Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4.novembra numurā

Vīri, māciet savām sievām braukt!

Dzintra Dzene

Vakar, 3.novembrī, televīzijas kanālā «STV Pirmā!» varēja skatīt pašmāju šova «Uzmanību! Mana sieva pie stūres» otro sēriju, kurā piedalījās arī ogrēnieši – Elīna un Aigars Zīles.

– Vai, jūsuprāt, sievietes ir labas autovadītājas?

Ivars Dreimanis no Ogres:

– Jā! Viņas ir uzmanīgākas kā vīrieši. Vīrieši ir pārdrošāki. Vīrieši domā, ka viņi visu māk. Es ka laidīšu… Sievietes tā uzmanīgāk skatās. Protams, viņas varbūt ir izklaidīgākas šad tad, bet uzskatu, ka ir labas!

Ceļu uz Dubkalnu ūdens krātuvi atklāj ar kopīgu priedīšu stādīšanu

Marta Poga

Aizvadītajā piektdienā, 28.oktobrī, svinot Ceļa godus, Ogres un Ikšķiles pašvaldība, kā arī SIA «Rīgas meži» pārstāvji oficiāli atklāja pārbūvēto ceļa posmu, kas ved uz Dubkalnu ūdenskrātuvi, un iestādīja pie tās priedītes.

Godinās Lāčplēša kara ordeņu kavalieru piemiņu

Marta Poga

Lāčplēša dienā, 11.novembrī, Ogres Brāļu kapos tiks atklātas stēlas ar Ogres un tās apkaimē dzimušo Lāčplēša kara ordeņu kavalieru vārdiem.

Ikšķiles Brīvā skola uzvar tiesā PVD

Marta Poga

Kā vēsta informācija Ikšķiles brīvās skolas www.facebook.com mājas lapā, skola tiesā uzvarējusi Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) strīdā par tikai veģetāras pārtikas nodrošināšanu skolas audzēkņiem.

Ikšķiles Brīvās skolas skolotājs piedalās konkursā «Labas gribas uzņēmējs 2016»

Marta Poga

«MTG TV Latvija» un «Reach for Change» rīkotajā konkursā «Labas gribas uzņēmējs 2016» startē arī viens no Ikšķiles Brīvās skolas vecākiem un skolotājiem, robotikas pulciņa vadītājs un «AgirVision» Robotu skolas vadītājs Kaspars Čabs, kurš izvēlēts par vienu no konkursa pusfinālistiem un ir izsludināts interneta balsošanā, kas ilgs līdz 11.novembrim.

Dienas centru pārstāvji piedalās «Rudens masku ballē»

Andris Vīgants, dienas centra «Saime» pārstāvis

31.oktobrī dienas centrs «Saime» devās uz Skrīveru kultūras centru, kur pensionāru un invalīdu biedrību pārstāvji no Ogres, Skrīveriem, Ikšķiles, Lielvārdes un Aizkraukles bija pulcējušies uz «Rudens masku balli».

Tomes mežā atrasti pieci kucēni ar visu mammu

Agate Gavare

Pagājušajā mēnesī Ķeguma novada Tomē mežā tika uzieti pieci takša tipa kucēni kopā ar visu kucīti, informē dzīvnieku patversme «Mežvairogi», kas darbojas Ķekavas novadā.

Aicina papildināt muzeja krājumus ar diapozitīviem un fotogrāfijām

OVMM galvenā krājuma glabātāja Agra Vāvere

Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbinieki aicina Ogres iedzīvotājus un bijušos ogrēniešus palīdzēt papildināt muzeja krājumu ar diapozitīviem un fotogrāfijām. Muzejam būtu noderīgi 1960. –1980. gados uzņemti diapozitīvi ar Ogres ielu skatiem, ēkām, ainavām, sabiedriskiem notikumiem Ogrē, kā arī privātiem notikumiem, kuros redzami Ogres pilsētas namu ārskati vai iekšskati.

Ogre – savdabīgs kūrorts

Gunārs Kušķis

Pēc Pirmā pasaules kara, starpkaru laikā, Ogre līdzās tādiem vispārzināmiem kūrortiem kā Ķemeri, Baldone, Mežciems un citi izveidojās par savdabīgu kūrortu.

Rudens bērzi veselīgi devīgie, dzeltenie un baltie

Uldis Prancāns

Staigājot rudens meža takas, priecājoties par visapkārt redzamajām Purvīša ainavām, kuru vidū nozīmīga vieta ir bērziem, neviļus atcerējos bērnībā iemācīto Arvīda Skalbes (1922-2002) skaisto dzejoli «Baltie bērzi», ko labi atceros vēl šobaltdien.

Jaunie Ogres basketbolisti uzvar EYBL 1.posmā

Ritvars Raits

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā notika Eiropas Jaunatnes basketbola līgas (EYBL) šīs sezonas pirmais posms. Par 2.divīzijas uzvarētājiem vecuma grupā U17 kļuva Ogres Basketbola skolas komanda trenera Pētera Ozoliņa vadībā.

SK «Ogres stils» sportistiem daudz godalgu sacensībās Vācijā

Margarita Sokolova, SK «Ogres stils» trenere

29. un 30.oktobrī Vācijas pilsētā Badfreienvaldē notika Brandenburgas 16. atklātās sacensības lēkšanā ar slēpēm no tramplīna un ziemeļu divcīņā. Uz šīm sacensībām jau sesto gadu pēc kārtas bija devušies arī Ogres jaunie tramplīnlēcēji ar saviem treneriem Modri Krūzi un Margaritu Sokolovu (Sporta klubs «Ogres stils»), kuri no Vācijas atveda pat vairākas godalgas.

Skolēni sacenšas stafetēs un tautas bumbā

Ritvars Raits

2.novembrī Ogres 1.vidusskolas sporta hallē ar sacensībām tautas bumbā un stafetēm «Drošie un veiklie» atsākās Skolēnu sporta spēles. Par uzvarām cīnījās Ogres un Ķeguma novada mācību iestāžu 4. un 5.klašu sportiskākie audzēkņi.

Foto un dzīves laiks

Uldis Prancāns

Visinteresantākās man šķiet sievietes, kuras nav līdzīgas savam foto… Jebkura bilde tomēr ir tikai viens mirklis – jau miris mirklis. Jo mazāk atkārtošanās, jo vairāk dzīvības. Arī novecot jāprot. Nodevīgās rievas īstenībā ir nepielūdzamā laika nievas.

Ogrē iecerēts būvēt jaunu skolu

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 3.novembra ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmums izdarīt grozījumus Ogres novada attīstības programmas 2014. – 2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plānā 2014. – 2017.gadam, tādējādi atbalstot ieceri Ogrē būvēt jaunu skolas ēku.

Soroptismistu klubam «Ogre – Ķegums» jauna prezidente

Starptautiskā Soroptimistu kluba «Ogre – Ķegums» kopsapulcē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums uz nākamajiem diviem gadiem (2016. – 2018.) par kluba jauno prezidenti ievēlēt Baibu Rožkalnu.

Pateicas par atbalstu suņu apmācības laukuma nodrošināšanā

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi pateicības vēstuli, ko parakstījuši 58 Ogres iedzīvotāji. Pateicību novada pašvaldībai izsaka suņu īpašnieki par pašvaldības atbalstu suņu apmācības un pastaigu laukuma nodrošināšanā, šīm vajadzībām iznomājot zemesgabalu Ogrē, J. Čakstes prospektā 1.

Ogres rajona tiesa izskata E.Helmaņa prasību pret SIA «Daugavas balss»

Vakar, 3.novembrī, Ogres rajona tiesas tiesnesis Arnis Naglis sāka civillietas skatīšanu, kurā prasītājs ir ogrēnietis Egils Helmanis (Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks), bet atbildētājs – SIA «Daugavas balss» (juridiskā adrese: Akmeņu iela 47, Ogre).

Nozog instrumentus

Saņemta informācija, ka 29.oktobrī konstatēts: Ogrē, Celtnieku ielā, sabojājot noliktavas durvis, nozagti dažādi instrumenti, tostarp motorzāģis un slīpmašīna. Uzsākts kriminālprocess.