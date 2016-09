Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23.septembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Lielvārdes florbolisti piedalās vēsturiskā spēlē pie Brīvības pieminekļa

Ritvars Raits, speciāli «OVV» no Rīgas

17.septembrī startēja ELVI florbola līgas vīriešiem jaunā sezona. To ar spēli pret «Triobet/Ulbroka» atklāja pašreizējie Latvijas čempioni lielvārdieši, kuru komanda šosezon sauksies «Lielvārde/FatPipe», bet galvenā sāls bija vietā, kur šis mačs notika – zem klajas debess – pašā Rīgas centrā, pie Brīvības pieminekļa.

Ikšķiles novada pašvaldība savus pedagogus likteņa ziņā nepametīs

Dzintra Dzene

Lai gan jaunais mācību gads rit pilnā sparā, pedagogi joprojām ir neziņā, kāda būs viņu reālā darba samaksa oktobrī, jo šobrīd vēl nav zināms konkrēts valsts mērķdotācijas apmērs. Īpašs satraukums valda Pierīgas skolās, arī Ikšķiles novadā, kur, ieviešot jauno modeli, kas Pierīgas novadiem paredz jaunu koeficientu – viena pedagoga algas likme par 14 skolēniem līdzšinējo astoņu vietā, kopējais valsts mērķdotācijas apjoms nevis pieaugs, bet gluži pretēji – samazināsies.

Ogrē, Mālkalnes prospektā, uzsāk sliežu pārejas remontdarbus

Dzintra Dzene

Sākti sagatavošanas darbi, lai jau nākamajā nedēļā, 28. un 29. septembrī, tiktu veikts dzelzceļa sliežu pārejas Mālkalnes prospektā remonts.

Pensionāru sapulce Strēlnieku laukumā Rīgā

Anna Kudeiko, LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja

17.septembra pelēkais, ne visai siltais rīta cēliens iezīmējās ar pensionāru pulcēšanos no visas Latvijas reģioniem Rīgā, Strēlnieku laukumā. Lai pievērstu uzmanību nodrošināt pensionāriem cilvēcīgus dzīves apstākļus, lai parakstītos, pieprasot valdībai ieviest valsts finansētu veselības aprūpes sistēmu, kā arī par pensijām bez nodokļiem.

Ikšķiles Brīvā skola saņem Zaļā Karoga balvu

Marta Poga

19.septembrī svinīgajā ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā, kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Ikšķiles Brīvās skolas pārstāvji saņēma Starptautisko ekoskolas sertifikātu «Zaļais karogs» par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Muzikālais projekts – velte piecu pagastu cilvēkiem

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši – Ogres novadam» («RADI») ietvaros veiksmīgi īstenots dzīvē projekts «Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju».

– Ar kādām domām sagaidāt rudeni?

Valentīna Petjukeviča no Ogres:

– Ar labām domām, ar cerībām, ka tas nebūs auksts un lietains, ka pēc iespējas ilgāk pieturēsies labs un saulains laiks. Ja tā notiks, tad arī cilvēku dvēselēs būs vairāk prieka!

Ogres dzelzceļa stacijai aprit 155 gadi (1861-2016)

Gunārs Kušķis

Ogres pilsēta savu nosaukumu ieguvusi no Ogres dzelzceļa stacijas, bet dzelzceļa stacija – no Ogres upes, kuras krastos tā atrodas.

Madlienas vidusskolas vieglatlētiem medaļas Višķos

Jevgeņijs Liepa, Madlienas vidusskolas sporta skolotājs

16.septembrī Daugavpils novada Višķos norisinājās Latvijas Skolu sporta federācijas rīkotās atlases sacensības vieglatlētikā mācību iestāžu komandām. Tajās piedalījās Madlienas vidusskolas puiši, kuri komandu vērtējumā izcīnīja 4.vietu, un meitenes, kurām 5.vieta.

Mūsu senioriem 11 medaļas Salaspils atklātajā čempionātā

Aivars Puriņš, Ogres novada vieglatlētikas senioru pārstāvis

16.septembrī Salaspils stadionā notika Salaspils atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem, kurā piedalījās seniori ne tikai no Salaspils, bet arī no Tukuma, Ventspils, Ogres, Jēkabpils u. c. Latvijas novadiem un pilsētām. Sacensības notika četrcīņā (60 m vai 100 m sprints, tāllēkšanā no vietas vai ar ieskrējienu, lodes grūšanā un šķēpa mešanā), 5000 m skriešanā un jauktajā 4×100 m stafetē. Ogres novadu šajās sacensībās pārstāvēja septiņi vieglatlētikas veterāni, kuri izcīnīja 11 medaļas: trīs zelta, septiņas sudraba un vienu bronzas.

Pārprastā labdarība

Dzintra Mozule

Pirms nedēļas NRA izlasīju interviju ar režisoru Alvi Hermani – par jauno izrādi «Pakļaušanās», Brexit balsojumu, islama tiekšanos uz Eiropu un citām aktualitātēm. Viņš arī mudina aizdomāties, vai kristietības humānie un ētiskie principi dažkārt nenonāk pretrunā ar dabas likumiem.

KNAB papurina Suntažus un Ikšķili

Ritvars Raits

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) publicējis informāciju par triju mūspuses amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības par likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» (IKNL) normu neievērošanu. Jāpiebilst, ka no trim sodītajiem savu amatu turpina ieņemt tikai Ikšķiles novada domes deputāts Ainārs Stiliņš, bet Jānis Paleps vairs nav Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs, tāpat kā Ginta Rūtenberga jau kopš pagājušā mācību gada nestrādā par direktori Suntažu internātskolā – rehabilitācijas centrā.

Paplašina ēdināšanas pabalsta saņēmēju loku Ogre novadā

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 22.septembra sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu «Par ēdināšanas pabalstu» pieņemšanu. Tas paredz, ka jau no oktobra ēdināšanas pabalstu varēs saņemt arī daudzbērnu ģimeņu atvases, kuras apgūst vidējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas Ogresgala pamatskolā, Madlienas un Suntažu vidusskolā.

Palielinās pabalstu par ceturto un nākamajiem bērniem

Agate Gavare

Valdība atbalstījusi priekšlikumu palielināt pabalstu par ceturto un nākamajiem bērniem. Valsts sociālo pabalstu likuma grozījumi paredz, ka no nākamā gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50.07 eiro līdzšinējo 34.14 eiro vietā.

Likvidē Ogres novada pašvaldības izpilddirektora 2.vietnieka amatu

Ogres novada pašvaldības domes 22. septembra sēdē tika apstiprināts lēmumprojekts par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora 2. vietnieka amata likvidēšanu.

Foto kluba «Ogre» organizētās «Foto dienas 2016» tomēr notiks

Dzintra Dzene

Laikraksta «OVV» 21.septmbra numurā varēja lasīt interviju ar foto kluba «Ogre» vadītāju Vitautu Mihalovski, kurš pauda sarūgtinājumu par Ogres novada pašvaldības attieksmi pret tradicionālajām «Foto dienām 2016», kurām šogad pašvaldība nebija radusi iespēju piešķirt līdzfinansējumu. Šī kļūda ir labota, līdzfinansējums pašvaldības budžetā atrasts, un «Foto dienas» notiks.

Nozog motorzāģus

Saņemta informācija, ka 26.jūnijā konstatēts: kādās mājās Ķeguma novadā nozagts motorzāģis. 21.septembrī konstatēts, ka nakts laikā caur jumtu iekļūts kādas SIA telpās Lielvārdē, Laimdotas ielā, kur nozagti divi motorzāģi – «STIHL» un «JONSARED». Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.

Mazozolos un Meņģelē ir daudz labu darbu

Dzintra Mozule, «OVV» redaktore, Ogres novada domes deputāte

Klāt rudens, un atkal tuvojas Labo darbu nedēļa. Savukārt mēs turpinām pērn uzsākto tradīciju – mazo lauku skoliņu audzēkņi visu vasaru krāj labos darbus, lai čaklākie rudenī balvā saņemtu Ogres novada domes sarūpētu ekskursiju. Šoreiz – uz Gaismas pili Rīgā.

Novusisti uzsākuši jauno sezonu

Ivars Endzelis, atbildīgais par novusu Ogres novadā

Pagājušā mēneša otrajā pusē, uzreiz pēc vasaras brīvdienām, sākās Latvijas Veterānu sacensības novusā. Ogres pilsētas un novada novusisti visvecākajā grupā izcīnīja divas bronzas medaļas – vīru grupā Osvalds Priede, bet dāmu grupā – Maija Bindemane.