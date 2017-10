Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6.oktobra numurā

[ A+ ] /[ A- ]

Ilmārs Zemnieks: «Latviskā dzīvesziņa palīdz atjaunot spēkus»

Dzintra Dzene

Ķeguma novada domes vadība kopš šā gada pašvaldību vēlēšanām uzticēta Ilmāram Zemniekam. Sarunu par pašvaldībā darāmajiem darbiem varēja lasīt vienā no iepriekšējiem «OVV» numuriem. I.Zemnieks atzīst, ka, lai sekmīgi strādātu, ikvienam nepieciešams atrast sirdij tuvas lietas, kas ļauj atbrīvoties no darba dienā uzkrātās spriedzes. Ķeguma mēram šādas lietas ir pat vairākas. Viņš ir ne vien apkārtnē cienīts veterinārārsts, bet arī aktīvs sportists, Tomes folkloras kopas «Graudi» un danču kluba dalībnieks, pirtnieks un latvisku tradīciju uzturētājs.

Ogres NKC kāpņu pārbūve turpināsies vēl arī nākamgad

Ritvars Raits

Kad 5.jūnijā tika uzsākti Ogres novada Kultūras centra ieejas kāpņu pārbūves darbi, to pirmo kārtu bija plānots pabeigt pēc četriem mēnešiem jeb tieši šajās dienās. Tomēr katrs garāmgājējs pats savām acīm var pārliecināties, ka darbiem vēl neredz ne galu, ne malu. Kā izrādās, radušās objektīvas problēmas, kuru dēļ būvdarbi ievērojami aizkavēsies un tiks pabeigti tikai nākamgad.

Ogrē, Ikšķilē, Ķegumā un Lielvārdē skursteņi jau kūp!

Marta Poga

Šobrīd visos četros novados – Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē – notiek intensīva apkures pieslēgšana daudzdzīvokļu namiem. Tas, protams, nozīmē jau nākammēnes lielākus komunālo pakalpojumu rēķinus, bet arī siltumu, kas šajā drēgnajā un lietainajā laikā kļuvis tik ļoti nepieciešams.

Birzgalieši – čakli projektu realizētāji

Ritvars Raits

Pagājušajā pavasarī Ķeguma novada pašvaldība izsludināja iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu. Tagad, rudenī, parādās informācija, cik aktīvi novada iedzīvotāji piedalījušies šajā konkursā, kā arī – kādi projekti realizēti. Kā izskatās, vislietderīgāk šo iespēju izmatojuši birzgalieši, lai gan arī citi novada iedzīvotāji piedalās, darbojas un sasniedz savus mērķus.

Slidotprieks, dienām ritot, nebūs lieks…

Uldis Prancāns

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» ietvaros iedzīvotāju darba grupa «Mēs Mazozoliem!», spītējot vasaras klimata kaprīzēm, salīdzinoši drīz cer īstenot visnotaļ veselīgu projektu «Slidotprieks!».

Anatolijs Danilāns: Ārsts nedrīkst būt tiesnesis

Saīsināti no analītiski izklaidējošā laikraksta «Kodols»

Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras profesoru, Latvijas Gastroenterologu asociācijas prezidentu un vienkārši veselīga un aktīva dzīvesveida popularizētāju profesoru Anatoliju Danilānu zina gan tie, kuriem viņš palīdzējis kā ārsts, gan tie, kuri seko līdzi veselīga uztura un dzīvesveida ieteikumiem. Profesors Danilāns ir tautā mīlēts, jo vienkārši un visiem saprotami prot pastāstīt, kā dzīvot veselīgi, ilgi un laimīgi.

– Kā iepriecināt bēdīgu cilvēku?

Mihails Kočnovs no Ogres:

– Pasmaidīt! Par ko cilvēki visbiežāk skumst? Pat nezinu… Varbūt naudas par maz, nevar samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Es neatceros, kad pats būtu bijis bēdīgs. Jādomā pozitīvi viss!

«Dinamo Ogre» 3.vietā Vidzemes reģiona kausa izcīņas turnīrā

Ritvars Raits

1.oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijas sporta laukumā notika Vidzemes reģiona kausa izcīņas finālturnīrs futbolā (7:7), kurā ar citu novadu labākajām komandām sacentās Ogres novada atklātā čempionāta uzvarētāja «OCSK» (Ogresgals) un 2.vietas īpašniece «Dinamo Ogre». Šoreiz no mūsējiem labāk veicās dinamiešiem, kuri izcīnīja kausu par trešo vietu.

Pirmajā ielu futbola turnīrā Ogrē uzvar «FK PO&HA»

Ritvars Raits

30.septembrī pirmo reizi mūsu pilsētā notika sacensības ielu futbolā – «Ogres 4:4 Krasta turnīrs». Par uzvarētāju kļuva komanda «FK PO&HA», bet abas pārējās godalgotās vietas ieņēma «AK-47» un «Frizētava George Best».

Ogres jaunajiem karatistiem divas bronzas Latvijas čempionātā

Jevgenijs Ivanovs, kluba «KARATĒ SEN-E» treneris

Septembra nogalē Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas čempionāts karatē, kurā piedalījās arī Ogres kluba «KARATĒ SEN-E» jaunie sportisti. Ogrēniešu starts bija sekmīgs – pa bronzas medaļai izcīnīja Aleksandra Pavlova un Ralfs Prancāns.

Puisēns bez spārniem

Dzintra Mozule

Kādā «Rīta Panorāmā» noskatījos sižetu par zviedru autora Jena Ahlboma grāmatu «Jonotans no Kaiju kalna». «Tā ir aizkustinoša pasaka par puisēnu bez spārniem, kurš dzīvo sabiedrībā, kur visiem ir spārni. Citiem vārdiem – alegorija par to, kā ir tad, kad viens nevar to, ko var pārējie,» pastāstīja Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas «Sustento» pārstāve Gunta Anča. Viņa bilda, ka pasaka noder visu vecumu lasītājiem un katrs tajā atradīs ko savai uztverei. To var izlasīt vecāki kopā ar bērniem un pārrunāt.

VID apkalpošanas centram Ogrē piedāvātas telpas Mālkalnes prospektā

Lai arī publiskajā telpā jau ilgāku laiku nekāda informācija nav parādījusies, Ogres novada pašvaldība joprojām cenšas atrast piemērotas telpas, kas derētu Valsts ieņēmumu dienesta Ogres klientu apkalpošanas centram.

Sporta attīstības konsultatīvo komisiju vadīs Dzirkstīte Žindiga

Marta Poga

Aizvadītajā nedēļā notika Ogres novada Sporta attīstības konsultatīvās komisijas pirmā sanāksme jaunajā sastāvā, kuras laikā tika ievēlēts komisijas priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

Pieaugs valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs

Agate Gavare

Ņemot vērā, ka minimālā mēneša darba alga 2018.gadā tiks paaugstināta līdz 430 eiro, no nākamā gada 1.janvāra un turpmākajos trīs gados pakāpeniski pieaugs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) izmaksāto valsts garantēto uzturlīdzekļu apmērs bērniem un pilngadīgām personām, kuras turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā, informē Tieslietu ministrija.

Veikalā Ikšķilē sadur apsardzes darbinieku

Dzintra Dzene

2.oktobrī veikalā Ikšķilē, Melioratoru ielā, tika sadurts 1964.gadā dzimušais apsardzes darbinieks, kurš mēģināja aizturēt zagli. Cietušais nogādāts slimnīcā, bet garnadzis – policijā. Viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

Skaļi trokšņo

3.oktobrī konstatēts, ka V. Lielvārdē, Raiņa ielā, skaļi trokšņoja un traucēja citu mājas iedzīvotāju mieru.

Sirsnīgs paldies par jauko dāvanu un pārsteigumu!

Jānis Staudžs, Ogres pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs

Ogres novada pensionāru biedrības vārdā vēlos pateikties Ogres novada pašvaldībai par brīnišķīgo pasākumu 1.oktobrī – Starptautiskajā senioru dienā.

Pieaug senioru īpatsvars, vecāka gadagājuma vīriešu divreiz mazāk nekā sieviešu

2017.gada sākumā Latvijā bija 1,95 miljoni iedzīvotāju, to skaitā 388 tūkstoši jeb 15,6 % vecāka gadagājuma cilvēku vecumā 65 gadi un vairāk. Kopš 2010.gada sākuma iedzīvotāju kopējais skaits Latvijā ir samazinājies par 170 tūkstošiem jeb 8 %, bet vecākās paaudzes (65 gadi un vecāki) iedzīvotāju skaits pieaudzis par 4 tūkstošiem jeb 1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.