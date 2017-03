Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28.marta numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Rakstniece Nora Ikstena tiekas ar saviem lasītājiem Lielvārdē

Keita Rožāne

23.marta pēcpusdienā kultūras namā «Lielvārde» notika pasākums, kas tika noorganizēts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku – lasītāju tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Nora ir ikšķiliete, un tieši Ikšķilē, viņas ģimenes mājā, tika uzrakstīta romāns «Mātes piens».

Arī Ogrē joprojām piemin tos, kas neatgriezās no izsūtījuma

Dzintra Dzene

Šogad aprit 68 gadi kopš 1949.gada 25.martā veiktās padomju režīma deportācijas, kuras rezultātā Ogres apriņķī no izsūtījuma neatgriezās 169 personas. Viņu vārdi fiksēti Piemiņas plāksnēs represēto piemiņas vietā Ogrē, skaudri liecinot par tā laika traģiskajiem notikumiem. Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Ogrē sestdien, 25.martā, tika atzīmēta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Latvijas Politiski represēto vadības grožus pārņem Ivars Kaļķis

Marta Poga

Februāra vidū ar divu balsu pārvaru pār līdzšinējo Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) vadītāju Gundaru Resno šajā amatā ievēlēts Ogres politiski represēto kluba vadītājs Ivars Kaļķis, kurš apņēmies LPRA valdē pastiprināt demokrātiskumu un konstruktīvismu, veidot ciešāku saikni ar fondu «Sibīrijas bērni», Latvijas Okupācijas muzeju, kā arī partizānu un leģionāru organizācijām.

Jumpravas bērnudārzā «Zvaniņš» māca «atrast» Latvijas dārgumus

Evija Kozlovska

22.marta rītā Jumpravas bērnudārzā «Zvaniņš» tikās Lielvārdes un Ķeguma novadu pirmsskolas pedagogi, lai rastu iedvesmu, sekmētu daudzveidīgu prasmju, paņēmienu un metožu apguvi pozitīvas attieksmes veidošanā pret sevi un savu valsti.

Noslēgts līgums par Ikšķiles jaunā bērnudārza celtniecību

Agate Gavare

20.martā Ikšķiles novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA «Skonto Būve» par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību. Kā informē Ikšķiles novada pašvaldība, pateicoties veiksmīgajam iepirkumam panākts ievērojams līdzekļu ietaupījums.

– Kādas ir jūsu sajūtas, pārejot uz vasaras laiku?

Mudīte Goldmane no Ogres:

– Vismaz pagaidām sajūtas ir ļoti labas. Piecēlos kā parasti, tikai pēc tam pārregulēju pulksteni. Uz darbu ejot, kādu nedēļu būs grūtāk piecelties, tad pieradīšu. Man personīgi labāk patīk tieši vasaras laiks.

Apinim pasaules rekords un divas zelta medaļas Dubaijā

Ritvars Raits

No 20. līdz 23.martam Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) pilsētā Dubaijā notika starptautiskās sacensības vieglatlētikā paralimpiešiem «Fazza International Grand Prix», kurās piedalījās arī birzgalietis Aigars Apinis. Latvijas titulētākais paralimpietis kārtējo reizi bija nepārspējams, izcīnīdams divas zelta medaļas, turklāt diska mešanā Aigars par 47 cm laboja sev piederošo pasaules rekordu.

«Osports.lv» kausu telpu futbolā izcīna «Osports/ONSC»

Ritvars Raits

25.martā ar «Osports.lv» kausa izcīņas finālspēli finišēja telpu futbola sezona. Par trofejas ieguvējiem kļuva «Osporta/ONSC» futbolisti, kuri ar 4:2 pārspēja komandu «Ogres Prestižs».

Ogres čempionāta hokejā medaļnieces – «Cetra», «U40» un «VaranCP»

Ritvars Raits

23.marta vakarā ar divām Vidzemes ledus hallē notikušām spēlēm noslēdzās Latvijas Hokeja līgas Ogres čempionāts amatieru komandām. Zelta medaļas un čempionu kausu izcīnīja komanda «Cetra», vicečempiones godā «U40», bet bronzas medaļas ieguva «VaranCP».

Atgriezeniskā saite pēc … 22 gadiem

Dzintra Dzene

Nesen negaidītu pārsteigumu sagādāja mani kādreizējie kolēģi no raidījuma «Kriminālā informācija». Viens no pirmajiem sižetiem, ko gatavoju šajā raidījumā, bija par kādu traģēdiju pirms 22 gadiem. Ziemas nogalē, kad ledus uz ūdens tilpnēm kļuvis pavisam trausls, divi desmit gadus veci draugi Rīgā, netālu no Zaķusalas, bija devušies mājup pāri Daugavai, lai ietaupītu naudu par transporta biļeti. Ledus zēnu svaru neizturēja.

Kā mūsu pašvaldību deputāti apmeklējuši domes sēdes?

Ritvars Raits

Portāls Diena.lv apkopojis informāciju par to, kā visu 119 Latvijas pašvaldību deputāti šī sasaukuma laikā pildījuši savus tiešos darba pienākumus, tas ir – piedalījušies domes sēdēs. «OVV» atlasīja Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novada pašvaldību domes deputātu rādītājus šajā jomā, lai iepazīstinātu ar tiem savus lasītājus.

Nozog kapara atgriezumus

22.martā konstatēts, ka Rembates pagastā pie kādas kūtiņas atlauztas barības virtuves durvis un no tās nozagts celtniecības maiss ar kapara atgriezumiem.

Pavasara darbi siltumnīcā

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

Lai dažādiem kaitīgiem organismiem būtu mazākas iespējas vairoties, sezona ir jāiesāk tīrā un dezinficētā siltumnīcā, dezinfekcijai pakļaujot visas konstrukcijas, segumu, inventāru, taru un instrumentus, uzsver Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils.