zināšanas

Dzintra Dzene

Aizvadītājā nedēļā, skolēnu brīvlaikā, Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes «Ābelīte» vadītāja vietnieks izglītības jomā Jānis Iklāvs uz izglītojošu semināru aicināja savus kolēģus no Ogresgala pamatskolas. J.Iklāvs dalījās zināšanās, kā mūsdienu tehnoloģijas iespējams integrēt mācību procesā dažādos priekšmetos.

Kopā ar Gunāru Priedi

Rūta Koluža

Katru gadu teātra draugiem marts ir Gunāra Priedes mēnesis.

– Vai zinājāt, ka šodien ir Starptautiskā laimes diena?

Inese Sparāne no Ogres:

– To, ka tāda diena ir, tieši šodien arī uzzināju – to man pastāstīja draudzene, kura no mobilo sakaru operatora saņēma apsveikumu Laimes dienā. Domāju, ka tāda diena cilvēkiem ir vajadzīga, kāpēc gan nē?

Mūsu florbolistiem pusfinālā neklājas viegli

Ritvars Raits

Pagājušās nedēļas nogalē visas trīs mūspuses florbola komandas uzsāka cīņas Latvijas čempionāta finālā – ELVI florbola līgā vīriešiem vienu uzvaru divās spēlēs guva «Lielvārde/FatPipe», bet vīriešu 1.līgā FK «Ogres Vilki» un «Lielvārde/Fans» piedzīvoja pa diviem zaudējumiem.

«Osports.lv» kausa izcīņas finālā – čempioni pret vicečempioniem

Ritvars Raits

18. un 19.martā Ogres stadiona hallē notika «Osports.lv» kausa izcīņas telpu futbolā ceturtdaļfināla un pusfināla spēles. Finālā, kas notiks šīs nedēļas nogalē, iekļuva čempione «Ogres Prestižs» un vicečempione «Osports/ONSC».

Lēdmanieši, jumpravieši un lielvārdieši – Latvijas čempionāta laureāti

Līga Beļinska

18.martā Lēdmanes pagastā, viesu namā «Lobes krogs», norisinājās Latvijas Motosporta federācijas rīkotā sezonas noslēguma balle Latvijas čempionāta skijoringā un ziemas motokrosā laureātiem. Pasākumā pulcējās vairāk nekā 80 labākie ziemas motosporta laureāti, kuri saņēma godalgas par šajā sezonā gūtajiem panākumiem, starp viņiem arī astoņi Lielvārdes novada sportisti.

Māksla pateikt «Nē»

Elīna Zelčāne

Nesen lasīju interviju ar mācītāju Kristu Kalniņu, kurš atzina, ka ilgu laiku nav pratis cilvēkiem atteikt un dzīvojis uz spēku izsīkuma robežas. Pēc mācītāja domām, spēja pateikt «Nē» ir būtiska ikvienam cilvēkam, bet jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kuri bieži glābj visus citus, taču paši sevi un savu ģimeni atstāj novārtā.

Ogrē būs jauna teātra un kino zāle

Marta Poga

Ogres Vēstures un mākslas muzejam pārceļoties uz jaunām telpām Ogrē, Brīvības ielā 36, līdzšinējās muzeja telpās tiek veidota teātra un kino zāle. Jau 1.aprīlī pulksten 12 šajās telpās notiks Ogres Tautas teātra (OTT) izrāde «Cik svarīgi būt nopietnam».

Atrod piecus eiro un neatdod

Saņemta informācija, ka jaunieši 9.februārī veikalā Lielvārdē, Lāčplēša ielā, atraduši piecus eiro un, zinot, kam tie pieder, nav atdevuši īpašniekam.

20.marts – Starptautiskā laimes diena

Vakar, 20.martā, bija ne tikai astronomiskā pavasara iestāšanās diena, bet arī Starptautiskā laimes diena. To 2012.gadā ieviesa Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja.

Zinošākie un spicākie ceturtklasnieki

Ogres Valsts ģimnāzijā atbildīgā spēka pārbaudē – latviešu valodas un matemātikas olimpiādē startēja Ogres novada izglītības iestāžu 4.klašu skolēni.