Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 22.novembra numurā

Ogres tehnikums 5.reizi pēc kārtas izcīna Policijas kausu volejbolā

Ritvars Raits

23.novembrī Ogres stadiona hallē jau 13. reizi notika volejbola turnīrs Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novada mācību iestāžu izlasēm, kurā skolēniem bija iespēja paspēkoties gan savā starpā, gan ar Valsts policijas Ogres iecirkņa komandu. Policisti palika nepārspēti, bet, tā kā viņi sacensībās piedalījās ārpus konkursa, lielāko kausu par pirmo vietu saņēma Ogres tehnikuma volejbolisti, kuriem tāds panākums jau piekto reizi pēc kārtas.

Uzsākta Brīvības ielas posma pārbūve Ogrē

Dzintra Dzene

Kopš pirmdienas Ogrē sākušies sen gaidītie Brīvības ielas pārbūves darbi posmā no Rūpnieku ielas līdz Ogres robežai. Ielas pārbūves būvdarbus paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 31.jūlijam.

Ciemupieši var un dara, lai patīkamāk atpūsties

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros darba grupa «Mēs varam un darām» ir īstenojusi projektu «Nāc un atpūties!»

Ogres novadā turpinās Cūkmenu noskaidrošana

Dzintra Dzene

Oktobrī Ogres novada pašvaldības policijas darbinieku redzeslokā nonāca divi fakti par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā Ogresgala pagastā. Vienā no šiem gadījumiem drazu kaudze tika uzieta mežā, bet otrā vairākus saiņus ar būvgružiem, lapām un citiem sadzīves atkritumiem izmeta no kāda braucoša mikroautobusa. Šo pārkāpumu bija fiksējis un par to ziņojis kāds cits auto braucējs, pamanot šādu Cūkmena cienīgu rīcību.

Nozog dīzeļdegvielu

17.novembrī konstatēts, ka Jumpravā, pielāgojot atslēgu, no ekskavatora nozagts 70 litru dīzeļdegvielas un divi nivelieri. Uzsākts kriminālprocess.