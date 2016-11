Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 22.novembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres NSC lepojas ar saviem orientieristiem

Ritvars Raits

Ogres novada sporta centrā (Ogres NSC) par stabilu un skaistu pasākumu kļuvusi Lepošanās diena. To jau piedzīvojuši vieglatlēti, mākslas vingrotājas un futbolisti, bet valsts svētku priekšvakarā uz Lepošanās pasākumu tika aicināti orientieristi un viņu trenere Iveta Holcmane.

Valsts svētkos sveic Ogres novada «Goda pilsoņus» un «Gada ogrēniešus 2016»

Dzintra Dzene

Valsts svētkos, piektdien, 18.novembrī, Ogres Kultūras centra Mazajā zālē notika svinīgs pasākums, kura laikā tika pasniegti Ogres novada augstākie apbalvojumi.

– Kā atzīmējāt Latvijas dzimšanas dienu?

Gundega Pastore no Ogres:

– Man pagājušās nedēļas sākumā sporta traumas dēļ bija jāoperē kāja, tāpēc svētkus nācās sagaidīt mājās – ar torti, šampanieti un salūtu pa televizoru. Tētis Jurģis gan bija Rīgā – skatījās to klātienē.

9.novembrī Lielvārdes novada domes ārkārtas sēdē izpilddirektora amatā apstiprināja Gunāru Jaunsleini, kurš darba pienākumus sāka pildīt 15.novembrī, informē www.lielvarde.lv

Taurupieši līkloču ceļos laikmeta griežu vētrās un tagad

Uldis Prancāns

Prezentējot pērn klajā nākušās grāmatas «Taurupieši līkloču ceļos» tulkojumu krievu valodā, Taurupē viesojās kultūrvēsturiskā izdevuma autore – sastādītāja Natālija Ketnere.

Pārvarot grūtības, mazozolietis Māris Aleksejevs kopj bioloģisko saimniecību

Uldis Prancāns

Mazozolu pagasta «Strautiņu» māju īpašnieku, bioloģiskās saimniecības uzturētāju Māri Aleksejevu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Ogres birojs izvirzīja ikgadējai Zemkopības ministrijas konkursa «Sējējs 2016» balvai nominācijā «Jaunais, veiksmīgais zemnieks».

Ikšķiles Baskāju Karmela ordeņa klostera māsa dod mūža svētsolījumu

Dzintra Dzene

Sestdien, 19.novembrī, Baskāju Karmela klostera baznīcā Ikšķilē Svētās mises laikā tika svinēts īpašs notikums. Šajā dienā māsa Marija Veronika no Svētā Vaiga deva mūža svētsolījumu, atdodot un uzticot savu dzīvi Dievam. Sv. Misi celebrēja Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, klātesot Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu baznīcas draudzes prāvestam Konstantīnam Bojāram, vairākiem citiem priesteriem no dažādām draudzēm, māsām un Marijas Veronikas tuviniekiem.

Jubilejas «Rembates aplī» uzvar Pastare un Roze

Keita Rožāne

18.novembrī jau trīsdesmito reizi notika mūspuses populārākās skriešanas sacensības «Rembates aplis». Garajā distancē jeb 10.8 km aplī ātrākie skrējēji bija ogrēnieši Renārs Roze un Agnese Pastare. Komandu vērtējumā ogrēniešiem šoreiz nācās nolikt savas čempionu pilnvaras, ierindojoties otrajā vietā aiz Rīgas SK «Tērauds».

Ogres NSC mākslas vingrotājām divas zelta medaļas Latvijas čempionātā

Tatjana Stepulāne, Ogres NSC mākslas vingrošanas trenere

Novembra vidū Liepājā, Liepājas Olimpiskajā sporta centrā, norisinājās Latvijas čempionāts mākslas vingrošanā. Divas augstākā kaluma godalgas šajās sacensībās izcīnīja Ogres novada sporta centra (Ogres NSC) audzēknes.

Par karogu

Dzintra Dzene

Ieraugot laikraksta iepriekšējo, Valsts svētku numuru, redakcijas kolektīvu sagaidīja nepatīkams pārsteigums. Rakstā par to, kā skolēni neparastā veidā godina valsts karogu, bija ieviesusies rupja kļūda. Lai gan pirms publicēšanas materiāls tika pārlasīts, neviens, ieskaitot korektoru, nebija pamanījis, ka trekniem burtiem pirmajā lappusē iespiestajā virsrakstā no vārda «karogs» bija pasprucis burtiņš «a» un sanācis … «krogs». Datoram šāds vārds nav svešs, un arī tas to nebija atzinis par nepareizu.

«Daugavas balss» atzīst savu vainu un gatava slēgt izlīgumu

Ritvars Raits

10.novembrī Ogres rajona tiesā tika sākta civillietas, kas uzsākta pēc prasītāju Jura Laizāna un Veras Laizānes prasības pieteikuma pret SIA «Daugavas balss» un privātpersonu Gati Liepiņu par nepatiesu ziņu atsaukšanu un par morālā kaitējuma noteikšanu un piedzīšanu, skatīšanu. SIA «Daugavas balss» valdes priekšsēdētājs Rolands Millers bija gatavs atzīt prasību un piekrist izlīgumam, bet G.Liepiņš nolēmis tiesāties.

Dzimšanas diena – reizē ar Latviju

17.novembrī savu 95.dzimšanas dienu svinēja viena no Ikšķiles novada cienījamākā vecuma iedzīvotājām – tīnūžniece Zenta Matilde Vitenberga, informē www.ikskile.lv.

Nozog velosipēdus un instrumentus

16.novembrī konstatēts: no kādā nožogotā teritorijā esoša šķūņa un siltumnīcas Ikšķilē, Ceriņu ielā, nozagti trīs velosipēdi un elektroinstrumenti, tostarp slīpmašīna, zāģis un zāles pļāvējs. Uzsākts kriminālprocess.

Arī saimenieki svin svētkus

«Dienas centra «Saime» kolektīvs 17.novembrī pulcēja radus un draugus, lai kopīgi atzīmētu Latvijas 98.dzimšanas dienu. Atskanot valsts himnai «Dievs, svētī Latviju», katram bija iespēja klusībā padomāt, kur pašlaik mēs atrodamies globāli steidzīgajā pasaules kontekstā. Taču šajā steigā lielākā vērtība esam mēs paši, to apliecināja saimenieku patriotiski izjusti izdziedātās dziesmas un tieši šai dienai veltīto dzejoļu lasījumi.

Kāpēc vīrietim jāapmeklē urologs?

Dana Dadze

51% Latvijas vīriešu atzīst, ka nekad nav apmeklējuši urologa konsultācijas, savukārt pēdējā gada laikā šādā ārsta vizītē bijuši tikai 12% vīriešu. Visretāk pie urologa vērsušies kungi lauku reģionos (34%), liecina «Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss».