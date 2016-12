Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6.decembra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Seši lielvārdieši Latvijas izlases sastāvā cīnās pasaules čempionātā

Ritvars Raits, speciāli «OVV» no «Arēnas Rīga»

3.decembrī sākās pasaules čempionāts florbolā vīriešiem, kas pirmo reizi notiek Latvijas galvaspilsētā – «Arēnā Rīga» un Elektrum Olimpiskajā centrā. Latvijas izlases sastāvā šajā turnīrā piedalās veseli seši komandas «Lielvārde/FatPipe» florbolisti – uzbrucēji Atis Blinds, Mikus Valpēters, Gints Klēģers un Toms Akmeņlauks, aizsargs Aivis Kusiņš un vārtsargs Jānis Salcevičs.

Ikšķiles novada pašvaldība iegūst balvu «Gada brīvprātīgais 2016»

Agnese Jankuna, Brīvprātīgā darba koordinatore, Ikšķiles novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste

Svinīgā ceremonijā 3.decembrī Rīgā tika godināti seši 2016.gada aktīvākie brīvprātīgie no visas Latvijas un viena nevalstiskā organizācija. Savukārt brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības īpašo «Gada brīvprātīgais 2016» goda zīmi un diplomu šogad saņēma Ikšķiles novada pašvaldība, kura mērķtiecīgi koordinējusi un popularizējusi brīvprātīgo darbu novadā un iesaistījusi tajā jauniešus.

Lauberes bērniem dāvāta radoša vide atpūtai

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums» ietvaros nereģistrēta iedzīvotāju grupa, kuras sastāvā darbojās koordinatore, Suntažu vidusskolas Lauberes filiāles vadītāja Gunita Purviņa, kā arī Rigonda Briģe, Inese Putroma, Ināra Leja, Saulcerīte Linde, Māris Mačs, Jānis Plūģis, pagasta jaunākās paaudzes interesēs realizēja projektu «Radoša vide atpūtai».

Muzejā liegi iemirdzas Signes Kraukles «Klusā gaisma»

Dzintra Dzene

Sestdien, 3.decembrī, Ogres Vēstures un mākslas muzeja (OVMM) izstāžu zālē, klātesot mākslinieces kolēģiem un draugiem, tika atklāta pirmā Signes Kraukles personālizstāde «Klusā gaisma», kur galvenais mākslas objekts ir papīrs, kas, prasmīgu roku veidots, pārvērties neparastos ziedos un citos gaisīgos objektos.

«Brakos» ir varen jauki jeb baltā, siltuma, mīlestības un prieka sajūta

Ruta Skrebele, Ogresgala pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Nu jau par tradīciju kļuvušais Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkurss, kas notiek 12. gadu, decembra sākumā «Brakos» un Ērgļu Saieta namā pulcina labākos domrakstu rakstītājus no visas Latvijas. Šogad konkursā piedalījās 209 skolēni. No Ogresgala pamatskolas uz šo pasākumu devās divas 9. klases skolnieces – Rebeka Ašmane un Egija Žindule. Abas meitenes ieguva Atzinību un balvas.

Gada laikā Lielvārdes centrā taps «Zaļais Tirgus»

Agate Gavare

Piesaistot publisko finansējumu 66 913 EUR apmērā, Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība (LNUB) līdz 2017.gada nogalei Lielvārdes centrā izveidos «Zaļo Tirgu», tādējādi popularizējot sava novada ražotāju, mājražotāju un amatnieku produkciju, informē publisko un privāto partnerattiecību biedrība «Zied Zeme».

– Kā mūsu valstī ir vairāk – pesimistu vai optimistu?

Sandra Bināne, darīšanās Ogrē:

– Pašam jābūt vēlmei strādāt, izturībai jābūt. Pašam, pašam! Mans pēdējā laika laimīgākais notikums bija pirms trim gadiem. Tur bija labs sasniegums! Personisks. Es uzskatu, ka tā man bija augstākā pilotāža.

Ogrēniešiem visu kalumu godalgas studentu čempionātā

Ritvars Raits

3.decembrī Kocēnu sporta namā notika Latvijas Studentu čempionāts frisbijā jauktajā grupā. Par čempioni pirmo reizi kļuva Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izlase, medaļas arī Rīgas Tehniskajai universitātei un Vidzemes augstskolai – katrā no šīm komandām spēlēja vismaz viens ogrēnietis.

Jaunajiem Ogres NSC vieglatlētiem 14 medaļas Limbažos

Artūrs Priževoits, Ogres NSC vieglatlētikas treneris

2.decembrī Limbažu vieglatlētikas manēžā notika Limbažu un Salacgrīvas Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupu sportistiem. 14 dažāda kaluma godalgas (sešas zelta, piecas sudraba un trīs bronzas) šajās sacīkstēs izcīnīja Ogres novada sporta centra audzēkņi.

Radikālisms nogalina patiesību

Elīna Zelčāne

Sekojot līdzi Latvijā notiekošajam, esmu pamanījusi cilvēku grupēšanos pretēji noskaņotās frontēs. Viena nepārtraukti kritizē valdību, no kopējās informācijas plūsmas izceļot faktus, kas liecina, ka viss ir slikti. Viņu uztverē valsts ir savtīgu cilvēku kompānija, kas apgrozās Saeimā un to vien dara, kā cenšas mums sabojāt dzīvi. Otra dara tieši pretējo – runā par pozitīvo un mudina pašiem darboties, negaidot pārmaiņas no valdības. Šie cilvēki aicina arī grūtībās palikt lojāliem Latvijai, jo tic, ka valsts – tie esam mēs.

Aktualizē jautājumu par piebraukšanu Jaunogres vidusskolai

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 17.novembra sēdes informatīvajā daļā Komunālo un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns aktualizēja jautājumu par nepieciešamību sakārtot satiksmes infrastruktūru pie Jaunogres vidusskolas.

Vīrietis, kurš devās peldēt Ogres Vecupē, joprojām nav atrasts

3.decembrī ap pulksten 23 kāds ogrēnietis pamanījis vīrieti, kurš kārtīgi nolicis dīķa krastā savas drēbes un devies nakts peldē. Diemžēl, pat neticis līdz āliņģim, viņš ielūzis ledū. Aculiecinieks nekavējoties ziņojis glābšanas dienestam, un notikuma vietā ieradās Ogres novada pašvaldības policijas, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbinieki.

Smēķē skolā

21.novembrī uzsākta administratīvā lietvedība par nepilngadīgo smēķēšanu mācību iestādē Ogresgala pagastā.

Ikšķiles un Ķeguma jaunie dziedātāji gūst panākumus Valmierā

Marta Poga

26.novembrī Valmierā norisinājās Vislatvijas popgrupu un duetu konkurss «Dziesmu virpulis», kura galvenais mērķis ir atklāt jaunus un talantīgus māksliniekus. Ikšķiles bērnu vokālais ansamblis «Puķuzirnis» šajā konkursā ieguva «Grand Prix», bet Ķeguma popgrupa «Sienāži» – zelta pakāpi.

Ikšķilieša Kalviņa vadībā izstrādāts uzlējums pret alkoholismu

Agate Gavare

Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieki profesora Ivara Kalviņa vadībā izstrādājuši jaunu medikamentu «Faccex» – uzlējumu pret alkoholismu. Preparāta sastāvā ir ārstnieciskās zālītes un sēnes, tas sīvā mīļotājiem dzērājiem mazina tieksmi pēc reibinošās dziras, kā arī liek justies laimīgākiem bez alkohola izraisītās eiforijas.

Kā izvairīties no atkārtota infarkta?

Inese Mauriņa, Pacientu biedrības «ParSirdi.lv» vadītāja

Lūk, kardiologu apkopotās atbildes uz pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kā uzlabot veselību pēc infarkta un atgriezties aktīvā dzīvē.