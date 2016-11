Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 29.novembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Daļai Ogres 1.vidusskolas audzēkņu «Jurģi» uz Upes skolu

Ritvars Raits

Vakar, 28.novembrī, Ogres 1.vidusskolas 8. – 12.klašu audzēkņi iejutās jaunās telpās – pašu skolā notiekošo iespaidīgo renovācijas darbu dēļ 15 skolēnu klases atlikušo šī mācību gada daļu zinības gūs ēkā, kas jau ieguvusi Upes skolas nosaukumu.

– Kā jums patīk Upes skolā?

Konrāds, mācās 12.klasē:

– Pārmaiņas ir interesantas. Upes skolas ēkā, protams, vēl ir ko uzlabot, piemēram, kārtība garderobē. Kopumā gan apstākļi ir samērā labi, manai klasei šis būs pēdējais gads vidusskolā.

Skolas stadiona tribīņu pamatos iemūrē vēstījumu nākamajām paaudzēm

Dzintra Dzene

Ceturtdien, 24.novembrī, topošā Ogres 1.vidusskolas stadiona skatītāju tribīņu pamatos, klātesot būvniekiem, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egilam Helmanim, Ogres 1.vidusskolas direktora vietniecei Irēnai Pupčenokai un audzēkņiem, svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kā pauda klātesošie, viņi gan cer, ka stadions, kura pārbūves darbi turpinās, pēc tā pabeigšanas kalpos vēl ilgi un šo vēstījumu tik drīz neviens nesaņems.

Jauniešu kora «Impulss» dziedātāji lepojas ar savām diriģentēm

26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika diriģenta un komponista Edgara Račevska jubilejas autorkoncerts «Mūsu dziesma», kur kopā ar citiem koriem, kas kaut kādā ziņā jubilāram bijuši ārkārtīgi svarīgi, piedalījās arī Ogres Kultūras centra jauniešu koris «Impulss».

Silvestram Dzalbam – veicināšanas balva

Uldis Prancāns

Novembra nogalē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāle pulcēja ap 400 lasošus bērnus no visas Latvijas. Kopā ar apgādu «Zvaigzne ABC», Ziemeļu padomes informācijas biroju Rīgā un Zviedrijas vēstniecību Ziemeļu bibliotēku nedēļas laikā Bērnu žūrijas lasītājiem tika sarīkots radošā konkursa «Nindzja Timijs mūsu vidū» noslēguma pasākums.

Slavenajam madlienietim Kārlim Hūnam veltīta grāmata

Dana Dadze

«OVV» publicētajā Ogres novada attīstības fonda «O Divi» izpilddirektora Viestura Lazdiņa rakstā jau informējām par madlieniešu aktivitātēm, sagaidot izcilā novadnieka mākslinieka Kārļa Hūna 185.dzimšanas dienu.

Jaunogres vidusskolai bronza Latvijas skolu minihandbola festivālā

Andris Sosnars, Ogres NSC handbola treneris

25.novembrī Dobelē notika Latvijas skolu trešais minihandbola festivāls 2006. – 2007.gadā dzimušo zēnu un meiteņu komandām. Zēnu turnīrā ar divām komandām bija pārstāvēta Jaunogres vidusskola, ogrēniešu pirmā komanda izcīnīja godpilno 3.vietu un bronzas medaļas.

Ogres NSC vieglatlētiem desmit godalgas Limbažos

Zigurds Kincis, Ogres NSC vieglatlētikas treneris

25.novembrī Ogres novada sporta centra jaunie vieglatlēti bija devušies uz Limbažiem, lai piedalītos Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātajās sacensībās, kas bija sarīkotas U16 un U14 vecuma grupas sportistiem. Mūsējo starts vērtējams kā sekmīgs – kopumā izcīnītas desmit dažāda kaluma medaļas, uzstādīti trīs personiskie rekordi.

Ikšķiles kausi volejbolā aizceļo uz Ķegumu un Rīgu

Agita Kābele, Ikšķiles novada pašvaldības sporta metodiķe

Pagājušās nedēļas nogale Ikšķiles novadā bija ļoti sportiska. Tīnūžu pamatskolā 26.novembrī notika Ikšķiles novada kausa izcīņas turnīrs volejbolā vīriešiem, bet 27.novembrī – sievietēm. Kungu komandu konkurencē triumfēja «Ķegums», bet starp dāmām vismeistarīgākā izrādījās Rīgas vienība ar nosaukumu «MVS».

Mūsu veselības sargsuns

Uldis Prancāns

Sāpes – mūsu veselības sargsuns! Senajiem grieķiem bija un ir universāla taisnība. Sāpes parasti pirmās laikus signalizē par kādu organisma nebūšanu, turklāt dara to patiešām suniski – griezīgi asi, nekaunīgi un biedējoši. Ņemot vērā visdažādāko sugu pārstāvju miesas gabarītus, četrkājaino sāpju arsenālā var būt spalgi smilksti, dobjas rejas, melodiski žvanksti, monotona pulsācija, aizsmakusi gārdzoņa.

Siliņš sašutis par vārdu «nolinčot» deputāta Āboliņa izteikumā

Ritvars Raits

Kā noskaidroja «OVV», Lielvārdes novada pašvaldības uzņēmuma «Lielvārdes Remte» vadītājs Andis Siliņš jau sen bija labprātīgi novērsis tā nodarījuma sekas, par ko viņam šī mēneša vidū Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu. Deputāts Jānis Āboliņš, kurš iestādei ziņoja par Siliņu, sociālajos tīklos šīs lietas sakarā izteicies par «linča tiesu».

Jaunais apkures tarifs Lielvārdē un Lēdmanē – no 1.janvāra

Agate Gavare

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprinājusi jaunus SIA «Lielvārde Remte» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes pagastā. Tas nozīmē, ka no nākamā gada 1.janvāra visiem siltumenerģijas pakalpojumu lietotājiem Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes pagastā būs vienots tarifs – pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 156.52 EUR/tūkst.nm3 siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti apstiprināts 53.08 EUR/MWh.

Maršrutā Rīga–Madliena–Meņģele mainīs pieturvietu nosaukumus

Ņemot vērā, ka ir pabeigti autoceļa rekonstrukcijas darbi un izveidotas jaunas pieturvietu plāksnītes, no šā gada 1.decembra vairākām maršruta Nr.7073 Rīga–Madliena–Meņģele pieturvietām tiks mainīti nosaukumi. Pietura Mežniecība turpmāk sauksies Kažmeri, Zādzene tiks pārsaukta par Rozām un pietura Tilts turpmāk sauksies Ogrītes, informē Valsts SIA Autotransporta direkcija Komunikācijas nodaļā.

Uzsāk kriminālprocesu par svešas mantas tīšu bojāšanu

Dzintra Dzene

22.novembrī Valsts policijas darbinieki saņēma vairākus zvanus no iedzīvotājiem par to, ka Ogrē, Straumes ielā, kādā mājā notiek skaļš strīds. Uz notikuma vietu likumsargus izsauca arī strīdā cietušais, informējot par agresīvu vīrieti, kurš nodarījis gan mantiskus, gan miesas bojājumus un devies projām no notikuma vietas.

Uzbrūk kaimiņu suns

Saņemta informācija, ka 14.novembrī kādās mājās Madlienas pagastā 1958.g. dzimušajai I., ierodoties savā īpašumā un apkārtnes teritorijā, no kāda šīs pašas mājas dzīvokļa virsū meties spēcīgs suns bez uzpurņa. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Ikšķilieši piedalās TV spēlē «Gudrs, vēl gudrāks»

9. novembrī 8.a klases skolniece Alise Bogdanova kopā ar klases biedriem devās uz Latvijas televīziju, kur piedalījās konkursa «Gudrs, vēl gudrāks» filmēšanā.

«Momentam» un «NightWatch» uzvaras LFL

Ar spēlēm, kas notika Rīgā, sākusies Latvijas Frisbija līgas (LFL) jaunā sezona. Veiksmīgi startēja abas Ogres komandas – meiteņu «Moments» un puišu «NightWatch» pirmajā sabraukumā izcīnīja tikai uzvaras.