Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 24.janvāra numurā

Ogres kausu volejbolā izcīna madlienieši un ikšķilietes

Ritvars Raits

21.janvārī teju visu dienu Ogres 1.vidusskolas sporta hallē valdīja volejbols – tur par Ogres novada kausiem volejbolā sacentās četras sieviešu un četras vīriešu komandas. Dāmu konkurencē pirmo vietu izcīnīja komanda «Ikšķile var», bet kungu turnīrā Ogres novada kaimiņiem pašu lielāko kausu neatdeva Madlienas pagasta izlase.

Ogrē pirmo reizi pasniedz ONKC «Gada balvu 2016»

Dzintra Dzene

Sestdien, 21.janvārī, Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) norisinājās svinīgs pasākums, kura laikā 11 nominācijās tika sumināti novada kultūras jomas darbinieki. ONKC «Gada balva» izveidota, lai godinātu aktīvākos novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekus, vadītājus, atzīmētu īpašākos notikumus un sasniegumus, kā arī personas, kuras ar savu darbu un radošumu iedvesmo un bagātina Ogres novada kultūras dzīvi.

Šarlote Žirne no Ogres:

– Kad vēl mācījos Ogres Valsts ģimnāzijā, tad dziedāju kolektīvā, ko toreiz sauca par Ogres Jauniešu kori. Tagad mana aizraušanās ir gleznošana, ko apguvu Ogres Mākslas skolā, joprojām gleznoju sava prieka pēc.

Ogrēnieši pie atmiņu ugunskura piemin Barikāžu laiku

Dzintra Dzene

Piektdien, 20.decembrī, Ogrē pie Latvijas valsts monumentālā karoga notika 1991.gada janvāra barikāžu atceres pasākums. Klātesošie varēja sildīties pie atmiņu ugunskura, atcerēties trauksmainās dienas mūsu valsts vēsturē pirms 26 gadiem, sadziedāties ar dziesminieku Kārli Kazāku un baudīt Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona zemessargu sarūpēto tēju.

Galēnos konkursa laureātu vidū Ogres un Ikšķiles novada skolu sūtņi

Uldis Prancāns

Novembrī R.Mūka (1923-2006) muzeja vadītāja Marta Binduka aicināja Latvijas skolēnus sevi izteikt radošajos darbos tematā «Es esmu vaļējas durvis» (R.Mūks). Izrādījās, atsaucība bija necerēti liela – saņemti 525 dažāda žanra (dzejoļi, miniatūras, esejas, pasakas, pārspriedumi) darbi no teju 100 mūsu valsts izglītības iestādēm.

«Anima Sollai» starptautiskajā garīgās mūzikas konkursā augstākais punktu skaits

Marta Poga

No 13. līdz 15. janvārim Daugavpilī norisinājās XII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls «Sudraba zvani», kura ietvaros notika arī koru un vokālo ansambļu konkurss. Ogres Kultūras centra vokālā grupa «Anima Solla» (mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa) konkursā piedalījās divās kategorijās – Vokālo grupu konkurss un Mūsdienu garīgās mūzikas konkurss, abās iegūstot augstāko punktu skaitu (96,75 punktu no 100 iespējamiem) un kļūstot par šo kategoriju laureātu.

Jaunie Ogres futbolisti izcīna kausu Madonā

Mārcis Bormanis, Ogres NSC futbola treneris

20.janvārī Madonā norisinājās telpu futbola turnīrs «Madonas BJSS kauss 2017» 2007.gadā dzimušo zēnu komandām. Par kausa ieguvējiem kļuva ogrēnieši – komanda «Ogres NSC – 1».

Snaiperi cīnās par «Barikāžu kausu»

Ritvars Raits

21.janvārī Ogres šautuvē norisinājās Ogres novada sporta centra sacensības ložu šaušanā «Barikāžu kauss». Starp dāmām pārliecinoši labākā izrādījās Laila Miķelsone, bet kungu konkurencē par uzvarētāju kļuva Andrejs Leonovičs.

Būsim aktīvi un veseli!

Elīna Zelčāne

Tā kā mūsdienās tikai turīgais sabiedrības slānis var atļauties slimot, pārējiem neatliek nekas cits, kā uzturēt sevi formā pašiem un darīt visu, lai nesaslimtu. Kā zinām, veselīgs dzīvesveids ir galvenais nosacījums labai pašsajūtai, un man ir prieks, ka Ogre piedāvā tik daudz iespēju būt veseliem un fiziski aktīviem.

Ogres 1.vidusskolai ļauts pieņemt dāvinājumu gandrīz 8000 eiro vērtībā

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 19.janvāra sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu, kas ļauj Ogres 1.vidusskolai pieņemt bezvadu interneta ierīču ražotāja SIA «Mikrotīkls» dāvinājumu skolai gandrīz 8000 eiro vērtībā, kas sevī ietver vairākas interneta savienojuma nodrošināšanai paredzētas ierīces.

Krapes «Moderniekos» cer izveidot «Iespēju māju»

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 19.janvāra sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par atbalstu biedrības «Ģimenes darbnīca» dalībai biedrības «Publisko un privāto partnerattiecību biedrība «Zied zeme»» organizētajā projektu konkursā.

Uzskata, ka aizskarts gods un cieņa

Saņemta informācija: 1970.g. dzimusī ogrēniete I. uzskata: kādā interneta portālā publicēts raksts, kas aizskar viņas godu un cieņu.

Difterija – joprojām sastopama, ļoti lipīga un bīstama

Dana Dadze

Pēdējo trīs gadu laikā gandrīz trešdaļa no visiem difterijas saslimšanas gadījumiem ES reģistrēti Latvijā, bet pēdējā desmitgadē no difterijas mūsu valstī miruši 13 ar to saslimušie. Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) visā Latvijā uzsākuši kampaņu «Pasargāts, jo vakcinēts».

Ārstē garšvielas

Dana Dadze

Gripas un saaukstēšanās slimību laikā ieteicams paturēt prātā, ka arī daudzām garšvielām ir antibakteriāla iedarbība, turklāt – ne mazāka kā aptieku zālēm!