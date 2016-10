Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 4.oktobra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Meņģeles pagasta centrā tapis jauns informatīvais stends

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros biedrība «MĒS attīstībai» īstenojusi projektu «Info stends Meņģelē».

Uz Madlienas ozollapām var ērti sēdēt un atpūsties…

Uldis Prancāns

Nodibinājums «Ogres novada attīstības fonds «O divi»» Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros realizējis asprātīgu ieceri par ozollapas formas soliņu izgatavošanu un novietošanu pie Madlienas kultūras nama āra kino laukuma.

Ogrē, Mālkalnes prospektā, ieklāta asfalta virskārta

Dzintra Dzene

Vēl tikai mēnesis, un dzīve Ogrē, Mālkalnes prospektā, pamazām atgriezīsies ierastajā ritmā, jo saskaņā ar līgumu prospekta pārbūves darbi jāpabeidz līdz 2.novembrim. Rekonstrukcija rit pēc grafika – aizvadītajā ceturtdienā, 29.septembrī, ieklāta asfalta seguma virskārta. Paralēli tam notiek aktīvi bruģēšanas darbi, kā arī turpinās teritorijas labiekārtošana.

Ogres «Veselības apļu» uzvarētāji saņem kausus

Ritvars Raits

Pagājušajā nedēļā Ogres stadionā ar 19.kārtu noslēdzās skriešanas sacensību seriāls «Veselības apļi 2016». Uzreiz pēc finiša pieci cītīgākie dalībnieki balvā saņēma piecu mēnešu laikā nopelnītos uzvarētāju kausus.

Gājējiem Ogrē dzelzceļa šķērsošana kļuvusi vieglāka un ērtāka

Dzintra Dzene

Aizvadītajā ceturtdienā, 29.septembrī, Ogrē, Mālkalnes prospektā, pabeigti dzelzceļa sliežu pārejas remontdarbi, ko veica VAS «Latvijas dzelzceļš» darbinieki.

J.Daliņa piemiņas sacensībās soļošanā uzvar «Urdaviņa», Žuravļova un Pastare

Ritvars Raits

1.oktobrī rudenīgi saulainos laika apstākļos Ogres stadionā notika VS «Jūdze» un ORSO «Vārpa» rīkotās starptautiskās sacensības soļošanā, kas veltītas olimpiskā vicečempiona Jāņa Daliņa piemiņai. Bērnudārzu konkurencē vislabāk veicās Ikšķiles «Urdaviņas» jaunajiem soļotājiem, bet pārējās grupās no mūsu sportistiem pirmo vietu izcīnīja divas ogrēnietes – Agnese Pastare un Rita Žuravļova.

Finišējis skrējienu seriāls «Apkārt Zilajiem kalniem»

Ritvars Raits

2.oktobra rītā taku skrējienu seriāla «Apkārt Zilajiem kalniem 2016» dalībnieki, spītējot smidzinošajam lietum, aizvadīja noslēdzošās – 16.kārtas sacensības, bet jau agrā pēcpusdienā pulcējās Ogres stadiona hallē, lai piedalītos uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā.

Ogres seniori prot atpūsties un priecāties par dzīvi

Dzintra Dzene

Sestdien, 1.oktobrī, Ogres novada kultūras centrā (OKC) notika Ogres pensionāru biedrības rīkotā tradicionālā balle par godu Starptautiskajai veco ļaužu dienai. Kā jau svētku reizē ierasts, klātesošie saņēma gan Ogres novada pašvaldības pārstāvju, gan Latvijas pensionāru federācijas apsveikumus.

Tirgojas bez tirdzniecības atļaujas

28.septembrī konstatēts, ka 1981.g. dzimušais V. Krapes pagastā tirgojis nažus un gultas veļas komplektus bez tirdzniecības atļaujas. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Lielvārdes novada pašvaldība paliek bez izpilddirektora

Agate Gavare

Pagājušajā nedēļā notikušās Lielvārdes novada domes sēdes laikā klajā nāca informācija, ka darba attiecības ar pašvaldību nolēmis pārtraukt izpilddirektors Raitis Jirgensons, kuram pēdējā darba diena būs 6.oktobris.

Saskaņā ar dabas ritmiem

Raita Zemberga, astroloģe

Šodien veiksmīgi var plānot vai uzsākt jaunas lietas, bet ar vienu nosacījumu – lēmumus nevajadzētu pieņemt emociju iespaidā, jo ir tendence krist galējībās. Sekot līdzi domām, vārdiem – sacītais mēdz piepildīties. Var izšķirties par pārmaiņām jebkurā jomā, it īpaši – ja tās veiktas ar mērķi novērst trūkumus, nepilnības, šo to uzlabot. Efektīvas ūdens procedūras. Pārtikā vēlams lietot pēc iespējas vairāk piena produktu, dārzeņus, augļus zaļā krāsā. Laba diena rudens laika ārstniecības zālīšu ievākšanai. Dārzā un apkārtnē stādīt kokus, krūmus, apstrādāt un mēslot dobes, novākt bietes.

Oktobrī donoru dienas Ogrē, Lielvārdē un Ikšķilē

Agate Gavare

Oktobrī Valsts asinsdonoru centra (VADC) rīkotas Asinsdonoru dienas notiks trijos no četriem mūsu novadu centriem – 7.oktobrī Ogrē, 20.oktobrī Lielvārdē, bet 26.oktobrī – Ikšķilē.

12.oktobrī Ikšķiles estrādes renovētās daļas atklāšana

Pagājušās vasaras laikā Ikšķiles brīvdabas estrādē tika renovēta skatītājiem paredzētā zona. Ikšķilieši aicina visus interesentus uz estrādes pārbūvētās daļas atklāšanas pasākumu, kas notiks trešdien, 12.oktobrī, sākums pulksten 19.00.

Tradicionālā rudens izstāde «Rāmavā»

No 6. līdz 9. Oktobrim izstāžu kompleksā «Rāmava» Ķekavas novada Valdlaučos notiks tradicionālā rudens izstāde «Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta. Meža tehnika». Izstāde pulcē lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības un komunālās saimniecības interesentus un ekspertus. Izstādes darba laiks: ceturtdien, piektdien un sestdien no pulksten 10.00 līdz 17.00, svētdien no 10.00 līdz 15.00.

Lauksaimniekiem par elektroenerģijas pieslēgumu jaudām – svarīgi!

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas, tiekoties ar AS «Latvenergo» valdes priekšsēdētāju Āri Žīguru un AS «Sadales tīkli» valdes priekšsēdētāju Andi Pinkuli vienojušies par to, ka šobrīd lauksaimniekiem sarežģītajā situācijā ar jauno regulējumu par elektroenerģijas pieslēgumu jaudām saimniecībās AS «Sadales tīkli» reģionālie speciālisti ir gatavi palīdzēt lauksaimniekiem risināt jautājumus par iespēju pārskatīt vai atslēgt tās elektroenerģijas jaudas, kas nav nepieciešamas lietošanai visu gadu, bet tikai sezonāli.

Aicina pieteikt kandidātus balvai «Latvijas lepnums 2016»

Jau 13.gadu laikraksts «Diena» un telekompānija TV3 organizē projektu «Latvijas lepnums», aicinot līdz 7.oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo, rādot iedvesmojošu piemēru un ar sirds siltumu sniedzot ieguldījumu Latvijas sabiedrības labā.

Ogrei 7.vieta Latvijas spēcīgāko pilsētu sacensībās

1.oktobrī Kuldīgā noslēdzās šī gada sacensību seriāls par Latvijas spēcīgākās pilsētas godu. 24 pilsētu konkurencē uzvarēja Valmiera, aiz sevis atstājot Bausku un Daugavpili, bet Ogrei augstā 7.vieta. Vīriešu rezultātu vērtējumā otrais spēcīgākais izrādījās ogrēnietis Uldis Veliks.

Aicina atsaukties traģiskā konflikta aculieciniekus

Dzintra Dzene

«OVV» jau rakstīja, ka naktī no 27. uz 28.septembri pie spēļu zāles Ogrē, Mālkalnes prospektā, kādam 1977.gadā dzimušam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi, kā rezultātā cietušais mira Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnā. Aizdomās par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, aizturēts tik tikko 18 gadu vecumu sasniedzis jaunietis. Šobrīd policija turpina noskaidrot traģiskā konflikta aculieciniekus.

Ogrē uzdarbojas kārtējais «mētelīša virinātājs»

Dzintra Dzene

Ogrē pēdējā laikā fiksēti jau divi gadījumi, kad kāds pusmūža vīrietis publiski demonstrē atkailinātus dzimumorgānus.

«Saime» brauc uz Siguldu

Andris Vīgants

Rudenīgi drēgnajā 22.septembra rītā Ogres dienas centrs «Saime» devās ekskursijā uz Siguldu.

Brīvība nekad nav par brīvu

Elīna Zelčāne

Nupat izlasīju kādu domu graudu, kurš mani uzrunāja. Proti, ka brīvība nekad nav par brīvu. Gan valstiskā, gan personīgā līmenī par brīvību vienmēr ir jāmaksā. Bet cik augsta ir cena, kuru esam gatavi maksāt? Ko esam gatavi ziedot brīvas Latvijas vārdā un cik daudz upurēt, lai kļūtu iekšēji brīvi?