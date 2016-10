Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28.oktobra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Pirmie soļi basketbolā – «Kārums kausa» izcīņas turnīrs

Ritvars Raits

Jau par tradīciju kļuvis, ka katra mācību gada rudens brīvlaikā notiek VEF Latvijas Jaunatnes basketbola rīkotās «Kārums kausa» izcīņas turnīra pirmais posms pašiem jaunākajiem basketbolistiem. 25. un 26.oktobrī spraigas basketbola cīņas norisinājās arī Ogres Basketbola skolā, daudziem to dalībniekiem tās bija viņu dzīvē pirmās oficiālās spēles.

Andreja Pumpura piemiņas vieta Birzgalē pelnījusi godpilnu attieksmi

Dzintra Dzene

Šoruden ar vairākiem piemiņas pasākumiem tika nosvinēta latviešu tautas eposa «Lāčplēsis» autora Andreja Pumpura 175.dzimšanas diena. Diemžēl vietu Lieljumpravas pagasta Daugavas kreisā krasta daļā (tagad Birzgales pagastā), kur A.Pumpurs nācis pasaulē «Ķeirānu» meža mājiņā, piemin vairs retais. Lai gan tieši tur jau 1988.gadā, atzīmējot eposa simtgadi, tika svinīgi atklāts izcilā tēlnieka Jāņa Karlova un arhitektes, šobrīd Saeimas deputātes Ingūnas Rībenas veidotais kopdarbs – grandiozs, vairāk nekā sešus metrus augsts akmens piemineklis jeb varētu pa teikt – monuments. Vēlāk šeit tika uzstādīts arī A.Pumpura bronzā kalts krūšu tēls. To jau pēc pāris gadiem nozaga.

Georgam Gutpelcam un Dzidrai Sproģei – Atzinības krusts

Ritvars Raits

Ordeņa kapituls 12.oktobrī pieņēmis lēmumu par nopelniem valsts labā apbalvot veselu virkni izcilu Latvijas personību, starp jaunajiem valsts apbalvojumu kavalieriem būs arī ogrēnietis Georgs Gutpelcs un suntažniece Dzidra Sproģe.

ASV vēstniece Latvijā: «Ogre var lepoties ar saviem jauniešiem»

Dzintra Dzene

Otrdien, 25. oktobrī, Ogrē oficiālā vizītē bija ieradusies Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniece Latvijā Nensija Petita, lai iepazītos ar situāciju dažādās jomās Ogres novadā. N.Petita dienas izskaņā rada arī iespēju sniegt ekskluzīvu interviju laikrakstam «Ogres Vēstis Visiem».

Par spuldzītēm, kas grib mainīties

Anita Zeiliņa

Ogres rajona slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā viens no speciālistiem ir klīniskais psihologs. Renāte Ločmele mācījusies Latvijas Universitātē, desmit gadus strādājusi par izglītības psiholoģi mācību iestādē, palīdzot tikt galā ar problēmām gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Ēvalds Ribulis savus «Sibīrijas stāstus» apkopo grāmatā

Dzintra Dzene

Trešdien, 26.oktobrī, Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē pulcējās ogrēnieša Ēvalda Ribuļa likteņa biedri, radi, draugi un paziņas, lai sveiktu sirmo, bet stalto kungu ne vien viņa nesen nosvinētajā 80 gadu jubilejā, bet arī ar grāmatas «Sibīrijas stāsti» atvēršanu, kurā apkopotas viņa atmiņas par desmit tālajā Tomskas un Omskas apgabala Tjukaļinskas rajonā aizvadītajiem jaunības gadiem.

«Rasas krāsas» audzēkņi skolēnu brīvlaikā iesaistās unikālā projektā

Dzintra Dzene

Biedrība «Rasas krāsas» sadarbībā ar Latvijas Memoriālo muzeju apvienību un Ikšķiles novada domi ir izstrādājusi vizuāli plastiskās mākslas un kultūras mantojuma izpētes un jaunrades projektu «Jūgendstila izpēte Jaņa Rozentāla mākslas mantojuma kontekstā». Šonedēļ, skolēnu brīvlaikā, 15 Ikšķiles jauniešiem vecumā no 10 līdz 15 gadiem un četriem pedagogiem bija iespēja doties uz Rīgu, J.Rozentāla un R.Blaumaņa muzeju, un iesaistīties unikālā projektā.

Mazozolos iekārtota atpūtas vieta sirdij

Uldis Prancāns

Mazozolu centrā, tālredzīgi un radoši izmantojot Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» piedāvātās iespējas, veiksmīgi īstenots kārtējais projekts «Atpūtas vieta sirdij».

– Kā vērtējat pāreju no vasaras uz ziemas laiku?

Ļubova Pankova, ciemos Ogrē:

– Protams, ka ir pierasts pie tā laika, kurš ir tagad. Pirmajās dienās un pirmajā nedēļā ir grūtāk. Vairāk problēmu ar laika maiņām ir bērnudārza bērniem un skolas skolēniem. Ekonomikas dēļ es to turpinātu darīt.

Kangaru kalns un Ķoderu pilskalns jeb Lielā vīra gulta

Uldis Prancāns

Lielie Kangari un Ķoderu pilskalns ir unikāli dabas objekti, kuriem noteikti nepieciešama valstiska aizsardzība.

Ikšķilietis Alksnis Austrālijā kļūst par pasaules čempionu soļošanā

Ritvars Raits

Šonedēļ Austrālijas pilsētā Pērtā sākās un līdz 6.novembrim turpināsies pasaules čempionāts vieglatlētikā veterāniem. Priecīgu ziņu no zemeslodes otras puses saņēmuši ikšķilieši – vecuma grupā virs 35 gadiem piecu kilometru soļošanā zelta medaļu un pasaules čempiona titulu izcīnījis viņu novadnieks Andris Alksnis.

Mūsu gargabalniekiem panākumi arī «Stirnu bukā»

Ritvars Raits

22.oktobrī ar sacensībām Beverīnas pilskalnā (Valmierā) noslēdzās taku skrējienu seriāls «Stirnu buks 2016». Starp laureātiem, kā jau ierasts, bija arī Ogres un Ikšķiles novada skrējēji.

Kam lai tic, Legzdiņa kungs?

Ritvars Raits

Šo manu viedokli vislabāk raksturo anekdote par kungu, kurš mazgāja bikses un murmināja: «Nevienam vairs nevar uzticēties – pat sev nē…» Visu neatstāstīšu, jo baidos, ka arī to kāds uztvers par sava goda un cieņas aizskārumu, kā jau tas noticis ar šķietami nevainīgu publikāciju «OVV», kurā bija atspoguļota viena ainiņa no Ogres novada domes sēdes un žurnālista pārdomas par to.

Liela interese par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatu

Tieši pirms nedēļas noslēdzās dokumentu pieņemšana konkursam uz vakanto Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Kā 26.oktobrī notikušās domes sēdes laikā informēja pašvaldības vadītājs Imants Balodis, šoreiz par šo amatu no pretendentu puses bijusi paaugstināta interese – saņemti 23 pieteikumi.

Nozog sētu

25.oktobrī konstatēts, ka Lielvārdē, Laimdotas ielā, nozagti 29 metāla sētas posmi, kas pieder pašvaldībai. Uzsākts kriminālprocess.

Šī ekskursija mūs atgrieza jaunībā!

Marija Pozņaka

Lai neiestigtu rudens rāmā klusumā, Ogres invalīdu biedrība savus biedrus aicināja tuvā izbraukumā uz Rīgu.