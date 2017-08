Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 22.augusta numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres muzejā apskatāma Latvijā lielākā senlaiku telefonu izstāde

Dzintra Dzene

Piektdien, 18.augustā, Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) tika atklāta unikāla, Latvijā lielākā senlaiku telefonu izstāde «Telefoni Vidzemē». Tajā aplūkojami aptuveni 80 sienas un galda telefona aparāti, kādus mūsu pusē lietoja laika posmā no aptuveni 1895.gada līdz Otrā pasaules kara beigām. Lielākā daļa šo tālruņu ir no telekomunikāciju inženiera, inženierzinātņu doktora Valda Hofmarka privātkolekcijas, bet desmit tālruņi ir arī no OVMM krājumiem.

Ikšķilē Sv.Meinarda svētkus atkal atzīmē uz SV.Meinarda salas

Dzintra Dzene

Ik gadu augusta vidū, pirmajā svētdienā pēc Aglonas svētkiem, tiek atzīmēti Sv.Meinarda svētki. Pēc gada pārtraukuma šogad, 20.augustā, ticīgajiem atkal bija iespēja sausām kājām nokļūt līdz Sv.Meinarda baznīcas drupām uz Sv.Meinarda salas, kas atjaunotas tieši pirms 17 gadiem.

Izdziedāti, izdejoti, izspēlēti un debesu svētību saņēmuši Taurupes pagasta svētki

Uldis Prancāns

Sutīgi karstā sestdienā ar vētraini atspirdzinošu veldzi pievakarē godam aizvadīti gadskārtējie Taurupes pagasta svētki.

Suntažos uzbūvēts jauns tilts pār Mazo Juglu

Suntažos uz reģionālā autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) 47,7.kilometrā ir izbūvēts jauns tilts pār Mazo Juglu, informē VSA «Latvijas Valsts ceļi» komunikāciju nodaļā.

– Vai jūsu ģimenē kāds gaida 1.septembri?

Andrejs Vasiļevičs no Ogres:

– Skolēnu vai studentu mūsu ģimenē šobrīd nav. Ir tikai pirmsskolniece – meitiņa Anna, kurai trīs gadiņi. Viņa šobrīd apmeklē bērnudārzu, bet arī tur notiek dažādas nodarbības – sports, mūzika utt.

Mūsu florbolistiem trīs kausi Rīgā

Ritvars Raits

No 18. līdz 20.augustam Rīgā jau piekto reizi notika starptautisks turnīrs florbolā «Unihoc Riga Cup». Trīs kausus tajā izcīnīja mūspuses florbolisti – katrā savā grupā uzvarēja abas Lielvārdes komandas, bet Ogres jauniešiem trešā vietā vecuma grupas U16 turnīrā.

Jaunie Ikšķiles futbolisti – Vidzemes vicečempioni

Liene Pauloviča, FK «Ikšķile» sporta koordinatore

14.augustā Valmierā noslēdzās Latvijas Futbola federācijas (LFF) Vidzemes reģiona čempionāts futbolā vecuma grupai U11 jeb 2006.gadā dzimušajiem zēniem, kurā Ikšķiles jaunie futbolisti kļuva par sudraba medaļu ieguvējiem, kā arī kvalificējās Latvijas Kausa izcīņas turnīram, kas norisināsies no 25. līdz 27.augustam Rēzeknē, kur tiksies 12 meistarīgākās šī vecuma puišu komandas no visas Latvijas.

Kā «neiekrist» ar akcijām veikalos

Dzintra Dzene

Domājams, daudzi pēdējā laikā ir pamanījuši cenu kāpumu dažādiem pārtikas produktiem. Lai iepirktos lētāk, cilvēki raugās pēc akcijas precēm, taču reizēm tās var būt tikai ilūzija, un nākas secināt, ka preču cenas var pieaugt ne pa dienām, bet … pat pa minūtēm.

Saeima pieņēmusi nodokļu reformas likumus

Agate Gavare

Jūlija nogalē Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumus, lai no nākamā gada valstī īstenotu nodokļu politikas reformu.

Aizbēg no mediķiem

19.augustā pie kādām mājām Rembatē neatliekamā medicīniskā palīdzība sniegta L., kurai konstatēta saindēšanās ar medikamentiem un alkohola reibums. Sieviete no mediķiem aizbēga.

1.septembri gaida 18 744 pirmklasnieki

Jaunajā mācību gadā visā valstī skolas gaitas sāks 18 744 pirmklasnieki, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) operatīvā informācija.

Publiskots Latvijas skolu jaunais reitings

Agate Gavare

Ata Kronvalda fonds (AKF) publiskojis Latvijas skolu reitingu 2016./2017.mācību gadā. No mūsu novadu mācību iestādēm lielo skolu grupā visaugstāk atrodas Ogres Valsts ģimnāzija, bet mazo skolu grupā – Jaunogres vidusskola.

Taurupes pagasta svētku dienas sports īsumā

Uldis Prancāns

Taurupes svētkos, kurus šogad vienoja daiļrunīgs moto «Talanti top Taurupē», vairāku stundu garumā tika meklēti un atrasti atšķirīgu paaudžu veselīga dzīvesveida entuziasti un izcilnieki.

Kā visvienkāršāk attīrīt veļas mazgājamo mašīnu?

Marta Poga

Varētu domāt, ka veļas mazgājamā mašīna pati sevi attīra katru reizi mazgāšanas laikā un tai nav vajadzīga nekāda papildus tīrīšana. Tomēr ar laiku tās plastmasas un metāliskajās daļās sakrājas netīrumi, ziepju un minerālu nosēdumi.